Gesetzliche Betreuer kümmern sich um Menschen, die sich nicht um sich selbst kümmern können. Foto: imago/Gerhard Leber

Es klopft an der Tür der städ­ti­schen Betreu­ungs­stel­le. »Her­ein«, ruft der erfah­re­ne Sozi­al­ar­bei­ter Ulrich Fecke, nach­dem er gera­de ein Tele­fon­ge­spräch been­det hat. »Das war die Kri­mi­nal­po­li­zei. Eine Per­son wird seit zwei Mona­ten ver­misst. Es kann nicht aus­ge­schlos­sen wer­den, dass ein Sui­zid vor­liegt und die Lei­che nicht gefun­den wurde.«

Erst vor kur­zem hat­te Ulrich Fecke von dem Beschluss erfah­ren, dass für die jun­ge, psy­chisch kran­ke Frau eine Berufs­be­treue­rin bestellt wor­den war. Der Fall wur­de der selb­stän­di­gen Betreue­rin Katha­ri­na Wag­ner zuge­teilt. Jetzt ver­sucht Ulrich Fecke, sie zu errei­chen. »Dies ist natür­lich ein Extrem­fall. Bei der gesetz­li­chen Betreu­ung geht es nicht immer um Leben und Tod. Aber in die­sem Fall machen wir uns natür­lich alle Sor­gen und hof­fen, dass die betrof­fe­ne Frau bald gefun­den wird, damit die Betreue­rin ihr hel­fen kann.«

Ulrich Fecke wählt die Num­mer von Katha­ri­na Wag­ners Büro. Das liegt kei­ne 500 Meter ent­fernt in einem Cowor­king-Space. Vor 30 Jah­ren ist die Diplom­so­zio­lo­gin als damals sie­ben­jäh­ri­ges Mäd­chen aus Kasach­stan nach Deutsch­land migriert. »Ich wür­de sagen, dass ich schon als Kind so was wie eine gesetz­li­che Betreu­ung über­nom­men habe, für mei­ne Eltern«, erin­nert sie sich an die­se Zeit. »Weder mei­ne Mut­ter, noch mein Vater spra­chen Deutsch. Ich hat­te das schon im Kin­der­gar­ten gelernt. Nach unse­rer Ankunft in Deutsch­land muss­ten vie­le Din­ge auf den Ämtern geklärt wer­den. All die­se Behör­den­an­ge­le­gen­hei­ten haben mei­ne Eltern nicht verstanden.«

Die klei­ne Katha­ri­na war Dol­met­sche­rin, sie hat For­mu­la­re aus­ge­füllt und ihre schwan­ge­re Mut­ter zum Arzt beglei­tet. »Auch im Kin­der­gar­ten mei­ner klei­nen Geschwis­ter habe ich über­setzt. Ich war die Ansprech­part­ne­rin der Erzie­he­rin­nen. Das alles hat mich geprägt und sicher auch vor­be­rei­tet auf die­se Arbeit.«

Heu­te ist Katha­ri­na Wag­ner eine Berufs­be­treue­rin, die ihre Fäl­le von der städ­ti­schen Betreu­ungs­stel­le zuge­teilt bekommt. Dort arbei­tet Ulrich Fecke. Sei­ne Auf­ga­be ist es, das Amts­ge­richt bei der Ein­rich­tung von Betreu­un­gen zu unter­stüt­zen. »Wir suchen Ant­wor­ten auf die Fra­ge, ob eine Betreu­ung in dem jewei­li­gen Fall wirk­lich die rich­ti­ge Hil­fe ist«, erläu­tert er. »Wel­che Auf­ga­ben müs­sen über­nom­men wer­den? Liegt der Bedarf mehr im Bereich der Gesund­heit und der Sicher­stel­lung von not­wen­di­gen Behand­lun­gen? Oder geht es vor allem um Unter­stüt­zung im behörd­li­chen und finan­zi­el­len Bereich? Liegt eine Über­schul­dung vor? Ist womög­lich die Woh­nung bedroht?«

Zu sol­chen Fra­gen for­mu­liert die Betreu­ungs­stel­le Ant­wor­ten und macht Vor­schlä­ge, über die eine Betreu­ungs­rich­te­rin zu ent­schei­den hat. Die büro­kra­ti­schen Pro­zes­se wer­den mit der tro­cke­nen Juris­ten­spra­che der Ämter behan­delt. Im rea­len Leben aber macht Katha­ri­na Wag­ner immer wie­der trau­ri­ge, erschüt­tern­de oder auch span­nen­de Erfah­run­gen. Sie rollt mit ihrem Schreib­tisch­stuhl vor einen Schrank vol­ler Akten. »Da habe ich zum Bei­spiel eine Kli­en­tin, die Brän­de legt.« Katha­ri­na Wag­ner lacht ein amü­sier­tes Lachen, obwohl sie natür­lich genau weiß, wie tra­gisch die Situa­ti­on der psy­chisch kran­ken Frau ist. »Manch­mal kommt es vor, dass ich mei­ne Betreu­ten zur Poli­zei beglei­te. In die­sem Fall lei­det die Betrof­fe­ne an einer Angst­stö­rung und an Panik­at­ta­cken. Als Ven­til dafür legt sie Brän­de. Wenn sie in einen sol­chen Zustand rutscht, zün­delt sie immer wie­der mit ihrem Feu­er­zeug. Sie steckt Gar­di­nen an oder ver­brennt Klo­pa­pier­rol­len. So kam es in den letz­ten sechs Mona­ten zu neun­zehn Brand­an­schlä­gen. Sie hat das nie so rich­tig gestan­den, bis sie ein­mal auf fri­scher Tat ertappt wur­de. Jetzt läuft ein Ver­fah­ren bei der Staatsanwaltschaft.«

In dem Fall der ver­miss­ten, sui­zid­ge­fähr­de­ten Frau war Katha­ri­na Wag­ner von der psych­ia­tri­sche Ambu­lanz als Betreue­rin vor­ge­schla­gen wor­den. Ulrich Fecke ist dank­bar für sol­che Initia­ti­ven der zustän­di­gen Stel­len. »Es gab da eine Ein­schät­zung, dass Frau Wag­ner gut mit der Betrof­fe­nen arbei­ten könn­te, dass sie von ihr akzep­tiert wür­de. Eine erfolg­rei­che Betreu­ung ist nur mög­lich, wenn es ein gutes Ver­hält­nis zwi­schen der Betreu­ten und der Betreue­rin gibt.«

Bis vor weni­gen Jah­ren hat Katha­ri­na Wag­ner für einen kirch­li­chen Betreu­ungs­ver­ein gear­bei­tet. Dann ent­schied sie sich, unab­hän­gig zu arbei­ten. Die Selbst­stän­dig­keit gefällt ihr, auch wenn die Last der Ver­ant­wor­tung manch­mal über­for­dert. »Eigent­lich heißt es, gesetz­li­che Betreu­er sind nicht für den Not­fall da. Da gibt es Ärz­te, die Poli­zei, die Feu­er­wehr, den Kri­sen­dienst, den neu­ro­psych­ia­tri­schen Dienst. Und trotz­dem kommt es jedes Wochen­en­de vor, dass eine Kli­en­tin, eine Kli­nik oder die Poli­zei oder irgend­ein Ange­hö­ri­ger bei mir anruft, weil etwas pas­siert ist.«

Ulrich Fecke arbei­tet heu­te vor­wie­gend in den Büro­räu­men sei­ner Behör­de. Frü­her war aber auch er drau­ßen beschäf­tigt, als Sozi­al­ar­bei­ter auf der Stra­ße und in den Woh­nun­gen hilfs­be­dürf­ti­ger Fami­li­en. Er weiß, wie belas­tend es sein kann, wenn sich Betrof­fe­ne mit per­sön­li­chen Anlie­gen an ihre gesetz­li­chen Betreu­er wen­den. Heu­te ist er da abge­brüh­ter und rät zu einer kla­ren Hal­tung: »Es geht nicht um das, ich nen­ne das jetzt mal Kaf­fee­trin­ken. Es geht nicht ums Zuhö­ren. Es ist nicht Auf­ga­be des recht­li­chen Betreu­ers, nach dem Befin­den ihrer Kli­en­ten zu fra­gen. Das kann er nicht leisten.«

Eigent­lich sieht Katha­ri­na Wag­ner das auch so. Sie möch­te sich auf ihre eigent­li­chen Auf­ga­ben­be­rei­che kon­zen­trie­ren. »Und trotz­dem«, sagt sie. »Es sind doch Men­schen, zu denen man eine Ver­bin­dung hat, die einem leid tun und wo man mit­fühlt, gera­de weil die meis­ten kei­ne Ange­hö­ri­gen haben, kein sozia­les Umfeld. Selbst wenn sie im Pfle­ge­heim Per­so­nal um sie her­um haben, brau­chen sie mensch­li­che Anspra­che und das Gefühl, dass da jemand ist, der auch mal zuhört. Ich habe hier Leu­te, die rufen mich zwei­mal am Tag an, ein­fach nur, um zu reden.«

In sol­chen Fäl­len soll­te sich eine Betreue­rin um die Rah­men­be­din­gun­gen des All­tags der Betrof­fe­nen küm­mern. Es gibt Treff­punk­te für Men­schen mit Behin­de­run­gen, Selbst­hil­fe­grup­pen für Sucht­kran­ke oder Werk­stät­ten, in denen sie mit­ma­chen kön­nen. Das deut­sche Betreu­ungs­recht ist sehr büro­kra­tisch. Es geht nicht um sub­jek­ti­ve Gefüh­le, son­dern um objek­ti­ve Ansprü­che, die den Men­schen zuste­hen. Durch die gesetz­li­che Betreu­ung soll vor­ran­gig sicher­ge­stellt wer­den, dass die Rech­te der Betrof­fe­nen respek­tiert wer­den. Katha­ri­na Wag­ner fin­det das gut: »In dem Land, in dem ich gebo­ren wur­de, gibt es so was nicht. In Kasach­stan ist klar, dass sich die Kin­der küm­mern, die Nach­barn, ande­re Ange­hö­ri­ge oder nie­mand. Im Zwei­fels­fall gibt es nie­man­den, der das für dich macht. Und da bin ich sehr froh und dank­bar, in einem Land zu leben, in dem es so was gibt.«

Ande­rer­seits ist es in Deutsch­land manch­mal unmög­lich, dass Ange­hö­ri­ge wich­ti­ge Ent­schei­dun­gen für einen gelieb­ten Men­schen tref­fen dür­fen. Zum Bei­spiel haben vie­le kein Ver­ständ­nis, wenn sie als Ehe­part­ner, der seit 40 Jah­ren ver­hei­ra­tet ist, nicht ent­schei­den dür­fen, was getan wer­den soll, wenn die Ehe­frau in einer Kli­nik im Koma liegt. Sie fra­gen, war­um eine gesetz­li­che Betreu­ung über das Amts­ge­richt bestellt wer­den muss, mit all den büro­kra­ti­schen und juris­ti­schen Hür­den. »So eine Situa­ti­on kann ver­hin­dert wer­den, wenn man vor­sorgt,« erklärt Ulrich Fecke. »In Deutsch­land kann jeder eine Ver­trau­ens­per­son dazu bevoll­mäch­ti­gen, im Not­fall sei­ne Sachen zu regeln und Ent­schei­dun­gen zu tref­fen. Wenn eine Pati­en­ten­ver­fü­gung und eine Vor­sor­ge­voll­macht exis­tie­ren, muss kei­ne gesetz­li­che Betreu­ung bestellt werden.«

Katha­ri­na Wag­ner zieht eine wei­te­re Akte aus ihrem Schrank. Sie lächelt: »Dies hier war ein schö­ner Fall. Eigent­lich ist es das Ziel der gesetz­li­chen Betreu­ung, dass die Leu­te irgend­wann kei­ne Betreu­ung mehr brau­chen. Dann bin ich über­flüs­sig. Dann freue ich mich. Da hat­te ich einen jun­gen Herrn, der an einer Ner­ven­er­kran­kung litt. Er ver­brach­te Jah­re sei­nes jun­gen Lebens in einem Pfle­ge­heim. Dort hat er sich nach und nach wie­der auf­ge­rap­pelt und sei­ne neu­ro­lo­gi­schen Fähig­kei­ten zurü­ck­erlangt. Irgend­wann pass­te er ein­fach nicht mehr in das Pfle­ge­heim. Dann haben wir zusam­men eine Woh­nung für ihn gefun­den. Heu­te kann er sich sel­ber ver­sor­gen. Jetzt hat ein Gut­ach­ter ent­schie­den, dass er kei­ne Betreu­ung mehr braucht. Das ist dann ein Erfolgs­er­leb­nis. So was hat man aber sel­ten. Die meis­ten sind krank und das wird nicht besser.«