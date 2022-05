Hat derzeit wenig zu lachen: Afd-Chef Tino Chrupalla Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Es ist ein blau­es Auge für die AfD. Eine Woche nach­dem die Rechts­au­ßen­par­tei bei der Land­tags­wahl in Schles­wig-Hol­stein den Wie­der­ein­zug ins Kie­ler Par­la­ment ver­pass­te, blieb ihr solch eine Nie­der­la­ge in Nord­rhein-West­fa­len knapp erspart. Mit 5,4 Pro­zent zieht die AfD das zwei­te Mal in ihrer Geschich­te in den Düs­sel­dor­fer Land­tag ein. Gemes­sen am eige­nen Mini­mal­ziel, das Wahl­er­geb­nis von 2017 mit damals 7,4 Pro­zent zu hal­ten, kann die Par­tei aller­dings nicht zufrie­den sein.

Mar­kus Wag­ner ver­kauft das Resul­tat den­noch, als habe die AfD am Sonn­tag einen Erfolg ver­bu­chen kön­nen. Er sei »froh und glück­lich« und auch »ein biss­chen stolz«, so der NRW-Spit­zen­kan­di­dat. Über­haupt hät­ten es klei­ne Par­tei­en im Wahl­kampf schwe­rer gehabt, FDP und Die Lin­ke habe es viel här­ter getrof­fen, für die eige­ne Par­tei hät­te er sich »natür­lich mehr erhofft«.

Wag­ners Äuße­run­gen sind typisch für einen Spit­zen­funk­tio­när, der nach einer Wahl­nie­der­la­ge ver­zwei­felt Grün­de dafür sucht, war­um das Ergeb­nis doch nicht ganz so schlecht sei, wie es den nüch­ter­nen Zah­len nach aus­sieht. Dabei müss­te sich der 58-Jäh­ri­ge selbst­kri­tisch fra­gen, was er in den ver­gan­ge­nen Jah­ren womög­lich falsch gemacht hat. Immer­hin führt Wag­ner die Land­tags­frak­ti­on seit Okto­ber 2017. Poli­tisch blieb er aller­dings blass. Außer­halb von NRW ist Wag­ner prak­tisch unbe­kannt, in der Bun­des­par­tei tritt er kaum in Erschei­nung. Das ist schon etwas unge­wöhn­lich, immer­hin ver­tritt er mit mehr als 5000 Mit­glie­dern den größ­ten AfD-Landesverband.

Die­ser lei­det unter den glei­chen Pro­ble­men wie alle Struk­tu­ren der Par­tei in den west­deut­schen Bun­des­län­dern. Markt­ra­di­ka­le und völ­ki­sche Natio­na­lis­ten lie­fern sich erbit­ter­te Macht­kämp­fe, hin­zu­kom­men per­sön­li­che Feind­schaf­ten und die mitt­ler­wei­le gericht­lich für zuläs­sig erklär­te Über­wa­chung der Gesamt­par­tei durch das Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz. Auch haben AfD-Schwer­punk­te wie Migra­ti­on und die Kri­tik an der Coro­na­po­li­tik aktu­ell kei­ne poli­ti­sche Kon­junk­tur, beim The­ma Ukrai­ne-Krieg kann sich die Par­tei auf kei­ne kla­re Linie verständigen.

Ins­be­son­de­re mit ihrer unkla­ren Hal­tung zum rus­si­schen Angriffs­krieg scha­det sich die Par­tei, wie Ana­ly­sen zei­gen. Wäh­rend 93 Pro­zent der AfD-Wäh­len­den in NRW laut Infra­test dimap die flücht­lings­feind­li­che Hal­tung der Par­tei tei­len, fin­den es ledig­lich 43 Pro­zent rich­tig, dass die AfD Ver­ständ­nis für die rus­si­sche Posi­ti­on im Ukrai­ne­krieg zeigt.

Das alles führt dazu, dass sich jene von der Par­tei abwen­den, die nicht zu ihrer har­ten Kern­wäh­ler­grup­pe gehö­ren. Rund 160.000 Stim­men ver­lor die AfD an das Lager der Nichtwähler*innen, erst mit wei­tem Abstand dahin­ter fol­gen 20.000 Abgän­ge in Rich­tung CDU. In ihren bis­he­ri­gen Hoch­bur­gen Gel­sen­kir­chen, Duis­burg und Ober­hau­sen fal­len die Ver­lus­te mit vier Pro­zent­punk­ten im Ver­gleich zum lan­des­wei­ten Ergeb­nis über­durch­schnitt­lich hoch aus, auch wenn die Par­tei in die­sen Wahl­krei­sen noch immer knapp zwei­stel­li­ge Ergeb­nis­se erzielt.

Inzwi­schen däm­mert auch dem AfD-Bun­des­vor­sit­zen­den Tino Chru­pal­la, dass er den Nie­der­la­gen sei­ner Par­tei und ins­be­son­de­re dem Nie­der­gang in den west­deut­schen Bun­des­län­dern nicht mehr taten­los zuse­hen kann. Am Ende geht es für ihn auch dar­um, wie sei­ne Chan­cen auf eine Wie­der­wahl auf dem Bun­des­par­tei­tag Mit­te Juni im säch­si­schen Rie­sa ste­hen. Statt wie bis­her die Schuld für Rück­schlä­ge vor allem in den Lan­des­ver­bän­den selbst zu suchen, stellt Chru­pal­la nun auch Fra­gen nach der rich­ti­gen Gesamt­stra­te­gie. Die Par­tei müs­se »die regio­na­len Unter­schie­de bes­ser im Blick haben und ana­ly­sie­ren«, erklär­te der AfD-Bun­des­vor­sit­zen­de am Mon­tag. »Wir müs­sen wahr­schein­lich auch unter­schied­li­che Wahl­kämp­fe machen in Ost und West«, so Chrupalla.

Neu ist die­ser Ansatz nicht, son­dern viel mehr ein Zurück zu frü­he­ren Über­le­gun­gen. Bereits für den Bun­des­tags­wahl­kampf 2017 hat­te der Par­tei­vor­stand ein Stra­te­gie­pa­pier beschlos­sen, dass man auf regio­na­le Unter­schie­de in der Wäh­ler­schaft ach­ten müs­se und daher unter­schied­li­che inhalt­li­che Schwer­punk­te zu set­zen habe. In den west­deut­schen Bun­des­län­dern kann die AfD bei­spiels­wei­se mit russ­land­freund­li­chen Posi­tio­nen nicht punk­ten. In Ost­deutsch­land wie­der­um funk­tio­niert eine natio­na­lis­tisch gefärb­te Sozi­al­staats­rhe­to­rik, wäh­rend beson­ders im Süden und Süd­wes­ten der Bun­des­re­pu­blik markt­ra­di­ka­le Töne deut­lich mehr Zuspruch finden.

Dass die AfD einen Kurs­wech­sel vor­nimmt, ist jedoch mehr als frag­lich. Die völ­ki­schen-natio­na­lis­ti­schen Kräf­te um Björn Höcke sehen sich nach den Wahl­nie­der­la­gen im Saar­land, Schles­wig-Hol­stein und nun in Nord­rhein-West­fa­len noch deut­li­cher als bis­her in ihrer For­de­rung bestä­tigt, die Par­tei wei­ter zu radi­ka­li­sie­ren. Bei den Neu­wah­len des Bun­des­vor­stan­des in weni­gen Wochen wird sich zei­gen, ob sie sich mit die­sem Kurs durch­set­zen können.