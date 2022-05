Ein Tabuthema und doch sind Täter*innen und Opfer mitten unter uns: sexueller Kindesmissbrauch. Foto: Photocase/Katharina Fischer

Ein bis zwei Kin­der pro Schul­klas­se in Deutsch­land haben, laut Schät­zun­gen der Welt­ge­sund­heits­or­ga­ni­sa­ti­on (WHO), sexu­el­le Gewalt durch Erwach­se­ne erfah­ren. Ins­ge­samt bis zu einer Mil­li­on Kin­der. Kers­tin Claus, die neue Unab­hän­gi­ge Beauf­trag­te für Fra­gen des sexu­el­len Kin­des­miss­brauchs (UBSKM), stell­te am Diens­tag wäh­rend ihrer Antritts-Pres­se­kon­fe­renz im Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­ri­um ihre Zie­le für die kom­men­den zwei Jah­re vor. Claus hat ihr Amt am 1. April von Johan­nes-Wil­helm Rörig über­nom­men und wird es plan­mä­ßig die nächs­ten fünf Jah­re ausfüllen.

Ein zen­tra­les The­ma ihrer Amts­zeit wird es sein, die Per­spek­ti­ven der Betrof­fe­nen zu stär­ken und die Sen­si­bi­li­sie­rung in der Gesell­schaft vor­an­zu­brin­gen: »Mei­ne Bot­schaft ist klar: Ich kämp­fe dafür, sicht­bar zu machen, dass sexu­el­ler Miss­brauch jede und jeden angeht. Wir alle gemein­sam tra­gen eine per­sön­li­che, gesell­schaft­li­che oder poli­ti­sche Ver­ant­wor­tung, die wir nicht weg dele­gie­ren dür­fen«, sag­te Claus. Die 53-Jäh­ri­ge ist die ers­te Per­son in die­sem Amt, die offen über ihre eige­ne Miss­brauchs­er­fah­rung spricht. 2010 mach­te sie ihren eige­nen Miss­brauch durch einen evan­ge­li­schen Pfar­rer in den 80er Jah­ren öffent­lich. Der Täter wur­de nie straf­recht­lich ver­folgt, son­dern ledig­lich ver­setzt. In der Ver­gan­gen­heit mach­te sich die ver­hei­ra­te­te Mut­ter von zwei Kin­dern daher ins­be­son­de­re für eine unab­hän­gi­ge Auf­ar­bei­tung der Miss­brauchs­fäl­le in der evan­ge­li­schen Kir­che stark. Ihr Enga­ge­ment ist jedoch kei­nes­falls dar­auf beschränkt. »Mei­ne Beru­fung zeigt glei­cher­ma­ßen, was erreicht wur­de und wo wir gesell­schaft­lich hin­kom­men soll­ten«, so Claus.

Geht es nach Claus, soll der Schutz vor sexu­el­ler Gewalt fest in den Bio­gra­fien der Kin­der ver­an­kert sein, ange­fan­gen bei Geburts­vor­be­rei­tungs­kur­sen. Schutz­räu­me brau­che es ana­log und digi­tal. Denn in der heu­ti­gen Zeit nut­zen Täter*innen etwa die Chat­funk­ti­on von Spie­len, um sich Kin­dern zu nähern. Sie kri­ti­sier­te, dass die media­le Bericht­erstat­tung sich vor allen auf die Kir­chen und jetzt auch ver­mehrt auf den Sport kon­zen­trie­re. Es müss­ten jedoch alle Tat­or­te gese­hen wer­den und damit auch der Tat­ort Fami­lie. »Wir alle müs­sen ler­nen, für mög­lich zu hal­ten, dass sie in unse­rem ganz per­sön­li­chen Umfeld statt­fin­det, dass wir alle mit gro­ßer Wahr­schein­lich­keit betrof­fe­ne Kin­der und wahr­schein­lich auch Täter und Täte­rin­nen ken­nen. Nur wer das begreift, wird Miss­brauch wahr­neh­men, sich zustän­dig füh­len und bereit sein zu han­deln«, sag­te Claus. Um das Bewusst­sein dafür in der Gesell­schaft zu stär­ken, will sie im Herbst zusam­men mit dem Fami­li­en­mi­nis­te­ri­um eine Auf­klä­rungs- und Sen­si­bi­li­sie­rungs­kam­pa­gne zu sexu­el­lem Kin­des­miss­brauch starten.

Am Diens­tag beton­te sie außer­dem die Rele­vanz star­ker Netz­wer­ke, Schutz­kon­zep­te vor Ort und ver­läss­li­cher Hil­fen, die Betrof­fe­nen über die gesam­te Lebens­span­ne nied­rig­schwel­lig zur Ver­fü­gung ste­hen. Hier­für müss­ten die­je­ni­gen gestärkt wer­den, die sich vor Ort gegen sexu­el­le Gewalt enga­gie­ren: die Bera­tungs­stel­len, die Kin­der- und Jugend­hil­fe, die Ermitt­lungs­be­hör­den und auch Aus­bil­dungs­ein­rich­tun­gen. Um ent­schie­den han­deln zu kön­nen, ist es wich­tig, zunächst den Sta­tus quo zu ken­nen. Zu die­sem Zweck plant sie, genaue Daten zu erhe­ben: »Es ist ein Skan­dal, dass wir selbst im Jahr 2022 noch immer kei­ne ver­läss­li­chen Zah­len zum Aus­maß von sexua­li­sier­ter Gewalt gegen Kin­der und Jugend­li­che haben. Und das, obwohl wir wis­sen, dass die in den ver­schie­de­nen Sys­te­men erfass­ten Fäl­le, das Hell­feld, nur ein Bruch­teil der tat­säch­li­chen Zah­len dar­stellt.« Als beim Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­ri­um ange­bun­de­ne Unab­hän­gi­ge Beauf­trag­te ist Claus nicht weisungsgebunden.

Vor Amts­an­tritt war Claus in der Poli­tik- und Stra­te­gie­be­ra­tung im The­men­be­reich sexua­li­sier­ter Gewalt gegen Kin­der und Jugend­li­che aktiv. Seit 2016 wirk­te sie im Betrof­fe­nen­rat mit und beriet damit auch ihren Vor­gän­ger. Der Rat begrüß­te die Ent­schei­dung für Claus, wel­che »die jah­re­lan­ge Arbeit von Betrof­fe­nen sowie ihre viel­fäl­ti­gen Kom­pe­ten­zen noch sicht­ba­rer« mache. Der Rat wer­de Claus »als lei­den­schaft­li­che Mit­strei­te­rin – immer par­tei­isch für die Bedürf­nis­se und Belan­ge von Betrof­fe­nen« ver­mis­sen: »Wir wer­den gemein­sam nicht schwei­gen,« hieß es in dem Statement.