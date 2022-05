Mach Fernsehen über Nazis so, dass Guido Knopp was dagegen hätte. Das schafft die Serie leider nicht. Foto: © Stephan Rabold / Bavaria Fiction GmbH / Sky Deutschland

Krieg, Putins Angriff auf die Ukrai­ne zeigt das aufs Schmerz­lichs­te, ist als Mit­tel der Poli­tik stets prä­sent im Welt­ge­sche­hen. Män­ner in Uni­form sind wie­der satis­fak­ti­ons­fä­hig und schwe­re Waf­fen eben­so; da war der Sen­der Sky Anfang 2018 ein wenig pro­phe­ti­scher als ande­re. Damals kam »Das Boot« als Serie aufs Por­tal und dann ins ZDF, wo das Regie­t­rio Prochaska/Glasner/Ostermann mit gro­ßer Freu­de am Pul­ver­dampf den Zwei­ten Welt­krieg nach­spiel­te. Vier Jah­re spä­ter nun über­neh­men zwei Neue das Ruder.

Vier Jah­re, in denen rech­te Auto­kra­ten von Ungarn über Russ­land bis in die USA ihre Demo­kra­tie­ver­ach­tung insti­tu­tio­na­li­siert haben. Und was machen Hans Stein­bich­ler und Den­nis Gan­sel aus Wolf­gang Peter­sens Ori­gi­nal: ein revi­sio­nis­ti­sches Mach­werk, das Orbán, Putin, Trump gefal­len könn­te. Schon wegen des Ein­stiegs: Anfang 1943, Goe­b­bels hat gra­de den tota­len Krieg erklärt, steigt Navy-Kapi­tän Swinbur­ne in ein erober­tes U-Boot, knallt zwei wehr­lo­se Wehr­macht­sol­da­ten ab und wirft das Tele­gramm mit der Todes­nach­richt sei­nes Ältes­ten auf die Leichen.

Rach­süch­ti­ge Bri­ten, böse Bri­ten, belas­te­te Bri­ten?! Dass Zeit­ge­schichts­ex­per­ten wie Stein­bich­ler (»Das Tage­buch der Anne Frank«) und Gan­sel (»Napo­la«) früh­zei­tig die Schuld­fra­ge umdre­hen, legt einen Ver­dacht nah. Die drit­te Staf­fel »Das Boot« macht unge­fähr das Glei­che wie die 2. Staf­fel auch, als der Krieg zur Fol­ge einer kos­mo­po­li­ti­schen Welt­ver­schwö­rung ver­wäs­sert wird und die deut­sche Allein­ver­ant­wor­tung für die Zivi­li­sa­ti­ons­brü­che zwi­schen 1933 und 1945 ein biss­chen AfD-taug­li­cher gemacht wurden.

Dahin­ter steckt die Stra­te­gie des ZDF-His­to­ri­kers Gui­do Knopp, Deut­sche als Opfer einer Hand­voll Nazis im Kampf gegen Alli­ier­te dar­zu­stel­len, die auch nicht bes­ser sind. Fer­tig war, fer­tig ist quo­ten­star­ker Eska­pis­mus mit SS-Thrill. Zehn neue von nun­mehr 26 Tei­len aus Tony Saints Wri­ters Room beto­nen schließ­lich aber­mals die mensch­li­chen Aspek­te des mör­de­ri­schen Sys­tems. Nach übli­chem Schlacht­ein­stieg auf toben­der See, unter der deut­sche See­leu­te zit­ternd den Angriff eng­li­scher Streit­kräf­te erdul­den, ver­fol­gen wir also ein paar alte und sehr viel neue Prot­ago­nis­ten dabei, Natio­nal­so­zia­lis­mus light zu simulieren.

Der net­te Inge­nieur Ehren­berg (Franz Din­da) soll mit dem noch viel net­te­ren Offi­zier Erd­mann (Art­jom Gilz) schwe­re Jungs wie Pau­li (Alles­san­dro Schus­ter) auf der U-949 reha­bi­li­tie­ren, muss aber bald den ver­zag­ten Kapi­tän Buch­ner (Kon­stan­tin Gries) erset­zen, obwohl es ihn doch zur zau­ber­haf­ten Gre­ta (Eli­sa Schlott) heim nach Kiel zieht. Nazis an Bord? Lei­der nein. Zumal sich Gesta­po-Mann Fors­ter (Tom Wla­schiha) nach Lis­sa­bon abset­zen konn­te, wo er nun Raub­gold statt Regime­geg­ner jagt, wäh­rend Com­man­der Swin­bor­ne (Ray Ste­ven­son) im drit­ten Hand­lungs­strang zum ver­bis­se­nen Hala­li auf die Mör­der sei­nes Soh­nes bläst.

Irgend­wann taucht auch noch die tot­ge­glaub­te Haupt­fi­gur Hoff­mann (Rick Okon) auf, des­sen Schwes­ter (Lui­se Wolf­ram) vom Kar­rie­ris­ten (Flo­ri­an Panz­ner) im eige­nen Bett miss­braucht wird. Sex und Crime unterm Haken­kreuz: Damit hat die Adap­ti­on von Lothar-Gün­ther Buch­heims Feind­fahrt zwei­mal für Auf­se­hen gesorgt. Jetzt wird das männ­li­che Schlach­ten­ge­mäl­de wie­der mit weib­li­chem Ergän­zungs­per­so­nal gegendert.

Anders als zu Beginn ist das aller­dings nicht über­ra­schend, son­dern berech­nend und nervt über­dies durch kar­ne­va­lis­ti­sche Aus­stat­tung. Schwer zu sagen, was am drit­ten Tauch­gang schlim­mer ist: die Reduk­ti­on sys­te­mi­scher Schuld auf eine Frau (Frit­zi Haber­landt als stol­ze Mut­ter­kreuz­trä­ge­rin), das Künst­li­che der Optik oder der kläg­li­che Ver­such, die psy­che­de­li­sche Atmo­sphä­re von »Apo­ka­lyp­se Now« vom Dschun­gel nach Euro­pa zu impor­tie­ren? Ant­wort: alles für alle außer Mari­ne­ve­te­ra­nen, Uni­form­fe­ti­schis­ten und Alex­an­der Gau­land glei­cher­ma­ßen unerträglich.

Sofern man sich abseits der Schuld­re­la­ti­vie­rung nicht am vir­tuo­sen Histo­ry­tain­ment erfreu­en kann, über das gele­gent­lich Klaus Dol­din­gers Ori­gi­nal­mu­sik weht. 1981 war zwar weni­ger Lamet­ta, aber trotz ähn­lich harm­lo­ser Wehr­machts­sol­da­ten mehr Tief­gang. Stein­bich­ler und Gan­sel, ZDF und Sky, Fans und Ver­trau­te, dürf­ten da ein­wen­den, die zwölf schlimms­ten Jah­re der Mensch­heit kön­ne man halt nicht unter­halt­sam machen, falls alle Täter schul­dig sind. Der Appell lau­tet des­halb: Dann lasst es doch ganz! Sie las­sen es aber nicht. Staf­fel vier ist längst in Arbeit. Sie dürf­te mas­sen­haft deut­sche Opfer und wie­der sehr weni­ge deut­sche Täter fin­den. Denn Täter gibt es nur beim Geg­ner. Böse Briten.

Verfügbar auf Sky