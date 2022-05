Das berühmteste Foto von Susan Meiselas: Ein Sandinist wirft 1979 einen Molotowcocktail aif das Hauptquartier der Nationalgarde in Estelí Foto: Susan Meiselas

Den 75. Geburts­tag der inter­na­tio­na­len Foto­agen­tur Magnum, 1947 von Robert Capa, Hen­ri Car­tier-Bres­son, Geor­ge Rod­ger and David »Chim« Sey­mour gegrün­det, hät­te das Aus­stel­lungs­haus für Foto­gra­fie und visu­el­le Medi­en C/O Ber­lin kaum bes­ser fei­ern kön­nen als mit den zwei kürz­lich eröff­ne­ten Aus­stel­lun­gen von Bie­ke Depo­or­ter und Sus­an Meiselas.

Depo­or­ter, 1986 in Bel­gi­en gebo­ren und seit 2016 Voll­mit­glied bei Magnum, setzt sich mit den von ihr por­trä­tier­ten Men­schen lan­ge und inten­siv aus­ein­an­der. Die Aus­stel­lung zeigt zwei ihrer Por­trä­ter­zäh­lun­gen zu dem spur­los ver­schwun­de­nen Micha­el aus Port­land und der pol­ni­schen Sex­ar­bei­te­rin Aga­ta in Paris. Aga­ta, die Theo­lo­gie, Phi­lo­so­phie und Kunst­ge­schich­te stu­diert hat, bevor sie als Sex­ar­bei­te­rin und Per­for­me­rin zu arbei­ten begann, gewähr­te Depo­or­ter einen inti­men Ein­blick in ihr Leben, sowohl bei der Arbeit als auch in ihre Privatsphäre.

Hier­für muss­ten bei­de, die Foto­gra­fin und die von ihr Por­trä­tier­te, jeweils ihre per­sön­li­chen Gren­zen über­schrei­ten. Aga­ta woll­te unbe­dingt auch bei der Sex­ar­beit gezeigt wer­den, wäh­rend dies für die Foto­gra­fin ein Tabu war. Erst als Aga­ta ihr vor­warf, damit einen wich­ti­gen Teil ihrer Per­son zu unter­drü­cken, wil­lig­te Depo­or­ter ein. In der über vier Jah­re andau­ern­den und nicht kon­flikt­frei­en Koope­ra­ti­on ent­wi­ckel­te sich eine enge Freund­schaft mit gemein­sa­men Rei­sen. Es ent­stand ein Brief­wech­sel, in dem auf­schluss­reich über Macht, Tabu, Aus­beu­tung, Reprä­sen­ta­ti­on, Iden­ti­tät, Gesell­schaft und Moral reflek­tiert wird.

Um die Macht der Fotograf*innen gegen­über den Foto­gra­fier­ten sowie die Pro­ble­ma­tik von Besitz und Ver­wer­tung der Bil­der geht es auch Sus­an Mei­selas, was die­se bei­den Aus­stel­lungs­pro­jek­te kon­ge­ni­al mit­ein­an­der ver­bin­det. Mei­selas, die 1948 in Bal­ti­more gebo­ren wur­de, absol­vier­te ein Päd­ago­gik-Stu­di­um an der Har­vard Uni­ver­si­ty und lebt seit den frü­hen 70er Jah­ren in New York, wo sie 1976 als eine der bis dato weni­gen Frau­en Mit­glied bei Magnum wur­de. Spek­ta­ku­lär ist ihr in der Zeit von 1972 bis 1975 ent­stan­de­ner Fotoes­say über die Strip­pe­rin­nen auf Jahr­märk­ten im Nord­os­ten der USA. Es war eine Her­aus­for­de­rung für eine femi­nis­tisch gepräg­te Foto­gra­fin. Auch sie stell­te eine Bezie­hung her zu den Sex­ar­bei­te­rin­nen und hat deren Ein­stel­lun­gen und Lebens­ent­wür­fe in Inter­views erfragt. Über meh­re­re Jah­re blieb Mei­selas mit den Strip­pe­rin­nen in Kon­takt und lud sie auch zu den Aus­stel­lun­gen ein.

Inter­na­tio­nal bekannt wur­de Mei­selas durch ihre Arbeit über die Befrei­ungs­be­we­gun­gen in El Sal­va­dor und Nica­ra­gua. Ihr viel­leicht berühm­tes­tes Foto zeigt den kämp­fen­den Molo­tow-Mann, der zur Iko­ne der san­di­nis­ti­schen Revo­lu­ti­on wur­de und auf vie­len Maga­zin­co­vern, Streich­holz­schach­teln, Flug­blät­tern und Pos­tern lan­de­te. Der San­di­nist hat in der lin­ken Hand ein Gewehr und in der rech­ten einen ent­zün­de­ten Molo­tow­cock­tail. Die Kame­ra hat exakt den Augen­blick ein­ge­fan­gen, als er für den Wurf auf das Haupt­quar­tier der Natio­nal­gar­de in Estelí aus­holt. An sei­nem Hals ist das christ­li­che Kreuz an einer Per­len­ket­te deut­lich erkennbar.

Für die Kir­che der Befrei­ung war dies ein visu­el­ler Anknüp­fungs­punkt für die affir­ma­ti­ve Rezep­ti­on des Bil­des. Sogar die Kon­ter­re­vo­lu­ti­on nutz­te das Motiv: zur Anpran­ge­rung der Gewalt und für den Sturz der San­di­nis­ten. Was aus der san­di­nis­ti­schen Revo­lu­ti­on unter der dik­ta­to­ri­schen Herr­schaft Dani­el Orte­gas wur­de, ist so bekannt wie trau­rig. Seit 40 Jah­ren doku­men­tiert die Foto­gra­fin die Nut­zung ihres berühm­ten Motivs. Hier­für kehr­te sie auch nach Nica­ra­gua zurück, um den Prot­ago­nis­ten zu interviewen.

In einem sepa­ra­ten Raum geht Mei­selas den kom­ple­xen Fra­gen der Ver­wer­tung sol­cher Auf­nah­men nach und unter­sucht deren Kon­tex­tua­li­sie­rung in den Medi­en. Sehr früh inter­es­sier­te sie sich für Foto­gra­fien als Spei­cher­me­di­um von Geschich­te und damit auch für die Iden­ti­tä­ten der Foto­gra­fier­ten. Sie fragt nach der Ver­fü­gungs­ge­walt über die Fotos. Oft liegt sie nicht bei den Protagonist*innen. Aus­gangs­punkt die­ser Über­le­gun­gen war der Angriff auf eine oppo­si­tio­nel­le Zei­tung in Nica­ra­gua wäh­rend des Kamp­fes gegen den Dika­ta­tor Ana­sta­sio Somo­za. Dabei kam es zur Aus­lö­schung eines wich­ti­gen Bild­ar­chivs, was als Bild­ver­lust eines gan­zen Vol­kes emp­fun­den wurde.

Mei­se­la beschäf­tigt sich mit poli­ti­schen Fra­gen der Foto­gra­fie, über ihre eige­nen Arbei­ten hin­aus. In einer Recher­che­ar­beit über die Geschich­te der Kurd*innen, die nicht nur in der Tür­kei unter­drückt und ver­folgt wer­den, zeigt sie Bil­der aus den ver­schie­de­nen his­to­ri­schen Pha­sen der Kurd*innen, die sie bei ihren Besu­chen fand. Sie ermit­telt die Ent­ste­hungs­ge­schich­te der Auf­nah­men und ver­sucht, die Fotograf*innen zu iden­ti­fi­zie­ren, um sie so dem Ver­ges­sen zu entreißen.

Bie­ke Depo­or­ter: »A Chan­ce Encoun­ter« und Sus­an Mei­selas: »Media­ti­ons«, bei­de Aus­stel­lun­gen bis zum 9.9. im C/O Ber­lin, Har­den­berg­stra­ße 22–24