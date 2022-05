ARCHIV - 05.10.2021, Baden-Württemberg, Stuttgart: Zwei Gasflammen brennen auf einem Küchenherd. Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht. (zu dpa: «EU-Kommission: Staatlicher Deckel könnte gegen hohe Gaspreise helfen») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Marijan Murat

Die deut­sche Erd­gas­ver­sor­gung wird im Rah­men des Ukrai­ne-Krie­ges und der dar­aus resul­tie­ren­den west­li­chen Sank­tio­nen von spür­ba­ren Pro­ble­men heim­ge­sucht. Die Sper­rung eini­ger Pipe­lines durch die ukrai­ni­sche Regie­rung führ­te zu einer mar­kan­ten Dros­se­lung rus­si­schen Gases für die Bun­des­re­pu­blik. Durch die Lei­tung flie­ßen ansons­ten 32,6 Mil­lio­nen Kubik­me­ter Erd­gas pro Tag, ein gutes Drit­tel der ins­ge­samt 95,8 Mil­lio­nen Kubik­me­ter, die noch am Diens­tag durch das gesam­te ukrai­ni­sche Pipe­line­sys­tem nach Wes­ten gesen­det wor­den waren.

Obwohl die Bun­des­re­gie­rung dar­um bemüht ist, den Ein­druck zu erwe­cken, ener­gie­po­li­tisch sei alles in bes­ter Ord­nung, wächst der Druck, neue Erd­gas­quel­len aus­fin­dig zu machen. Die absur­de Situa­ti­on, dass man sich im poli­ti­schen Ber­lin ger­ne zu mas­si­ven Sank­tio­nen gegen Mos­kau bekennt, aber monat­lich Mil­li­ar­den dort­hin durch die Gas­lie­fe­run­gen über­weist, demons­triert das Schei­tern eines stra­te­gi­schen Ent­wurfs, den Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock (Grü­ne) zu Beginn des Krie­ges mit den Wor­ten »Das wird Russ­land rui­nie­ren« völ­lig fehl­in­ter­pre­tier­te. Die Bun­des­re­gie­rung such­te zu beschwich­ti­gen und behaup­te­te, das feh­len­de Gas habe durch Zusatz­lie­fe­run­gen aus Nor­we­gen und den Nie­der­lan­den ersetzt wer­den kön­nen. Ein­fluss­rei­che Wirt­schafts­krei­se hin­ge­gen äußer­ten sich besorgt und wie­sen dar­auf hin, dass die Ein­bu­ßen es erschwe­ren wür­den, die deut­schen Erd­gas­spei­cher vor dem nächs­ten Win­ter im erfor­der­li­chen Umfang zu füllen.

Was das Fül­len der Erd­gas­spei­cher angeht, so wird die­ses wich­ti­ge Unter­fan­gen für den kom­men­den Win­ter noch durch neue Gegen­sank­tio­nen Russ­lands belas­tet. Mos­kau hat­te am Mitt­woch bekannt­ge­ge­ben, 31 euro­päi­sche Fir­men auf eine Sank­ti­ons­lis­te zu set­zen, dar­un­ter ins­be­son­de­re Gaz­prom Ger­ma­nia sowie meh­re­re Toch­ter­fir­men. Zwar war das Unter­neh­men nach Russ­lands Über­fall auf die Ukrai­ne nicht unmit­tel­bar von den Sank­tio­nen west­li­cher Staa­ten betrof­fen, hat­te aber auf­grund von Dro­hun­gen mit mög­li­chen wei­te­ren Sank­tio­nen Schwie­rig­kei­ten, sein Geschäft fort­zu­füh­ren. Gaz­prom Ger­ma­ni­as rus­si­scher Mut­ter­kon­zern hat­te des­halb am 1. April erklärt, sein Toch­ter­un­ter­neh­men absto­ßen zu wollen.

Hin­zu kommt ein Dilem­ma, wofür die Grü­nen nichts kön­nen, wel­ches auf den Gas-Lie­fer­ver­trä­gen basiert, bezie­hungs­wei­se den dort ent­hal­te­nen »Take-or-Pay«-Klauseln. Hier­durch könn­te die fata­le Lage ent­ste­hen, dass Ber­lin über­teu­er­tes LNG-Gas aus den USA bezieht und gleich­zei­tig an Russ­land Über­wei­sun­gen für Nichts zu ent­rich­ten hat. Die ver­trag­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen zu igno­rie­ren, käme aber auch nicht in Fra­ge. Schließ­lich war es Ber­lin selbst, das Mos­kau nach des­sen For­de­rung, dass Gas-Lie­fe­run­gen nur noch in Rubel zu bezah­len sei­en, auf die Ein­hal­tung bestehen­der Ver­trä­ge hin­wies. Eine Ana­ly­se der »Aka­de­mie Berg­stra­ße für Ressourcen‑, Demo­kra­tie- und Frie­dens­for­schung« wies schon vor Wochen dar­auf hin, dass Deutsch­land auch im Fal­le eines Gas-Import­stopps an Gaz­prom zah­len müsse.

In der Stu­die heißt es: »Es geht über­wie­gend um lang­fris­ti­ge Ver­trä­ge mit Lauf­zei­ten von 10 bis 25 Jah­ren mit fest­ge­leg­ten Men­gen und Prei­sen. Mehr noch: Es han­delt sich um so genann­te Take-or-Pay-Ver­trä­ge, bei denen die deut­schen Impor­teu­re eine unbe­ding­te Ver­pflich­tung zur Zah­lung über­nom­men haben, unab­hän­gig davon, ob man das Erd­gas tat­säch­lich impor­tiert oder nicht. Man muss also die für etli­che Jah­re vor­be­stell­te Abnah­me­men­ge bezah­len, ob das Gas am Ende fließt oder nicht.«

Ver­kom­pli­ziert wird die Aus­gangs­la­ge dadurch, dass Wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck (Grü­ne) außer Lip­pen­be­kennt­nis­sen nichts wirk­lich zu bie­ten hat. Sei­ne Rei­se ins reak­tio­nä­re Emi­rat Katar, die von vie­len Medi­en als eine Wun­der­lö­sung beju­belt wur­de, hat sich als Flop erwie­sen. Sowohl Katar als auch US-Fracking­kon­zer­ne bestehen auf lang­fris­ti­gen Abnah­me­ga­ran­tien über rund zwei Jahr­zehn­te. Soll­te Ber­lin sich dar­auf ein­las­sen, wird die Bun­des­re­pu­blik wohl nicht wie beab­sich­tigt bis 2045 kli­ma­neu­tral. Außer­dem wer­den aus­rei­chen­de Men­gen an Flüs­sig­gas – wenn über­haupt – erst in eini­gen Jah­ren ver­füg­bar sei­en. Die Grü­nen Habeck und Baer­bock bewe­gen sich dies­be­züg­lich auf dün­nem Eis, denn wie wol­len sie dem eige­nen poli­ti­schen Mil­lieu ver­mit­teln, dass mit der Ener­gie­wen­de eines ihrer gro­ßen Pro­jek­te zu schei­tern droht. Um US-Fracking­gas in aus­rei­chen­der Men­ge zu erhal­ten, müss­te die Bun­des­re­gie­rung emp­find­li­che Ein­schnit­te beim Kli­ma­schutz vornehmen.