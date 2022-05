Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Die Bun­des­ge­sell­schaft für End­la­ge­rung (BGE), Betrei­be­rin des maro­den Atom­müll­la­gers Asse im nie­der­säch­si­schen Kreis Wol­fen­büt­tel, hat wei­te­re Grund­stü­cke in unmit­tel­ba­rer Nähe des frü­he­ren Salz­berg­werks erwor­ben. Auf den Flä­chen will sie Atom­an­la­gen errich­ten – ein Zwi­schen­la­ger und eine soge­nann­te Abfall­be­hand­lungs­an­la­ge. Die­se Anla­gen sei­en für die spä­te­re Ber­gung der rund 126 000 Fäs­ser aus den unter­ir­di­schen Kam­mern des Berg­werks not­wen­dig, erklärt die BGE.

Aus Sicht von Bür­ger­initia­ti­ven macht die bun­des­ei­ge­ne Gesell­schaft damit aller­dings den drit­ten Schritt vor dem ers­ten. Die BGE müs­se zunächst und unver­züg­lich bei den zustän­di­gen Behör­den eine Geneh­mi­gung der Rück­ho­lung des Atom­mülls bean­tra­gen, so der Asse-II-Koor­di­na­ti­ons­kreis, in dem meh­re­re Initia­ti­ven aus der Regi­on zusam­men­ar­bei­ten. Anträ­ge für ande­re Bau­maß­nah­men an der Asse müss­ten bis zur Geneh­mi­gung der Rück­ho­lung zurück­ge­stellt werden.

Der Koor­di­na­ti­ons­kreis ver­langt wei­ter, dass nach der Rück­ho­lungs­ge­neh­mi­gung umge­hend der Bau des neu­en Schach­tes Asse 5 begin­nen müs­se – über die­sen Schacht sol­len die Fäs­ser mit radio­ak­ti­ven Abfäl­len an die Ober­flä­che geholt wer­den. Die Errich­tung neu­er Atom­an­la­gen dür­fe hin­ge­gen vor­erst nicht erlaubt wer­den. Viel­mehr müs­se die Zeit genutzt wer­den, um für die Zwi­schen­la­ge­rung ande­re Stand­or­te mit min­des­tens vier Kilo­me­tern Ent­fer­nung zur Wohn­be­bau­ung zu prüfen.

Um den Stand­ort für ein Zwi­schen­la­ger, in dem die Asse-Abfäl­le bis zu einer spä­te­ren End­la­ge­rung auf­be­wahrt wer­den sol­len, gibt es seit Jah­ren hef­ti­gen Streit. Wäh­rend die BGE dafür ist, das Lager in der Nähe des Berg­werks zu bau­en, spre­chen sich Anwoh­ner und Anti-Atom-Grup­pen dafür aus, auch wei­ter ent­fern­te Stand­or­te unter die Lupe zu neh­men. Das von der BGE favo­ri­sier­te Are­al lie­ge zu nah etwa an dem Ort Rem­lin­gen – nur rund 1,5 Kilo­me­ter. Was für den Schutz vor dem Coro­na­vi­rus gel­te, gel­te auch für den Schutz vor radio­ak­ti­ven Belas­tun­gen: »Abstand halten!«

Offi­zi­ell ist über den Stand­ort noch nicht ent­schie­den. Die getä­tig­ten Land­käu­fe hät­ten auf die Pla­nung des Zwi­schen­la­gers kei­ne Aus­wir­kun­gen, behaup­tet die BGE. Der Koor­di­nie­rungs­kreis mut­maßt hin­ge­gen, dass die Anla­gen »mög­li­cher­wei­se ganz ande­ren Zwe­cken die­nen wer­den als der drin­gend not­wen­di­gen Rück­ho­lung«. Doch sol­chen Befürch­tun­gen, dass in ein Zwi­schen­la­ger an der Asse auch radio­ak­ti­ve Abfäl­le ande­rer Her­kunft ein­ge­bun­kert wer­den könn­ten, tritt die BGE ent­ge­gen. Dort wür­den aus­schließ­lich die aus dem Berg­werk gebor­ge­nen Fäs­ser ein­ge­la­gert, ver­si­chert BGE-Chef Ste­fan Studt: »Ich beto­ne noch ein­mal, dass in ein Zwi­schen­la­ger an der Asse aus­schließ­lich die zurück­ge­hol­ten Abfäl­le aus der Schacht­an­la­ge Asse II ein­ge­la­gert wer­den. Das wer­den wir auch recht­lich absichern.«

In den Schacht Asse 2 wur­den zwi­schen 1967 und 1978 rund 126 000 Fäs­ser mit radio­ak­ti­ven und che­mi­schen Abfäl­len gebracht. Weil die Gru­be insta­bil ist und voll Was­ser zu lau­fen droht, sol­len die Behäl­ter gebor­gen und an die Ober­flä­che geholt wer­den. Die Nach­bar­schäch­te Asse 1 und Asse 3 waren schon frü­her voll­ge­lau­fen und auf­ge­ge­ben wor­den. Nach einem Plan zur Rück­ho­lung könn­te die Ber­gung der Abfäl­le 2033 starten.

Neben dem Stand­ort für das Zwi­schen­la­ger steht auch der dau­er­haf­te Ver­bleib der Abfäl­le in den Ster­nen. Das frühere Eisen­erz­berg­werk Schacht Kon­rad in Salz­git­ter, das zur­zeit zum Bun­desend­la­ger für schwach- und mit­tel­ra­dio­ak­ti­ve Abfäl­le aus­ge­baut und von Atom­kraft­geg­nern hef­tig bekämpft wird, kann den strah­len­den Schrott aus der Asse schon aus Platz­grün­den nicht aufnehmen.