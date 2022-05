Tunesische Demonstranten rufen Parolen bei einer Demonstration gegen den tunesischen Präsidenten Kais Saied. Foto: dpa/AP | Hassene Dridi

Am Sonn­tag pro­tes­tier­ten im Zen­trum von Tunis mehr als 4000 Geg­ner von Prä­si­dent Kais Sai­ed gegen des­sen zuneh­men­de Macht­fül­le. Anhän­ger der mode­ra­ten Isla­mis­ten­par­tei »Ennah­da« und klei­ne­re Oppo­si­ti­ons­grup­pen gehen seit Mona­ten als Koali­ti­on »Mua­ti­nun Dida Al-Inqi­lab« (Bür­ger gegen den Putsch) auf die Stra­ße. In Sprech­chö­ren und auf Schil­der for­der­ten sie auf der Fla­nier­mei­le Ave­nue du Bour­gui­ba eine Rück­kehr des abge­setz­ten Parlaments.

Auf dem bis­her größ­ten Pro­test­zug war­fen Red­ner dem ehe­ma­li­gen Jura­pro­fes­sor Sai­ed vor, mit der Abset­zung der Abge­ord­ne­ten am 25. Juli ver­gan­gen Jah­res einen Putsch gegen die Demo­kra­tie gestar­tet zu haben. Am Wochen­en­de zuvor hat­ten Kais Saids Anhän­ger gegen die mode­ra­ten Isla­mis­ten demons­triert, die an allen elf Regie­run­gen nach der Revo­lu­ti­on betei­ligt waren.

Die abwech­seln­den Stra­ßen­pro­tes­te bei­der Sei­ten sym­bo­li­sie­ren die aktu­el­le poli­ti­sche Patt­si­tua­ti­on im ehe­ma­li­gen Vor­zei­ge­land des soge­nann­ten Ara­bi­schen Früh­lings. Doch seit der coro­nabe­ding­ten Wirt­schafts­kri­se ste­hen sich Poli­ti­ker der ehe­ma­li­gen Regi­me­an­hän­ger, die Wirt­schafts­eli­te, Arbeits­lo­se aus der Pro­vinz und die aus dem Exil zurück­ge­kehr­ten Ennah­da-Füh­rung kom­pro­miss­los gegenüber.

Als im ver­gan­ge­nen Som­mer die Covid-Infek­ti­ons­zah­len auf einen welt­wei­ten Höchst­stand geklet­tert waren und Pati­en­ten auf Park­plät­zen vor den Kran­ken­häu­sern zu Hun­der­ten star­ben, griff Sai­ed zu einem umstrit­te­nen Kunst­griff: Er schick­te das Par­la­ment in die Som­mer­pau­se und strich die Immu­ni­tät der Abge­ord­ne­ten. Dut­zen­de von der Jus­tiz wegen Kor­rup­ti­on ange­klag­te Abge­ord­ne­te wur­den unter Haus­ar­rest gestellt. Anstatt aber gegen das Ende der par­la­men­ta­ri­schen Kon­trol­le zu pro­tes­tie­ren, fei­er­te die über­wie­gen­de Mehr­heit der Tune­si­er auf den Straßen.

Seit Herbst wid­met sich der 64-jäh­ri­ge Sai­ed der Umwand­lung des 2014 refor­mier­ten Par­la­ments­sys­tems in ein basis­de­mo­kra­ti­sches Modell – mit star­ker prä­si­den­ti­el­ler Macht nach fran­zö­si­schem Vor­bild. Für Juli hat er eine Volks­ab­stim­mung über die Ver­fas­sung ange­kün­digt. Noch ist aber unklar, wel­che Ände­run­gen zur Wahl ste­hen und auf wel­cher recht­li­chen Grund­la­ge die­se erar­bei­tet wur­den. An der im Janu­ar gestar­te­ten Online-Debat­te dar­über hat­ten sich nur weni­ge Men­schen beteiligt.

Nach zwei aus­ge­fal­le­nen Tou­ris­ten­sai­sons kämp­fen vie­le tune­si­sche Fami­li­en ums finan­zi­el­le Über­le­ben. Die Lebens­mit­tel­prei­se sind nach dem Aus­fall der Wei­zen­lie­fe­run­gen aus der Ukrai­ne teil­wei­se um das Drei­fa­che gestie­gen. Auch die Prei­se der vom Staat sub­ven­tio­nier­ten Lebens­mit­tel und Dienst­leis­tun­gen explo­die­ren; zuletzt kün­dig­te der Strom­kon­zern Steg eine Erhö­hung der Tari­fe an. Ohne Kre­di­te des Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds oder der Euro­päi­schen Uni­on fürch­ten Finanz­ex­per­ten sogar einen Staats­bank­rott. Meh­re­re enge Prä­si­den­ten­be­ra­ter haben in den ver­gan­ge­nen Mona­ten das Hand­tuch gewor­fen. Sei­ne engs­te poli­ti­sche Bera­te­rin, Nadia Aka­cha, bezeich­ne­te den Prä­si­den­ten nach ihrer Demis­si­on als inkom­pe­tent. Im Prä­si­den­ten­pa­last habe eine Grup­pe von Lüg­nern die ein­ma­li­ge Chan­ce für einen his­to­ri­schen Wan­del Tune­si­ens ver­tan, schrieb sie auf ihrer Facebook-Seite.

»Vie­le Tune­si­er leh­nen die Maß­nah­men und das Ver­hal­ten von Kais Sai­ed ab, die Oppo­si­ti­ons­kräf­te jedoch noch stär­ker. Nach der Untä­tig­keit des Par­la­ments wäh­rend der Coro­na-Kri­se und den kri­mi­nel­len Machen­schaf­ten eini­ger Par­tei­en ist der poli­ti­sche Dis­kurs im Land prak­tisch tot«, sagt ein ehe­ma­li­ger Mit­strei­ter von Sai­ed dem »nd«. Er teilt Sai­eds Abscheu der seit 2011 ent­stan­de­nen poli­ti­schen Par­tei­en und des­sen Idee einer loka­len Basis­de­mo­kra­tie. Doch die Abset­zung meh­re­rer Gou­ver­neu­re, die Neu­be­set­zung der obers­ten Rich­ter- und Wahl­kom­mis­si­on mache ihm Angst. Nach der Ver­haf­tung meh­re­rer Said-kri­ti­scher Jour­na­lis­ten möch­te er sei­nen Namen nicht gedruckt sehen.

Kais Said sucht nun neue Ver­bün­de­te. Er reis­te am Wochen­en­de in die Ver­ei­nig­ten Ara­bi­schen Emi­ra­te zur Beer­di­gung des ver­stor­be­nen Prä­si­den­ten Scheich Kha­li­fa Zay­ed Al-Nahy­an. Aus Dele­ga­ti­ons­krei­sen sicker­te durch, dass auch Gesprä­che über die Gewäh­rung finan­zi­el­ler Hil­fe geführt wurden.