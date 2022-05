Loyale Soldaten des libyschen Premiers Abdelhamid Dbaiba mit ihren Armeefahrzeugen Foto: AFP/Mahmud Turkia

Nach einem 18 Mona­ten Waf­fen­still­stand ist es am Mon­tag Abend in Liby­ens Haupt­stadt erst­mals wie­der zu Gefech­ten zwi­schen Mili­zen gekom­men. In der Nacht war der vom Par­la­ment gewähl­te Pre­mier­mi­nis­ter Fathi Basch­agha mit einer Wagen­ko­lon­ne nach Tri­po­lis gekom­men, um dort die Regie­rungs­ge­schäf­te auf­zu­neh­men. Dar­auf­hin blo­ckier­ten bewaff­ne­te Grup­pen im öst­li­chen Vor­ort Tajou­ra die Haupt­stra­ßen und feu­er­ten mit schwe­rer Artil­le­rie auf die Basch­agha-treue »Nawasi«-Miliz. Bas­ha­ga wur­de am Diens­tag­mor­gen von Kämp­fern der geg­ne­ri­schen »Bri­ga­de 444« aus der Stadt eskor­tiert. Wie vie­le Tote oder Ver­letz­te bei den Gefech­ten zu bekla­gen sind, war Diens­tag­mit­tag noch unklar.

Die Mehr­heit der bewaff­ne­ten Grup­pen in Tri­po­lis unter­stüt­zen den dort regie­ren­den Pre­mier Abdel­ha­mid Dbai­ba. Der Mil­lio­när und Geschäfts­mann stammt wie sein Kon­kur­rent aus der Hafen­stadt Mis­ra­ta und war wie die­ser Anhän­ger der Revo­lu­ti­on von 2011. Nicht Ideo­lo­gie, son­dern ihre Bünd­nis­part­ner und eine tie­fe per­sön­li­che Anti­pa­thie prä­gen Basch­aghas und Dbai­bas Feind­schaft. Dbai­ba gilt als Ver­bün­de­ter des Wes­tens und der Tür­kei und will die Macht nicht an Basch­agha abge­ben, mit dem Mos­kau und die ägyp­ti­sche Regie­rung in Afri­kas ölreichs­tem Land gro­ßen Ein­fluss hätte.

Mit dem Rück­zug Basch­aghas ist die Gefahr eines zwei­ten Krie­ges um Tri­po­lis noch nicht gebannt. Denn recht­lich ist das poli­ti­sche Patt der bei­den kon­kur­rie­ren­den Pre­mier­mi­nis­ter wei­ter­hin unklar. Im Janu­ar ver­gan­ge­nen Jah­res war Abdel­ha­mid Dbai­bain Genf von 75 Dele­gier­ten für eine Amts­zeit von einem Jahr gewählt wor­den und galt als der inter­na­tio­nal aner­kann­te Regie­rungs­chef des Lan­des; die­se Dele­gier­ten waren zuvor von den Ver­ein­ten Natio­nen aus­ge­wählt wor­den. Als Über­gangs­pre­mier soll­te der 63-jäh­ri­ge Dbai­ba Par­la­ments- und Prä­si­dent­schafts­wah­len vor­be­rei­ten und dann abtre­ten. Doch obwohl er bei Amts­an­tritt ver­spro­chen hat­te, bei der für den 24. Dezem­ber geplan­ten Abstim­mung nicht anzu­tre­ten, bewarb er sich zusam­men mit War­lord Kha­li­fa Haftar, Muammar Al-Gad­da­fis Sohn Saif Al-Islam und ande­ren umstrit­te­nen Pro­mi­nen­ten um das neu ein­ge­führ­te höchs­te Amt des Staats­prä­si­den­ten. Mili­zen auf bei­den Sei­ten des Ost-West Krie­ges droh­ten dar­auf­hin für den Fall der Wahl mit der Stür­mung der Wahllokale.

Weni­ge Tage vor dem Wahl­ter­min ver­leg­te die liby­sche Wahl­kom­mis­si­on den Ter­min auf Mit­te Juni und ver­län­ger­te so das Ende der in Genf beschlos­se­nen Über­gangs­pha­se. Der in West­li­by­en belieb­te Dbai­ba bleib ein­fach im Amt und stell­te die Mili­zen mit üppi­gen Zah­lun­gen aus Son­der­bud­gets zufrie­den. Der Waf­fen­still­stand blieb dank eines tür­kisch-rus­si­schen Still­hal­te­ab­kom­men stabil.

Mos­kau nutz­te Haft­ars Angriff auf Tri­po­lis als Chan­ce, um in Nord­afri­ka und dem Sahel mit Hil­fe von Söld­nern und moder­nen Kampf­jets zu expan­die­ren. Auf der Gegen­sei­te hat Anka­ra zur Unter­stüt­zung der Regie­rung in Tri­po­lis sei­ne Armee und meh­re­re Tau­send syri­sche Söld­ner ent­sen­det. Die Kreml-nahe Söld­ner­fir­ma Wag­ner ließ sich üppig von Haftar in Form von Sold und Öllie­fe­run­gen bezah­len, tür­ki­sche Fir­men wur­den von Dbai­ba und sei­nem Vor­gän­ger Fay­ez Al-Sarr­adsch mit Hun­der­ten Auf­trä­gen für den Wie­der­auf­bau des Bür­ger­kriegs­lands bedacht.

Doch mit dem Angriff Russ­lands auf die Ukrai­ne gerät das stra­te­gisch wich­ti­ge Liby­en wie­der in einen Stell­ver­tre­ter­krieg der Welt­mäch­te, so wie schon wäh­rend der 18-mona­ti­gen Bela­ge­rung von Tri­po­lis. Aus Ost­li­by­en hat­te Feld­mar­schall Haftar seit April 2019 erfolg­los ver­sucht, die Haupt­stadt ein­zu­neh­men. An sei­ner Sei­te kämpf­ten Hun­der­te Wag­ner-Söld­ner, die sich erst zurück­zo­gen, als die Regie­rungs­ar­mee dank tür­ki­scher Kampf­droh­nen vom Typ Bay­raktar die Ober­hand gewann.

Seit­dem ver­sucht der wegen des Artil­le­rie­be­schus­ses auf Wohn­ge­bie­te von Tri­po­lis unbe­lieb­te Haftar nach einer Mög­lich­keit, sei­nen Ein­fluss mit ande­ren Mit­teln nach Wes­ten aus­zu­wei­ten. Dort hat­te Innen­mi­nis­ter Fathi Basch­agha nach dem gewon­ne­nen Krieg dem Mili­zen­kar­tell die Stirn gebo­ten. Mit einer erzwun­gen Inte­gra­ti­on in die neue Regie­rungs­ar­mee woll­te er die Macht der als Kriegs­hel­den gefei­er­ten Mili­zen­kom­man­deu­re begren­zen. Doch die­se zwan­gen ihn und sei­nen Pre­mier Al-Sarr­adsch zur Aufgabe.

Obwohl sie aus den ver­fein­de­ten Städ­ten Ben­gasi und Mis­ra­ta stam­men, gin­gen Haftar und Basch­agha eine stra­te­gi­sche Alli­anz ein. Und konn­ten in Mos­kau und Kai­ro Unter­stüt­zung für ihren zwei­ten Ver­such gewin­nen, in Tri­po­lis die Macht zu über­neh­men. »Basch­agha wur­de im Janu­ar unter dubio­sen Umstän­den vom Par­la­ment zum Pre­mier gewählt. Er hat kei­ne Glaub­wür­dig­keit«, sagt Muf­tah Al-Mis­te­ri, ein Akti­vist aus Mis­ra­ta. Wie vie­le liby­sche Aktivist*innen wünscht er sich end­lich Neu­wah­len, um die aktu­el­le poli­ti­sche Eli­te loszuwerden.

Der EU-Außen­be­auf­trag­te Josep Bor­rell nann­te die Lage in Liby­en am Ran­de eines Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter­tref­fens in Brüs­sel »sehr besorg­nis­er­re­gend«. Die UN-Son­der­ge­sand­te für Liby­en, Ste­pha­nie Wil­liams, mahn­te alle Betei­lig­ten zur »Zurück­hal­tung«. Auch die US-Bot­schaft in Tri­po­lis zeig­te sich »sehr besorgt«. Die poli­ti­schen Füh­rer müss­ten »aner­ken­nen, dass es dem liby­schen Volk nur scha­den wird, die Macht durch Gewalt zu ergrei­fen oder zu erhalten«.

Das Par­la­ment hat­te Basch­agha am 10. Febru­ar in der öst­li­chen Stadt Tobruk an die Spit­ze einer Über­gangs­re­gie­rung beru­fen. Basch­agha soll­te Abdel­ha­mid Dbai­ba ablö­sen, der seit 2020 die Regie­rung in Tri­po­lis lei­tet. Dbei­ba will die Macht jedoch nur an eine vom Volk gewähl­te Regie­rung abtre­ten und ist ein­fach im Amt geblie­ben. Seit der Ver­ei­di­gung von Basch­aghas Kabi­nett im März ist das Bür­ger­kriegs­land offi­zi­ell wie­der in zwei Regie­run­gen gespalten.

Dbai­ba und Basch­agha kön­nen jeweils auf die Unter­stüt­zung riva­li­sie­ren­der bewaff­ne­ter Grup­pen zäh­len. Die Uno und west­li­che Staa­ten drin­gen dar­auf, dass Dbai­ba sei­ne Mis­si­on erfüllt und die Orga­ni­sa­ti­on von Wah­len wei­ter­hin vor­an­treibt. Dbai­bas poli­ti­sche Riva­len sind der Ansicht, dass sein Man­dat mit die­ser Ver­schie­bung zu Ende gegan­gen ist.

»Basch­agha scheint die Mög­lich­keit, dass Grup­pen in Tri­po­lis nach sei­ner Ankunft gegen ihn mobil machen, erheb­lich unter­schätzt zu haben«, mein­te der Liby­en-Exper­te Ema­ded­din Badi. Auch für den ein­fluss­rei­chen Gene­ral Kha­li­fa Haftar, der Basch­agha unter­stützt, sei der Ex-Innen­mi­nis­ter jetzt wohl nicht mehr nütz­lich. Basch­agha hat Anhän­ger vor allem im Osten und Süden Liby­ens. Die Ver­ein­ten Natio­nen und die meis­ten Staa­ten erken­nen aber wei­ter­hin die Regie­rung von Minis­ter­prä­si­dent Dbai­ba an.