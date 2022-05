Menschen mit Behinderung haben nicht nur mit Barrieren im Alltag zu kämpfen, sie haben auch ein erhöhtes Risiko, Gewalt zu erfahren. Foto: dpa/Martin Schutt

Gewalt gegen Men­schen mit Behin­de­rung ist viel­fäl­tig und fin­det oft­mals hin­ter ver­schlos­se­nen Türen statt – in Wohn­ein­rich­tun­gen und Werk­stät­ten. Zwei beson­ders gra­vie­ren­de Fäl­le haben hier in der jüngs­ten Ver­gan­gen­heit für Schlag­zei­len gesorgt: Im Wit­te­kinds­hof im nord­rhein-west­fä­li­schen Bad Oeyn­hau­sen waren jah­re­lang Men­schen mit Behin­de­rung unter ande­rem ille­gal fixiert und ein­ge­sperrt wor­den. Und in Pots­dam wur­den vier Bewohner*innen des Ober­lin­hau­ses von einer Pfle­ge­rin getötet.

In Wohn­ein­rich­tun­gen und Werk­stät­ten erleb­ten Men­schen mit Behin­de­run­gen häu­fig Gewalt, «dar­un­ter kör­per­li­che oder sexua­li­sier­te Gewalt, psy­chi­schen Druck und teil­wei­se auch unrecht­mä­ßi­ge frei­heits­ent­zie­hen­de Maß­nah­men», erklärt Brit­ta Schle­gel, Lei­te­rin der Moni­to­ring­stel­le UN-Behin­der­ten­rechts­kon­ven­ti­on des Deut­schen Insti­tuts für Men­schen­rech­te, die am Mon­tag gemein­sam mit dem Behin­der­ten­be­auf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung kon­kre­te Hand­lungs­emp­feh­lun­gen zum Gewalt­schutz in Ein­rich­tun­gen vor­leg­te. «Wir ken­nen zahl­rei­che Fäl­le, wis­sen aber auch, dass das Dun­kel­feld sehr hoch ist. Des­we­gen müs­sen Poli­tik und Akteur*innen der Behin­der­ten­hil­fe hier drin­gend han­deln», so Schlegel.

Zum Han­deln auf­ge­for­dert wer­den mit den Emp­feh­lun­gen sämt­li­che Ebe­nen der Behin­der­ten­hil­fe, die ver­ant­wort­lich sind für das Wohl­erge­hen von rund 200 000 erwach­se­nen Men­schen mit Behin­de­run­gen in Wohn­ein­rich­tun­gen und rund 330 000 behin­der­ten Beschäf­tig­ten in Werk­stät­ten – von den Regie­run­gen in Bund- und Län­dern über die Trä­ger und Auf­sichts­be­hör­den bis hin zu den Beschäftigten.

Zwar sei­en seit Juni 2021 Ein­rich­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­run­gen nach § 37a Abs. 1 SGB IX gesetz­lich dazu ver­pflich­tet, Gewalt­schutz­kon­zep­te zu ent­wi­ckeln und umzu­set­zen, heißt es in dem Papier, doch gebe es dafür kei­ne ein­heit­li­chen Qua­li­täts­stan­dards und exis­tier­ten die­se Kon­zep­te oft nur «auf dem Papier».

Die Ein­rich­tun­gen müss­ten des­halb «den gesetz­li­chen Auf­trag umge­hend umset­zen» und «Gewalt­schutz­kon­zep­te par­ti­zi­pa­tiv ent­wi­ckeln, die unter ande­rem »den Schutz der Pri­vat- und Intimsphäre, vor körperlicher, psy­chi­scher und sexua­li­sier­ter Gewalt sowie die Ach­tung der repro­duk­ti­ven Selbst­be­stim­mung von Frau­en mit Behin­de­run­gen« berücksichtigten. Zudem müss­ten »nied­rig­schwel­li­ge und bar­rie­re­freie Zugän­ge zu inter­nen und exter­nen Beschwer­de­stel­len« geschaf­fen und die Bewohner*innen bar­rie­re­frei dar­über infor­miert werden.

Vom Gesetz­ge­ber auf Bun­des­ebe­ne ver­langt das Papier zudem unter ande­rem, dass er ver­pflich­ten­de Min­dest­kri­te­ri­en für Gewalt­schutz­kon­zep­te in § 37a Abs. 1 SGB IX regelt sowie eine unab­hän­gi­ge Stel­le benennt oder ein­rich­tet, die die Qua­li­tät der Kon­zep­te prüft und per Zer­ti­fi­zie­rung bestä­tigt. Für die Trä­ger der Leis­tun­gen für Men­schen mit Behin­de­rung emp­feh­len das Deut­sche Insti­tut für Men­schen­rech­te und der Behin­der­ten­be­auf­trag­te, zustän­di­ge Per­so­nen für den Gewalt­schutz zu benen­nen und zu qua­li­fi­zie­ren sowie eine Ansprech­stel­le für Ein­rich­tun­gen und Betrof­fe­ne zu schaffen.

Auch die Betei­li­gungs­rech­te der Bewohner*innen müssten gestärkt wer­den, so die Emp­feh­lun­gen. Dafür soll­te die Bun­des­re­gie­rung etwa bereits eta­blier­te Struk­tu­ren wie das Bun­des­netz­werk der Frau­en­be­auf­trag­ten in Ein­rich­tun­gen oder Selbst­ver­tre­tungs­or­ga­ni­sa­tio­nen stärken und dau­er­haft ange­mes­sen finan­zie­ren bezie­hungs­wei­se för­dern. Die Gesetz­ge­ber in den Län­dern wer­den auf­ge­for­dert, das Heim­recht zu refor­mie­ren und um Gewalt­schutz­vor­keh­run­gen zu ergänzen.

»Gewalt zu erle­ben, ist eine schreck­li­che Erfah­rung, die einen Schat­ten über das gesam­te Leben wer­fen kann«, so Jür­gen Dusel, Behin­der­ten­be­auf­trag­ter der Bun­des­re­gie­rung. Den Staat tref­fe die Ver­pflich­tung, sei­ne Bürger*innen, dar­un­ter auch die Men­schen mit Behin­de­run­gen, wirk­sam vor Gewalt zu schüt­zen. »Aber es gibt immer noch gro­ße Lücken und Pro­ble­me bei die­sem The­ma. Des­halb for­de­re ich den Bund auf, bestehen­de Geset­ze nach­zu­bes­sern. Aber auch die Län­der, die Leis­tungs­trä­ger und die Leis­tungs­er­brin­ger sind in der Pflicht, ihrer Ver­ant­wor­tung gerecht zu wer­den«, for­dert Dusel.