Emotionaler gehts kaum: Stuttgarts Kapitän Wataru Eendo rettet den VfB in letzter Sekunde. Foto: imago/Sven Simon

Natür­lich koket­tier­ten die Her­ren noch ein wenig mit ihrem Alter und ihrem Gewicht, als sie schweiß­ge­ba­det und mit bier­ge­tränk­ten Klei­dern vor die Mikro­fo­ne gin­gen. Sowohl VfB-Sport­di­rek­tor Sven Mis­lin­tat als auch Trai­ner Pel­le­gri­no Mata­raz­zo hat­ten unmit­tel­bar nach dem erlö­sen­den 2:1 durch Wataru Endo (90. + 2.) beein­dru­cken­de Spurts Rich­tung Eck­fah­ne hin­ge­legt. Dort, unmit­tel­bar vor der Cann­stat­ter Kur­ve, fei­er­ten sie zusam­men mit Spie­lern und Mas­kott­chen »Fritz­le« in einem wil­den Knäu­el den Klassenerhalt.

Kurz dar­auf war Schluss und Zig­tau­sen­de Fans stürm­ten den Rasen, den sie erst eine Stun­de spä­ter ver­lie­ßen – vie­le von ihnen mit Ori­gi­nal-Rasen­stü­cken oder Frag­men­ten der bei­den Tore, von denen eines kom­plett demon­tiert wor­den war. »Der klei­ne Dicke ist noch eini­ger­ma­ßen fit im Sprint«, freu­te sich der ganz in Schwarz geklei­de­te Mis­lin­tat, wäh­rend »Rino« Mata­raz­zo schon um 18.30 Uhr ers­te Aus­fall­erschei­nun­gen zu Pro­to­koll gab: »Ich habe einen Schä­del nach all dem Geschrei und dem Jubel. Das war Eksta­se, ein tol­ler Moment. So etwas ver­gisst man nie.« Kei­ne Fra­ge: Die wohl emo­tio­nals­ten Sin­nes­ein­drü­cke die­ses 34. Spiel­ta­ges lie­fer­te der Stand­ort Stutt­gart-Bad Cann­statt, wo der VfB nach allen Regeln der Kunst die Tat­sa­che fei­er­te, dass er doch noch Rele­ga­ti­ons­rang 16 mit Her­tha BSC getauscht und so den direk­ten Klas­sen­er­halt geschafft hatte.

Dabei hat­te es noch kurz vor der Kol­lek­tiv-Eksta­se im Schwä­bi­schen so aus­ge­se­hen, als wür­den die 5000 Köl­ner Fans mit ihren Hohn­ge­sän­gen auf die ver­meint­li­che Stutt­gar­ter Zweit­li­ga-Zukunft recht behal­ten. Denn wäh­rend 450 Kilo­me­ter nord­west­lich der BVB das Spiel gegen Ber­lin bereits gedreht hat­te, sah es lan­ge Zeit nicht mehr so aus, als kön­ne der völ­lig ent­kräf­te­te VfB nach dem Tor von Saša Kalaj­džić (13.) und dem Aus­gleich durch Antho­ny Modes­te (59.) noch zum Sieg­tref­fer kom­men. Doch dann bekam der VfB in der Nach­spiel­zeit doch noch einen Eck­ball zuge­spro­chen. Den von Chris Füh­rich getre­te­nen Ball ver­län­ger­te Hiro­ki Ito auf den zwei­ten Pfos­ten, wo Endo frei­stand. Was folg­te, war ein beben­des Sta­di­on und ein akus­ti­sches Infer­no, das Ohren­zeu­gen zufol­ge noch in vie­len Kilo­me­tern Ent­fer­nung zu hören war. Der Tor­schüt­ze über­trieb jeden­falls nur gering­fü­gig, als er mein­te, ein »explo­die­ren­des Sta­di­on« erlebt zu haben.

Längst ver­ges­sen war zu die­sem Zeit­punkt, dass der VfB das Spiel lan­ge vor­her hät­te für sich ent­schei­den kön­nen, wenn er nicht – wie schon so oft in die­ser Sai­son – so nach­läs­sig mit sei­nen Chan­cen umge­gan­gen wäre. Tia­go Tomas (9.), Kon­stan­ti­nos Mav­ro­pa­nos (17.), Endo (32./35.) und Kalaj­džić (21./53.) ver­ga­ben jedoch mal wie­der bes­te Chan­cen, wäh­rend VfB-Tor­wart Flo­ri­an Mül­ler beim Gegen­tref­fer schwer patz­te. Das Spiel, die­ser Ein­druck dräng­te sich auf, hät­te durch­aus auch mit einer Stutt­gar­ter Nie­der­la­ge enden kön­nen, wenn der FC in der ers­ten Halb­zeit nicht so gespielt hät­te, wie man viel­leicht eben spielt, wenn auf der Anzei­gen­ta­fel eine kla­re 2:0‑Führung des größ­ten Kon­kur­ren­ten um Platz sechs, Uni­on Ber­lin, aufleuchtet.

Mis­lin­tat jeden­falls lob­te »Grup­pen­dy­na­mik, Spi­rit und Zusam­men­halt«. Auch als man noch vier Punk­te Rück­stand auf den Rele­ga­ti­ons­platz gehabt habe, habe man »nicht mit dem Fin­ger auf ande­re gezeigt«. Trai­ner­team und Mann­schaft hät­ten statt­des­sen »Zusam­men­halt bewie­sen« und sei­en »bei sich geblie­ben«. Bevor er dann eine »inten­si­ve Par­ty« ankün­dig­te, die dem Ver­neh­men nach tat­säch­lich bis weit in den Sonn­tag hin­ein­reich­te, bedank­te sich Mis­lin­tat dann noch bei sei­nem eins­ti­gen Arbeit­ge­ber Borus­sia Dort­mund und des­sen schei­den­dem Sport­di­rek­tor Micha­el Zorc für den Sieg gegen die Her­tha. Er wer­de »Micha­el ein paar Maul­ta­schen nach Dort­mund schi­cken«, ließ er wis­sen. »Mal gucken, ob er die mag.«