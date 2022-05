Wahlplakate mit dem Führer der Schiitengruppe Hisbollah, Hassan Nasrallah, in Beirut Foto: dpa/AP | Bilal Hussein

Das poli­ti­sche Lager um die schii­ti­sche His­bol­lah-Par­tei hat laut vor­läu­fi­gen Ergeb­nis­sen Ver­lus­te ver­zeich­net. Die His­bol­lah konn­te zwar alle ihre Man­da­te behal­ten, die ver­bün­de­te christ­li­che Par­tei von Prä­si­dent Michel Aoun, die Freie Patrio­ti­sche Bewe­gung (FPM), erlitt jedoch Ein­bu­ßen. Die Oppo­si­ti­on ging indes gestärkt aus der Wahl vom Sonn­tag her­vor. Die Par­tei Liba­ne­si­sche Kräf­te (LF) gewann meh­re­re Sit­ze hin­zu und dürf­te damit größ­te christ­li­chen Par­tei im Par­la­ment wer­den. In meh­re­ren Lan­des­tei­len schnit­ten zudem neue Oppo­si­ti­ons­par­tei­en stark ab. Sie waren 2019 aus einer star­ken Pro­test­be­we­gung vor­wie­gend jun­ger Men­schen her­vor­ge­gan­gen, die Front gegen die herr­schen­den Eli­ten machte.

Zu Redak­ti­ons­schluss am Mon­tag­nach­mit­tag lagen noch kei­ne offi­zi­el­len Ergeb­nis­se vor. Grund dafür sei nicht zuletzt der Man­gel an Strom, der die Aus­zäh­lung ver­zö­ge­re. Die EU-Beob­ach­ter­de­le­ga­ti­on in Bei­rut hat für Mitt­woch­vor­mit­tag eine Pres­se­kon­fe­renz ange­kün­digt. Nach Schlie­ßung der Wahl­lo­ka­le lag die durch­schnitt­li­che Wahl­be­tei­li­gung bei knapp 40 Pro­zent. Beob­ach­ter mel­de­ten eine hohe Wahl­be­tei­li­gung der schii­tisch-mus­li­mi­schen Bevöl­ke­rung mit teil­wei­se mehr als 50 Pro­zent im Süd­li­ba­non und in der Bee­ka-Ebe­ne. Die durch­schnitt­li­che Wahl­be­tei­li­gung der christ­li­chen Wäh­ler wur­de mit rund 22 Pro­zent angegeben.

Anders sah es im sun­ni­tisch-mus­li­mi­schen Lager aus. Die­ses ist deut­lich geschwächt wor­den nach dem Rück­zug von Saad Hari­ri aus der Poli­tik und der über­ra­schen­den Auf­lö­sung der von Hari­ri geführ­ten Par­tei Mus­tak­bal (Zukunfts­par­tei). In den Wahl­be­zir­ken im Nord­os­ten des Liba­nons (Bekaa, Her­mel) wur­de unter sun­ni­tisch-mus­li­mi­schen Wäh­lern nur eine Wahl­be­tei­li­gung von vier Pro­zent regis­triert. In Tei­len der Haupt­stadt Bei­rut dage­gen waren schon am frü­hen Sonn­tag­mor­gen lan­ge Schlan­gen vor den Wahl­zen­tren für sun­ni­tisch-mus­li­mi­sche Wäh­ler zu beobachten.

Im Bezirk von Tarik Al-Jdei­deh, Hoch­burg von Wäh­lern und Anhän­gern Hari­ris, beob­ach­te­te das »nd« eine Grup­pe jun­ger Män­ner, die dem Auf­ruf Hari­ris gefolgt waren und zu einem Wahl­boy­kott auf­rie­fen. Auf einer der Haupt­stra­ßen des Vier­tels hat­ten sie einen Swim­ming­pool auf­ge­baut, in dem Kin­der und Jugend­li­che plantsch­ten. Lau­te Musik tön­te aus gro­ßen Laut­spre­chern, dazu Auf­ru­fe zum Wahl­boy­kott und Sym­pa­thie­be­kun­dun­gen für Saad Hari­ri. Immer wie­der ertön­te der Ruf »Hari­ri Allah«, wäh­rend die liba­ne­si­sche His­bol­lah und deren Gene­ral­se­kre­tär Hassan Nas­ral­lah mas­siv beschimpft wurden.

Pas­san­ten, die das Spek­ta­kel beob­ach­te­ten, waren geteil­ter Mei­nung zu dem Boy­kott­auf­ruf. Hari­ri müs­se zurück­kom­men, er sei der ein­zi­ge, den sie wäh­len kön­ne, sag­te eine Frau dem »nd«. Eine ande­re mein­te, Hari­ri sei »der Größ­te«, aber sie habe trotz­dem eine ande­re Lis­te gewählt. Ein jun­ger Mann zeig­te sich begeis­tert, er und sei­ne Fami­lie unter­stütz­ten den Boy­kott­auf­ruf. Ein älte­rer Mann sag­te kopf­schüt­telnd: »Wäh­len ist eine Pflicht. Sonst ver­lie­ren wir unser Land.« Hari­ri, der auch sau­di­scher Staats­bür­ger ist und bis­her von Sau­di-Ara­bi­en unter­stützt wor­den war, hat sich inzwi­schen in die Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­te zurückgezogen.

An guten Rat­schlä­gen und Wahl­auf­ru­fen an die Liba­ne­sen hat­te es noch am Wahl­tag nicht geman­gelt: »Wäh­len ist Pflicht«, hat­te früh am Mor­gen Prä­si­dent Michel Aoun erklärt, als er im Süd­bei­ru­ter Stadt­teil Haret Hreik sei­ne Stim­me abgab. »Wäh­le den, der Dei­ne Rech­te wahrt«, teil­te kurz dar­auf sein Schwie­ger­sohn Dschi­bran Bas­sil mit, der sowohl Abge­ord­ne­ter als auch Vor­sit­zen­der der Frei­en Patrio­ti­schen Bewe­gung (FPM) ist. »Wäh­le den, der ver­han­deln will, nicht den­je­ni­gen, der spal­tet.« Innen­mi­nis­ter Bassam Maw­la­wi rief eben­falls dazu auf, an den Wah­len teil­zu­neh­men und bezeich­ne­te den Wahl­tag als einen »Tag, der alles ver­än­dern kann«.

Was in Deutsch­land ver­mut­lich zu einer Pro­test­no­te wegen »Ein­mi­schung in inne­re Ange­le­gen­hei­ten« oder der Ein­be­stel­lung ins Aus­wär­ti­ge Amt geführt hät­te, schien für die deut­schen und fran­zö­si­schen Bot­schaf­ter im Liba­non kein Pro­blem zu sein. Frank­reichs Bot­schaf­te­rin Anne Gril­le for­der­te die Liba­ne­sen auf, wäh­len zu gehen, um ihre Rech­te und Erwar­tun­gen an das Par­la­ment zu ver­tei­di­gen. Die Liba­ne­sen hät­ten »Gele­gen­heit, für die­je­ni­gen zu stim­men, die sie im Par­la­ment ver­tre­ten« soll­ten, sag­te Gril­lo in einer Erklä­rung an ihre »liba­ne­si­schen Freunde«.

Auch Deutsch­lands Bot­schaf­ter Andre­as Kindl in Bei­rut wand­te sich per Twit­ter an sei­ne »liba­ne­si­schen Freun­de« und erin­ner­te, dass der Wahl­tag »wich­tig für die Zukunft Eures Lan­des« sei. »Liba­ne­si­sche Frau­en! Liba­ne­si­sche Ehe­män­ner, Väter von Töch­tern, Brü­der von Schwes­tern«, schrieb Kindl am Vor­tag der Wah­len. »Nut­zen Sie ihre Vor­zugs­stim­me, um weib­li­che Kan­di­da­ten zu unter­stüt­zen! Wäh­len Sie die­je­ni­gen, die die Nöte, Inter­es­sen und For­de­run­gen der Frau­en ver­ste­hen! #Wähl­t­Gleich #Wähl­tden­Wan­del«, hieß es auf dem Twit­ter-Account des deut­schen Bot­schaf­ters in Bei­rut. Das liba­ne­si­sche Wahl­recht sieht vor, dass Wäh­ler eine Lis­te und – mit einer Vor­zugs­stim­me – eine ein­zel­ne Per­son die­ser Lis­te wäh­len kann.