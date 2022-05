Menschen protestieren am Bundeskanzleramt gegen die russische Invasion in die Ukraine. Dem Ende des Zweiten Weltkrieges wollen die Ukrainerinnen und Ukrainer eher still gedenken. Foto: dpa/Paul Zinken

Frau Bie­nert, den Tag der Befrei­ung ver­bin­den vie­le Deut­sche vor allem mit Russ­land. Was bedeu­tet der Gedenk­tag für die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrainer?

Es ist in den ver­gan­ge­nen Jah­ren alles etwas kom­pli­zier­ter gewor­den, aber natür­lich bedeu­tet uns der Tag sehr viel. Mei­ne bei­den Groß­vä­ter haben für die Rote Armee gekämpft, wie ca. sie­ben Mil­lio­nen ande­re Men­schen aus der Ukrai­ne. Anders als in Russ­land wird der Fei­er­tag in der Ukrai­ne sowohl am 8. als Tag der Erin­ne­rung und Ver­söh­nung, als auch am 9. Mai als Sie­ges­tag began­gen. Spä­tes­tens seit Annek­ti­on der Krim fin­det bei uns ein Umden­ken statt. Inzwi­schen ver­sucht man eher, die Tage lei­se zu bege­hen. Das wer­den wir auch in Ber­lin so tun.

Und wie genau?

Am 8. Mai wird es in der Markt­hal­le Neun in Kreuz­berg »Leucht­turm Ukrai­ne«, eine Ver­an­stal­tung für Geflüch­te­te, Hel­fen­de und die Zivil­ge­sell­schaft geben, die ich mit­or­ga­ni­sie­re. Geplant sind Stän­de mit Ange­bo­ten der Zivil­ge­sell­schaft und der unter­schied­li­chen Ämter für Geflüch­te­te, Musik und ein Büh­nen­pro­gramm. Ein paar pro­mi­nen­te Gäs­te wie die Regie­ren­de Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey oder die deutsch-ukrai­ni­sche Schrift­stel­le­rin Kat­ja Petrow­ska­ja wer­den kom­men. Es soll auch dar­um gehen, wel­che his­to­ri­sche Ver­ant­wor­tung Deutsch­land gegen­über der Ukrai­ne trägt.

In Deutsch­land wird gera­de eher über Waf­fen­lie­fe­run­gen dis­ku­tiert. Für Furo­re sorg­te zuletzt ein öffent­li­cher Brief, unter­zeich­net von eini­gen Prominenten.

Ich fin­de den Brief – ehr­lich gesagt – ent­setz­lich. Ich kann nur emp­feh­len, ein­fach mal ein Buch über die ukrai­ni­sche Geschich­te in die Hand zu neh­men. Da gibt es auch Über­bli­cke, die an einem Wochen­en­de zu schaf­fen sind. Jeder, der die ukrai­ni­sche Geschich­te kennt, weiß, wor­um es da geht in die­sem Kampf, näm­lich um nichts weni­ger als unse­re Exis­tenz. Ein guter Beleg dafür ist der Arti­kel »Was Russ­land in Bezug auf die Ukrai­ne tun soll­te«, der im April von Ria Novos­ti, einer staat­li­chen Nach­rich­ten­agen­tur in Russ­land, ver­öf­fent­licht wur­de. Dar­in wird ganz klar die Aus­lö­schung ukrai­ni­scher Iden­ti­tät, Spra­che und Kul­tur gefor­dert, nichts ande­res. Wür­den wir die Waf­fen nie­der­le­gen, dann wür­den wir ver­nich­tet. Ich fin­de, dass Deutsch­land auf­grund sei­ner Geschich­te der größ­te Freund der Ukrai­ne sein müss­te – und zwar auch, wenn die Bedro­hung aus Russ­land kommt. Das bes­te Bei­spiel dafür ist doch der Holo­caust-Über­le­ben­de Boris Romant­schen­ko, der bei einem rus­si­schen Bom­ben­an­griff auf Char­kiw am 18. März 2022 getö­tet wur­de. Sein Tod ist jetzt auf unser aller Gewissen.

Vie­le Men­schen in Deutsch­land befürch­ten die maxi­ma­le Eska­la­ti­on. Sie haben Angst davor, dass sich der rus­si­sche Prä­si­dent in die Ecke gedrängt fühlt und zu den Atom­waf­fen greift.

Ich glau­be, dass Men­schen, die die­ses Argu­ment brin­gen, nicht ver­ste­hen, dass Putin über­haupt gar kei­ne Anläs­se braucht für irgend­et­was. Die Opti­on, Atom­waf­fen ein­zu­set­zen, hat­te er schon immer. Es stellt sich eher die Fra­ge, wie lan­ge man noch war­ten soll. Die Ukrai­ne bit­tet seit dem Kriegs­be­ginn 2014 dar­um, dass etwas unter­nom­men wird. Deutsch­land spielt eine gro­ße Rol­le und wir ver­ste­hen nicht, war­um so lan­ge mit den Waf­fen­lie­fe­run­gen gewar­tet wur­de. Ich kann mich dar­an erin­nern, wie mir ein­mal gesagt wur­de: »Wenn wir ukrai­ni­sche Geflüch­te­te auf unse­ren Stra­ßen haben, dann wer­den wir etwas unter­neh­men.« Na bit­te­schön, jetzt sind sie da.

Der Krieg in der Ukrai­ne hält mitt­ler­wei­le seit mehr als zwei Mona­ten an. Wie viel Kraft kos­tet sie das?

Ich befin­de mich gewis­ser­ma­ßen selbst im Krieg – nicht phy­sisch, aber men­tal – und das ist anstren­gend. Das The­ma beglei­tet mich tag­ein, tag­aus und an Ablen­kung ist nicht zu den­ken. Ich glau­be, dass alle, die sich seit Beginn an enga­gie­ren, sehr erschöpft sind – ganz beson­ders die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner. Wir tra­gen gleich meh­re­re Geschich­ten mit uns her­um: Einer­seits gehen wir nor­mal arbei­ten, ande­rer­seits machen wir uns Sor­gen um unse­re Fami­lie und Freun­de, die in der Ukrai­ne geblie­ben sind. Eini­ge von uns haben auch jeman­den bei sich unter­ge­bracht. Das sind dann Men­schen, die kein Deutsch kön­nen und immer wie­der Hil­fe bei Din­gen wie Behör­den­gän­gen oder Arzt­ter­mi­nen brauchen.

Hier in Ber­lin scheint den Men­schen ein biss­chen die Pus­te aus­zu­ge­hen. Laut Sozi­al­se­na­to­rin Kat­ja Kip­ping (Lin­ke) hat die Spen­den­be­reit­schaft zuletzt stark abgenommen.

Ich glau­be auch, dass die Ber­li­ne­rin­nen und Ber­li­ner etwas müde gewor­den sind oder teil­wei­se ein­fach nicht mehr so viel übrig haben. Gera­de was die Sach­spen­den angeht, kommt an man­chen Orten nur noch ein Drit­tel von dem an, was am Anfang gespen­det wur­de. Aber bevor wir jetzt Alarm schla­gen, wür­de ich erst noch abwar­ten, wie sich das wei­ter entwickelt.

Wie geht es den ukrai­ni­schen Geflüch­te­ten und was könn­te noch ver­bes­sert werden?

Am wich­tigs­ten wäre es jetzt, das Ange­bot für ukrai­nisch­spra­chi­ge Sozi­al- und Rechts­be­ra­tung aus­zu­bau­en. Wir haben es schon geschafft, dass es in den Stadt­teil­zen­tren vie­le Hel­fe­rin­nen und Hel­fer gibt, die Ukrai­nisch oder Rus­sisch spre­chen. Nur sind das eben kei­ne spe­zia­li­sier­ten Leu­te. Das glei­che gilt für psy­cho­lo­gi­sche Unter­stüt­zung. Ich habe von Men­schen gehört, die vor einem Monat in Ber­lin ange­kom­men sind und jetzt in sozia­ler Iso­la­ti­on leben. Sie wis­sen nicht, an wen sie sich wen­den kön­nen, weil sie die Spra­che nicht ver­ste­hen. Was es außer­dem braucht, ist ein­fach unse­re Zeit: Jede Stun­de, die wir mit jeman­dem ver­brin­gen kön­nen, der geflüch­tet ist, ist Gold wert.

Als Stadt­teil­ko­or­di­na­to­rin im Bezirk Mar­zahn-Hel­lers­dorf ver­mit­teln Sie zwi­schen der Ver­wal­tung und der Zivil­ge­sell­schaft vor Ort. War­um die­se Arbeit?

Es ist rela­tiv ein­fach, sich einen Job im Zen­trum zu suchen, wo es ohne­hin schon vie­le Ver­ei­ne und eine star­ke Zivil­ge­sell­schaft gibt. Ich fin­de es wich­tig, auch die Men­schen am Stadt­rand zu unter­stütz­ten und mich dort gegen Ungleich­heit ein­zu­set­zen. Dafür fah­re ich jeden Tag eine Stun­de her. In Mar­zahn-Hel­lers­dorf gibt es vie­le Fami­li­en, die unter­halb der Armuts­gren­ze leben und vie­le allein­er­zie­hen­de Müt­ter, die unter­stützt wer­den müs­sen. Ich möch­te hier mei­ne Erfah­run­gen ein­brin­gen als Akti­vis­tin. Das liegt auch in der Fami­lie: Schon mein Groß­va­ter war Gewerk­schaf­ter und hat sich für ande­re Men­schen enga­giert. Ich habe das übernommen.

In Ber­lin, und nicht zuletzt in Mar­zahn-Hel­lers­dorf, leben vie­le Ukrai­ner und Rus­sen neben­ein­an­der. Führt der Krieg hier zu Konflikten?

Zumin­dest in mei­ner Umge­bung hat sich, was das angeht, nicht viel geän­dert. Es gab schon vor­her vie­le Rus­sin­nen und Rus­sen, mit denen ich für Men­schen­rech­te auf die Stra­ße gegan­gen bin und die sind jetzt nicht plötz­lich ande­rer Mei­nung. Ganz im Gegen­teil: Alle unter­stüt­zen, wo sie nur kön­nen. Ich den­ke, das ist auch das, was jetzt jeder anstän­di­ge Rus­se machen sollte.