Insbesondere die hohen Energiepreise machen das Leben derzeit teurer. Foto: AFP/Ina Fassbender

Nach dem Ent­las­tungs­pa­ket ist vor dem Ent­las­tungs­pa­ket: Kaum hat­te der Bun­des­tag am Don­ners­tag eine Rei­he von Maß­nah­men zur Ein­däm­mung der sozia­len Fol­gen der Infla­ti­on abge­seg­net, stell­ten Vertreter*innen der Bun­des­re­gie­rung bereits wei­te­re in Aus­sicht. »Wenn die Preis­stei­ge­run­gen ganz lan­ge dau­ern wer­den, dann wer­den wir auch wei­te­re Maß­nah­men ergrei­fen, auch für Rent­ne­rin­nen und Rent­ner«, sag­te Bun­des­ar­beits­mi­nis­ter Huber­tus Heil (SPD) am Frei­tag im Bun­des­tag. Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner (FDP) ver­sprach gleich­falls neue Ent­las­tun­gen. 2023 müs­se nach sei­ner Über­zeu­gung der Grund­si­che­rungs­re­gel­satz erhöht wer­den, sag­te er bereits am Don­ners­tag in der ARD.

Zu den nun beschlos­se­nen Maß­nah­men zäh­len unter ande­rem eine Ein­mal­zah­lung für Hartz-IV-Bezie­her von 200 Euro und ein Sofort­zu­schlag von 20 Euro pro Monat und Kind für arme Fami­li­en. Zudem wur­den steu­er­li­che Maß­nah­men beschlos­sen. So wird der Grund­frei­be­trag in der Ein­kom­men­steu­er um 363 Euro auf 10 347 Euro erhöht. Der Arbeit­neh­mer­pausch­be­trag für Wer­bungs­kos­ten steigt von 1000 auf 1200 Euro. Bei­des gilt rück­wir­kend ab 1. Janu­ar. Hin­zu kommt die Erhö­hung der Pend­ler­pau­scha­le ab dem 21. Kilo­me­ter um drei Cent auf 38 Cent. Auch wur­de eine Ener­gie­preis­pau­scha­le von 300 Euro beschlos­sen, die an Steu­er­pflich­ti­ge aus­ge­zahlt wird.

Geht es nach Oppo­si­ti­on, Sozi­al­ver­bän­den und Gewerk­schaf­ten, sind wei­te­re Maß­nah­men drin­gend nötig. Sie kri­ti­sie­ren vor allem auch, dass Student*innen und Rentner*innen aus ihrer Sicht wei­test­ge­hend leer aus­ge­hen. »Das Ent­las­tungs­pa­ket wird dem Grund­satz eines soli­da­ri­schen Mit­ein­an­ders nicht gerecht«, schrieb die Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaft Ver­di am Frei­tag auf Twit­ter. »Abso­lut unver­ständ­lich ist für uns, dass Rent­ne­rin­nen und Rent­ner die Ener­gie­preis­pau­scha­le von 300 Euro nicht erhal­ten«, sag­te die Prä­si­den­tin des Sozi­al­ver­ban­des VdK, Vere­na Ben­te­le, dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land. Mit dem Ent­las­tungs­pa­ket sei ein chao­ti­scher Fli­cken­tep­pich an Maß­nah­men ent­stan­den, der das Geld nicht gerecht ver­tei­le. Auch sind die 20 Euro Sofort­zu­schlag pro Kind für arme Fami­li­en Ben­te­le zufol­ge »defi­ni­tiv nicht aus­rei­chend, son­dern nur eine Not­lö­sung – und zwar eine extrem unbefriedigende«.

»Jeder fünf­te Mensch über 65 Jah­re ist arm. Ein Rent­ner mit weni­ger als 900 Euro im Monat bekommt gera­de mal neun Pro­zent der Ener­gie­mehr­kos­ten vom Staat zurück«, kri­ti­sier­te der wirt­schafts­po­li­ti­sche Spre­cher der Links­frak­ti­on, Chris­ti­an Leye, im Bun­des­tag. »War­um zum Teu­fel kommt es wirk­lich in jeder Kri­se zu die­sen poli­ti­schen Här­ten gegen­über denen, die am meis­ten auf poli­ti­sche Unter­stüt­zung ange­wie­sen sind?«

Als Maß­nah­me gegen die hohen Infla­ti­ons­ra­ten schlug Leye vor, dass die Ener­gie­prei­se staat­lich gede­ckelt wer­den. Denn wäh­rend etwa der Ölkon­zern Shell zuletzt sei­nen Gewinn um 43 Pro­zent auf 9,13 Mil­li­ar­den Dol­lar (rund 8,6 Mil­li­ar­den Euro) stei­gern konn­te, trei­ben ins­be­son­de­re die Ener­gie­prei­se die Infla­ti­on nach oben. Die­se betrug im April 7,4 Pro­zent und war damit so hoch wie seit rund 40 Jah­ren nicht mehr. Kraft­stof­fe ver­teu­er­ten sich im April im Ver­gleich zum Vor­jah­res­mo­nat sogar um 38,5 Prozent.