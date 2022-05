32 Abgeordnete, drei Senator*innen, sieben Staatssekretär*innen und, und, und – es war keine kleine Gruppe, die in Nauen tagte. Foto: nd/Nicolas Šustr

Der Ein­stieg in die Klau­sur der Abge­ord­ne­ten­haus­frak­ti­on der Grü­nen im Tagungs­ho­tel »Land­gut Sto­ber« im bran­den­bur­gi­schen Nau­en ist unge­wohnt kri­tisch. »Die Men­schen, die schon gut unter­wegs sind, sind schon ein biss­chen grum­me­lig mit euch. Ihr müsst die­sen Men­schen auch eine Hei­mat bie­ten«, sagt Kat­ja Diehl am Sams­tag, dem ers­ten Klau­sur­tag. Es geht um die Ver­kehrs­wen­de, und Mobi­li­täts­ex­per­tin Diehl, die im Febru­ar unter dem Titel »Auto­kor­rek­tur« einen Sach­buch-Best­sel­ler ver­öf­fent­lich­te, will der Par­tei Dampf machen. »Wir leben in einer Auto-Kra­tie in Ber­lin, ich will aber ein lebens­wer­tes Ber­lin erzeu­gen«, sagt sie. Zu Diehls Kri­tik passt das, was Grü­nen-Mobi­li­täts­ex­per­tin Oda Has­sepaß berich­tet: »Ich habe im Wahl­kampf immer gehört: Ihr macht das Rich­ti­ge nicht schnell genug.«

»Beim Rad­ver­kehr sind wir, glau­be ich, am Wei­tes­ten«, sagt Ste­fan Zil­ler, Frak­ti­ons­mit­glied mit Wahl­kreis in Mar­zahn-Hel­lers­dorf. Aber, so räumt er ein: »Wir haben bis­her kein Kon­zept in Ber­lin, wie man die Rush­hour hin­kriegt, weil die S‑Bahnen schon voll sind.« Co-Frak­ti­ons­chef Wer­ner Graf ver­weist unter dem Stich­wort schnel­le Sicht­bar­keit von Fort­schrit­ten auf die bal­di­ge Auf­nah­me eines Ruf­bus­ver­kehrs in der Haupt­stadt im Bereich vom Ost­kreuz bis zur Stadt­gren­ze, im Nor­den und Süden begrenzt von den Tras­sen der S5 Rich­tung Straus­berg und der S3 nach Erkner. Die Flä­che, auf der die­ser Dienst ange­bo­ten wird, müs­se »schnell ver­zwei­facht, ver­drei­facht« wer­den, for­dert Graf. Noch im aktu­el­len Dop­pel­haus­halt 2022/2023 soll das gesche­hen. Man müs­se für Fort­schrit­te in der Flä­che »den Schatz der acht Stadträt*innen nut­zen«, so der Frak­ti­ons­chef. Nur in vier Bezir­ken sind die Grü­nen nicht für das The­ma Ver­kehr zustän­dig. Es dürf­ten bei der Umwid­mung von Stra­ßen­raum nicht nur Schil­der auf­ge­stellt wer­den, es müs­se auch die Ent­sie­ge­lung vor­an­ge­bracht wer­den, sagt Graf.

Im Anschluss an die Debat­te beschließt die Frak­ti­on ein­stim­mig ein sechs­sei­ti­ges Stra­te­gie­pa­pier. »Die Mobi­li­täts­wen­de ist nöti­ger denn je! Für mehr Kli­ma­schutz, Unab­hän­gig­keit und Gerech­tig­keit« lau­tet der Titel. Dass ein schnel­ler Aus­stieg aus fos­si­len Ener­gie­quel­len drin­gend nötig sei, wird nun zusätz­lich auch mit der Situa­ti­on des rus­si­schen Angriffs­krie­ges auf die Ukrai­ne begrün­det. Der Umstieg sei ange­sichts explo­die­ren­der Ener­gie­prei­se »auch sozi­al­po­li­tisch gebo­ten«, heißt es wei­ter. Schnell müss­ten zudem die Jah­res­a­bos für den Nah­ver­kehr attrak­ti­ver gemacht wer­den. »Viel­leicht indem am Wochen­en­de der Tarif­be­reich C mit dabei ist, damit man an die Seen kann«, nennt Graf ein Beispiel.

Gleich elf Sei­ten umfasst das Beschluss­pa­pier, in dem ein Mas­ter­plan »Ankom­men & Teil­ha­ben« für Ber­lin gefor­dert wird. Es geht um den Umgang nicht nur mit Geflüch­te­ten aus der Ukrai­ne. Olek­san­dra Bie­nert von der Ber­li­ner Alli­anz ukrai­ni­scher Orga­ni­sa­tio­nen berich­tet in einem emo­tio­na­len Bei­trag, dass sie kurz zuvor noch ange­sichts der Lage in ihrem Her­kunfts­land geweint habe. Sie will, dass nicht von einer Ukrai­ne-Kri­se oder einem Ukrai­ne-Krieg, son­dern zumin­dest von »Krieg in der Ukrai­ne« gespro­chen wird.

Ber­lin ist das Ziel vie­ler Geflüch­te­ter – 54 000 haben sich hier regis­triert, an die 100 000 sol­len sich in der Stadt auf­hal­ten. »Wir sind am Ende, wir sind sehr müde«, höre sie immer wie­der von Geflüch­te­ten, vie­le woll­ten zurück, so Bie­nert. »War­um fahrt ihr alle nach Ber­lin«, habe sie immer wie­der gefragt. »Weil Ber­lin die Stadt der Frei­heit ist«, sei oft die Ant­wort gewe­sen. Vie­le Geflüch­te­te wür­den sich aus Angst vor einer Umver­tei­lung in ande­re Bun­des­län­der nicht in Ber­lin registrieren.

In ihrem Beschluss beken­nen sich die Grü­nen aller­dings zum König­stei­ner Schlüs­sel, der die Umver­tei­lung regelt. Grup­pen mit beson­de­ren Bedar­fen, bei­spiels­wei­se Men­schen mit Behin­de­rung, soll­ten jedoch nur dann umver­teilt wer­den, wenn am Ziel­ort adäqua­te Ver­sor­gungs­struk­tu­ren existierten.

»Wir brau­chen einen neu­en Ansatz, der Geflüch­te­ten einen best­mög­li­chen Neu­an­fang in Ber­lin ermög­licht«, for­dert Jian Omar, Spre­cher für Migra­ti­on, Par­ti­zi­pa­ti­on und Flucht der Frak­ti­on. Man sol­le den Umgang mit Geflüch­te­ten »nicht mehr vor­ran­gig als eine Fra­ge der Sicher­heit begrei­fen und nicht von einem Inte­gra­ti­ons­an­satz ange­hen, in dem ein Assi­mi­la­ti­ons­an­satz mit­schwingt«, so Omar wei­ter in der Aussprache.

»Ziel muss jetzt sein, alle wei­te­ren Maß­nah­men in einem Mas­ter­plan ›Ankom­men und Teil­ha­ben‹ zu bün­deln und die Regel­struk­tu­ren zu stär­ken«, erklärt Co-Frak­ti­ons­chefin Sil­ke Gebel. »Indem wir bei­spiels­wei­se die Aner­ken­nung von Abschlüs­sen beschleu­ni­gen, Kin­dern und Jugend­li­chen bes­te Start­chan­cen in unse­rem Bil­dungs­sys­tem geben und ukrai­ni­sche Exper­ti­se im Gesund­heits­sek­tor ein­bin­den, schaf­fen wir gemein­sam das Ber­lin von mor­gen«, so Gebel weiter.

Über­ra­schend kon­tro­vers wird es schließ­lich im drit­ten Block am Spät­nach­mit­tag, als die Frak­ti­ons­chefs von SPD und Lin­ke, Raed Saleh und Cars­ten Schatz, gemein­sam mit ihren Kon­ter­parts von den Grü­nen dis­ku­tie­ren. »Ich glau­be, der Start war gut«, sagt Cars­ten Schatz über die lau­fen­de Legis­la­tur­pe­ri­ode. Saleh spricht über die kul­tu­rel­le Nähe der drei Koali­ti­ons­part­ner, die es so mit ande­ren Par­tei­en nicht gebe. Gelobt wird von den Grü­nen, dass die SPD sich in punc­to A100-Ver­län­ge­rung an den Koali­ti­ons­ver­trag hal­te, auch wenn nicht nur die­se Posi­ti­on Ergeb­nis eines har­ten und lan­gen Rin­gens war.

Doch mit dem Ver­lauf wird die SPD zuneh­mend Ziel­schei­be von Kri­tik. »Ich neh­me die SPD als sehr füh­rungs­stark wahr. Ich wür­de mir wün­schen, dass aus mehr Fach­lich­keit mehr Dyna­mik ent­ste­hen kann«, kri­ti­siert bei­spiels­wei­se der Grü­nen-Abge­ord­ne­te Bene­dikt Lux den Füh­rungs­stil. Auch wird Unmut dar­über kund­ge­tan, dass Innen­se­na­to­rin Iris Spran­ger (SPD) mit­ten in den Haus­halts­ver­hand­lun­gen per Zei­tungs­in­ter­view Geld für eine zen­tra­le Ein­bür­ge­rungs­be­hör­de for­dert, obwohl sie bis­her kein Kon­zept dafür vor­ge­legt hat.

Danach kehrt wie­der Ruhe im »Land­gut Sto­ber« bei Nau­en ein, vie­le Frak­ti­ons­mit­glie­der ver­fol­gen am Abend den Euro­vi­si­on Song Con­test. Als nachts fest­steht, dass die Ukrai­ne gesiegt hat, bricht noch ein­mal Jubel aus.