Vor nur wenigen Journalisten sitzen Janine Wissler und Jules El-Khatib in der Bundespressekonferenz. Foto: dpa

Man hat sich schon ein biss­chen dar­an gewöhnt: Am Tag nach einer Wahl muss Die Lin­ke eine Nie­der­la­ge ein­räu­men. Das war am Mon­tag nach der Land­tags­wahl in Nord­rhein-West­fa­len nicht anders: Die Lin­ke lan­de­te bei gera­de ein­mal 2,1 Pro­zent und ver­fehl­te den Ein­zug in den Land­tag deut­lich. Gegen­über der Wahl 2017 ver­lor die Par­tei 2,8 Pro­zent. Nur in weni­gen urba­nen Wahl­krei­sen wie Köln III und Bie­le­feld I kamen die Genoss*innen auf fünf Pro­zent. Egal ob Stadt oder Land: Die Lin­ke konn­te nir­gend­wo über­zeu­gen. In dicht besie­del­ten Regio­nen wie dem Ruhr­ge­biet ver­lor sie – von einem höhe­ren Level kom­mend – noch etwas stär­ker als in der Peripherie.

Also muss­te Jules El-Kha­tib nun jenen Job erle­di­gen, den vor­her Susan­ne Speth­mann und Johann Kni­g­­ge-Blie­t­­schau (Schles­wig-Hol­stein), Bar­ba­ra Spa­ni­ol (Saar­land) oder Eva von Angern (Sach­sen-Anhalt) zu meis­tern hat­ten: der Pres­se die erneu­te Nie­der­la­ge erklä­ren. Der NRW-Spit­zen­kan­di­dat gehört nor­ma­ler­wei­se nicht zu denen, die all­zu flos­kel­haft daher­kom­men, doch am Mon­tag­mit­tag im fast lee­ren Saal im Haus der Bun­des­pres­se­kon­fe­renz – offen­bar hat der Groß­teil der bun­des­deut­schen Pres­se Die Lin­ke bereits auf­ge­ge­ben – rang auch El-Kha­tib um Wor­te. »Das war nicht das, was wir uns erhofft hat­ten«, sag­te er. Und: »Die Par­tei ist in einer schwe­ren Situa­ti­on.« Und: »Der Bun­des­trend war kein Freund von uns.«

Immer­hin: Der lan­ge Zeit zer­strit­te­ne Lan­des­ver­band in Nord­rhein-West­fa­len hat­te sich vor der Wahl zusam­men­ge­rauft und eine inter­es­san­te Lis­te auf­ge­stellt. Hin­ter dem ehe­ma­li­gen Grü­nen El-Kha­tib, der mit Caro­lin But­ter­weg­ge an der Spit­ze stand und einst das par­tei­in­ter­ne Netz­werk Links*Kanax – einen Zusam­men­schluss von Mit­glie­dern mit Flucht- und Migra­ti­ons­ge­schich­te – mit­ge­grün­det hat, stand bei­spiels­wei­se mit Nico­lin Gab­rysch auch eine Akti­vis­tin der Kli­ma­lis­te. Die Lan­des­lis­te soll­te die ver­schie­de­nen Facet­ten des Kampfs für Gerech­tig­keit abbilden.

Doch die Bun­des­par­tei mit ihren zahl­rei­chen Flü­geln und Strö­mun­gen gibt in der Öffent­lich­keit wei­ter ein Bild der abso­lu­ten Zer­strit­ten­heit ab. Stell­ver­tre­tend dafür steht der Streit um Sah­ra Wagen­knecht, die zur Bun­des­tags­wahl 2021 noch als NRW-Spit­zen­kan­di­da­tin ange­tre­ten war. Nach dem Par­tei­aus­tritt ihres Ehe­manns Oskar Lafon­tai­ne unmit­tel­bar vor der Land­tags­wahl im Saar­land mut­maß­ten man­che Beobachter*innen, auch Wagen­knecht könn­te Die Lin­ke bald ver­las­sen. Nun aber trat die umstrit­te­ne Ex-Frak­ti­ons­chefin im End­spurt des Land­tags­wahl­kampfs in Bochum und Wup­per­tal auf. Das sei nicht falsch gewe­sen, sag­te Jules El-Kha­tib, der wie Par­tei­che­fin Jani­ne Wiss­ler der Bewe­gungs­lin­ken nahe­steht und eigent­lich nicht als Wagen­knecht-Anhän­ger gilt – doch nun fand er beschwich­ti­gen­de Wor­te: Man müs­se »alle Tei­le der Par­tei einbeziehen«.

Was El-Kha­tib beson­ders ärgert: die gerin­ge Wahl­be­tei­li­gung. Beson­ders in Vier­teln, in denen eher pre­kä­re Ver­hält­nis­se herr­schen, ist die­se ein­ge­bro­chen. Gescha­det hat der Rück­gang vor allem der SPD – aber natür­lich möch­te auch Die Lin­ke vor allem unter jenen Wähler*innen punk­ten, die nicht auf der Son­nen­sei­te des Lebens stehen.

Nach den Land­tags­wah­len in Rhein­land-Pfalz, Sach­sen-Anhalt, Ber­lin, Meck­len­burg-Vor­pom­mern, Saar­land und Schles­wig-Hol­stein sowie der Bun­des­tags­wahl hat Die Lin­ke nun zum ach­ten Mal in Fol­ge bei einer Wahl an Zustim­mung ein­ge­büßt. Unter den west­deut­schen Flä­chen­län­dern ist die Par­tei nur noch im Land­tag von Hes­sen ver­tre­ten. Die letz­te Hoff­nung auf eine Trend­um­kehr scheint der Erfur­ter Par­tei­tag im Juni zu sein. Von dort aus müss­ten »Wei­chen gestellt« und »kla­re Bot­schaf­ten gesen­det« wer­den, sag­te Wiss­ler am Mon­tag – auf­grund der bekann­ten Viel­stim­mig­keit ist das aber leich­ter gesagt als getan. Beson­ders der rus­si­sche Ein­marsch in die Ukrai­ne stellt die Genoss*innen vor bis dato unge­ahn­te Her­aus­for­de­run­gen. Auch die #Lin­ke­Me­Too-Debat­te belas­tet die Par­tei. Ob Wiss­ler erneut für das Amt der Par­tei­che­fin antritt, ist noch unklar. Sie wol­le sich dazu in den nächs­ten Tagen bera­ten, sag­te sie in der Bundespressekonferenz.