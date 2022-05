Demonstrantinnen protestieren vor dem Obersten Gerichtshof der USA in Washington für das Recht auf Abtreibung. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Ungleich­zei­tig und dyna­misch – so lässt sich der Kampf um repro­duk­ti­ve Rech­te welt­weit tref­fend beschrei­ben, wenn man kei­ne Schimpf­wor­te benut­zen darf. In den USA droht mit dem sehr wahr­schein­lich gewor­de­nen Fall von Roe v. Wade ein Rück­fall in die sech­zi­ger Jah­re, inklu­si­ve Angst vor Ver­blu­ten – weil unge­wollt Schwan­ge­re, die selbst abge­trie­ben haben, sich nicht zu eine*r Ärzt*in trau­en –, Gefäng­nis für Fehl­ge­bur­ten und unge­woll­te Kin­der, weil man nicht die Res­sour­cen hat­te, sie zu verhindern.

Alle Rechte zur Disposition

Schlimm genug, ste­hen in den USA in vie­len Bun­des­staa­ten nicht nur repro­duk­ti­ve Rech­te vor dem Aus: gleich­ge­schlecht­li­che Ehen, homo­se­xu­el­ler Sex an sich, ja sogar säku­lä­re und staat­li­che Bil­dung sind gefähr­det. Auf der Abschuss­lis­te der selbst ernann­ten Got­tes­krie­ger der christ­li­chen Rech­ten steht alles, was nicht in der Bibel als gott­ge­fäl­lig beschrie­ben steht. Da reicht es dann auch nicht mehr, hun­der­te Kilo­me­ter zu fah­ren, was bei einer Abtrei­bung immer­hin oft noch eine Opti­on ist. Kein Wun­der, dass der Pro­test groß ist, aber auch die Wut auf die Demo­kra­ti­sche Par­tei, die trotz ihrer Mehr­heit in bei­den Kam­mern vor allem dazu auf­ruft, zu spen­den und sie bei den nächs­ten Wah­len zu wählen.

In Deutsch­land geht es dem­nächst wohl einen Mini­schritt nach vor­ne: Die Ampel-Koali­ti­on ist sich einig, dass sie das Wer­be­ver­bot für Abtrei­bun­gen abschaf­fen will. Pro-Choice-Femi­nis­tin­nen fei­ern das anläss­lich der ers­ten Lesung für die Strei­chung des Para­gra­phen 219a im Bun­des­tag am Frei­tag als Erfolg für die Infor­ma­ti­ons­frei­heit von Frau­en und Ärzt*innen. Ob dies an der rea­len Situa­ti­on unge­wollt schwan­ge­rer Per­so­nen viel ändern wird, darf aller­dings bezwei­felt wer­den. Immer­hin beton­te die neue Frau­en­mi­nis­te­rin Lisa Paus (Grü­ne) in ihrer Rede, selbst­ver­ständ­lich sol­le nie­mand anders als die schwan­ge­re Per­son über die Wei­ter­füh­rung oder den Abbruch der­sel­ben ent­schei­den. Schwan­ger­schafts­ab­bruch gehö­re nicht ins Straf­ge­setz­buch, um eine ande­re Lösung zu fin­den, sol­le dem­nächst eine Kom­mis­si­on ein­ge­setzt werden.

Das klingt eigent­lich gut, es gibt aber berech­tig­ten Grund zum Miss­trau­en: »Die­se Kom­mis­si­on zur repro­duk­ti­ven Selbst­be­stim­mung und Fort­pflan­zungs­me­di­zin« ist schon im Koali­ti­ons­ver­trag fest­ge­legt wor­den. Beschäf­ti­gen soll sie sich nicht nur mit mög­li­chen Regu­lie­run­gen für den Schwan­ger­schafts­ab­bruch außer­halb des Straf­ge­setz­bu­ches, son­dern auch mit »Mög­lich­kei­ten zur Lega­li­sie­rung der Eizell­spen­de und der altru­is­ti­schen Leih­mut­ter­schaft«. Pro-Choice Feminist*innen, deren Fokus dar­auf liegt, dass Frau­en mit ihrem Kör­per machen kön­nen, was sie wol­len, wer­den das begrü­ßen. Inter­sek­tio­na­le und mate­ria­lis­ti­sche Ferminist*innen, die gegen kom­ple­xe Unter­drü­ckungs­me­cha­nis­men kämp­fen, kann das nur beunruhigen.

Eine Frei­ga­be die­ser Repro­duk­ti­ons­tech­no­lo­gien hät­te viel mit dem uner­füll­ten Kin­der­wunsch gut situ­ier­ter, älte­rer Paa­re, aber wenig mit der Selbst­be­stim­mung über den eige­nen Kör­per zu tun. Die Frau, die den drin­gen­den Wunsch ver­spürt, ihre Eizel­len ande­ren zur Ver­fü­gung zu stel­len oder ein Kind für ande­re aus­zu­tra­gen, gibt es wohl vor allem in der Fan­ta­sie von FDPler*innen. Ohne zu bestrei­ten, dass ein uner­füll­ter Kin­der­wunsch eine schmerz­vol­le Erfah­rung ist, soll­te er nicht wie eine Dis­kri­mi­nie­rungs- oder Unter­drü­ckungs­er­fah­rung behan­delt wer­den, die eine mit Zwang aus­ge­tra­ge­ne Schwan­ger­schaft ohne Zwei­fel ist.

Ambivalente Linksliberale

Das spa­ni­sche Bei­spiel zeigt, wie man es bes­ser machen kann, wenn einer links­li­be­ra­len Regie­rung umfas­sen­de repro­duk­ti­ve Rech­te wich­tig sind: Repro­duk­ti­ve Gesund­heit soll dort dem­nächst auch das Recht auf Schwan­ger­schafts­ab­bruch für Min­der­jäh­ri­ge umfas­sen und Kran­ken­ta­ge bei Menstruationsschmerzen.

Ande­rer­seits ist in Spa­ni­en die Eizell­ab­ga­be schon lan­ge sehr weit­ge­hend libe­ra­li­siert. Ein Regis­ter, das sicher­stel­len soll, dass jun­ge Frau­en nicht unbe­grenzt ihre Eizel­len »spen­den«, ist seit Jah­ren beschlos­sen, wird aber nicht ein­ge­führt. Stu­den­tin­nen finan­zie­ren damit ihr Stu­di­um, in der Kri­se wur­de es genutzt, um die Hypo­the­ken abbe­zah­len zu kön­nen. Das Land ist zu einem der Repro­tou­ris­mus-Hot­spots in Euro­pa gewor­den, aus der gro­ßen und akti­ven femi­nis­ti­schen Bewe­gung ist sehr wenig Kri­tik dar­an zu hören.

Repro­duk­ti­ve Rech­te sind weder leicht zu erkämp­fen, noch gibt es unter Feminist*innen Einig­keit über ihren jewei­li­gen Stel­len­wert. Es gibt noch viel zu demons­trie­ren und zu diskutieren.