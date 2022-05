Er kann das Unwahrscheinlichste wahrscheinlich, den Wahnsinn alltäglich werden lassen: Henry Hübchen Foto: picture alliance/dpa/Constantin Film AG

Eine Komö­die über das Minis­te­ri­um für Staats­si­cher­heit von Lean­der Hauß­mann? Irgend­wie man­gel­te es mir da an ech­ter Vor­freu­de, zumin­dest seit sei­nen Fil­men »NVA« (2005) und »Hotel Lux« (2011), zwei Total­ab­stür­zen in die bil­li­ge Kla­mot­te. Und auch »Hai-Alarm am Müg­gel­see« (2013) ver­moch­te die­sen Ein­druck, trotz eini­ger sehens­wer­ter Absur­di­tä­ten, nicht wirk­lich zu korrigieren.

Aber eigent­lich konn­te es Lean­der Hauß­mann, der Enkel der zwei­ten Frau von Her­mann Hes­se, doch ein­mal: »Son­nen­al­lee« nach Tho­mas Brussig leuch­tet von fern. Ich erin­ne­re mich, dass ich für die­se Zei­tung 1999 gleich meh­re­re Ver­an­stal­tun­gen besuch­te, in denen »Unrechts­auf­ar­bei­ter« gegen die »Dik­ta­tur-Ver­harm­lo­sung und Opfer-Ver­höh­nung« in »Son­nen­al­lee« Front mach­ten. Sie woll­ten das Ver­bot des Films. Zum Glück gab es damals Face­book und Insta­gram noch nicht – und »Son­nen­al­lee« blieb. Welch sou­ve­rä­ner Blick auf die Jugend­kul­tur der DDR war das doch, ein orgi­as­ti­scher Tanz in jene Frei­heit, die wir im 89er Herbst erhofft hatten.

Nun also der Fall des Erfolgs­au­tors Lud­ger Fuchs in der »Stas­i­ko­mö­die«. Er hat natür­lich gelit­ten unter der Sta­si damals, sagt er und schreibt auch Bücher dar­über. Hier haben wir mehr als einen Zeit­zeu­gen: eine Iko­ne der Oppo­si­ti­on. Wir erra­ten die Poin­te gleich am Anfang im von Hauß­mann selbst ver­fass­ten Dreh­buch: Lud­ger Fuchs war in den 80er Jah­ren von der Sta­si in die Prenz­lau­er-Berg-Sze­ne ein­ge­schleust wor­den, um die­se von innen zu zersetzen.

Man hört die Bot­schaft und denkt an jene DDR-Autoren, die bis zur Wen­de auch im Wes­ten hoch­ge­schätzt wur­den, von Chris­ta Wolf, Ste­fan Heym, Hei­ner Mül­ler bis zu Fritz Rudolf Fries und Gün­ter de Bruyn, die man 1990 alle als IMs zu dis­kre­di­tie­ren ver­such­te, weil sie irgend­wann in ihrem Leben mit den fal­schen Leu­ten gespro­chen hat­ten – viel­leicht sogar ganz bewusst. Man denkt aber auch an Sascha Ander­son, der als Sze­ne­grö­ße tat­säch­lich ein Pro­dukt der Sta­si war. Das ist dann fast so wie bei G. K. Ches­ter­ton in »Der Mann, der Don­ners­tag war«. Dar­in wird eine ver­meint­lich gefähr­li­che Anar­chis­ten­run­de unter­wan­dert, bis der gan­ze Kreis bloß noch aus Geheim­agen­ten besteht. Das gab es also nicht bloß in der DDR.

Hier nun schleppt gleich zu Beginn Jörg Schütt­auf als ange­grau­ter Lud­ger Fuchs einen Beu­tel mit sei­ner Sta­si-Akte nach Hau­se, wo man bereits auf ihn war­tet, um im Krei­se der Fami­lie eine Opfer-Akten-Lesung zu star­ten. Ob er weiß, was er da eigent­lich trans­por­tiert? Sein Leben in all sei­nen Abgrün­den, zur Besich­ti­gung frei­ge­ge­ben. Der Archi­var der Aka­de­mie ist auch zur Stel­le, den hat sei­ne Frau (Mar­ga­ri­ta Broich) ein­ge­la­den, die er einst im Auf­trag der Sta­si hei­ra­te­te, was er längst ver­ges­sen hat und sie zum Glück nie wuss­te. Sonst hät­te sie die Akte kaum der Aka­de­mie zur Beleh­rung der Nach­welt angeboten.

Ja, beleh­rend ist sie, uner­war­tet stößt die kol­lek­ti­ve Leserun­de auf einen zer­ris­se­nen und sorg­sam von den wach­sa­men Orga­nen wie­der zusam­men­ge­setz­ten Lie­bes­brief an Lud­ger Fuchs. Den hat­te er samt der Per­son dazu völ­lig ver­ges­sen. »Das war vor unse­rer Zeit!«, ruft er reflex­ar­tig aus. Nein, war es offen­bar nicht – und alles ande­re auch nicht. Und so beginnt das Unheil der Wie­der­ent­de­ckung der all­zu gründ­lich ver­lo­re­nen Zeit. Wer war hier Täter, wer Opfer? Und wie soll man sich aus all den Wider­sprü­chen ret­ten, die offen­bar das eige­ne Leben sind? Man muss schon sehr genau hin­schau­en, um die heim­li­chen Pirou­et­ten in den Bio­gra­fien nicht zu verpassen.

Eine Rück­blen­de und wir sehen Lud­ger Fuchs an einer Ampel, die beharr­lich auf Rot steht, damals in Ost­ber­lin. Kein Auto weit und breit, oder doch: Ein Lkw der Stra­ßen­rei­ni­gung schiebt sich lang­sam näher, und mit­ten auf der Fahr­bahn hockt ahnungs­los eine klei­ne Kat­ze. Der jun­ge Mann schaut ange­spannt auf die Ampel. Er will die Kat­ze ret­ten, aber doch nicht bei Rot!

Die Ampel wird natür­lich von der Sta­si bedient, die den Kan­di­da­ten tes­tet. Hält er sich an die Regeln oder nicht? Klingt in Pro­sa nicht unbe­dingt über­zeu­gend, aber dann kommt Hen­ry Hüb­chen als Sta­si-Oberst­leut­nant am Schalt­pult über Kat­zen-Leben-und-Tod ins Bild – und die Sze­ne stimmt plötz­lich. Hüb­chen kann dem Absur­den eine Rea­li­tät geben, das Unwahr­schein­lichs­te wahr­schein­lich, den Wahn­sinn all­täg­lich wer­den lassen.

David Kross als jun­ger Lud­ger Fuchs wirkt im Zusam­men­spiel mit die­sem zyni­schen Dämon, der auch bloß ein Gefan­ge­ner der Macht ist, wie jemand, den das Leben immer wie­der nach­sit­zen lässt. Der uner­war­tet zwei­te Chan­cen bekommt, die er sich nicht ver­dient hat. Aber er hat etwas ande­res: immer wie­der Glück. So kommt Lud­ger Fuchs zur Sta­si wie Sim­pli­cis­si­mus bei Grim­mels­hau­sen in den Drei­ßig­jäh­ri­gen Krieg. Irgend­wie immer ohne sein Zutun, fast gegen sei­nen Wil­len. Aber doch nicht ohne Erfolg, dar­um wird er schnell befördert.

Es dau­ert kei­ne zehn Minu­ten und die­ser Film mit dem unat­trak­ti­ven Titel »Stas­i­ko­mö­die« ent­fal­tet einen Sog wie einst die »Son­nen­al­lee«. Das liegt auch an der Kame­ra von Michal Gra­bow­ski, der auf uner­war­te­te Wei­se die Bil­der so kom­po­niert, dass man nicht umhin­kommt, von gro­ßem Kino zu sprechen.

Noch etwas trägt zum Erfolg bei: Hauß­mann hat etwas heu­te sel­ten Gewor­de­nes, die Treue zu jenen, mit denen er ein­mal gear­bei­tet hat. Kein Film etwa ohne Stef­fi Küh­nert, die einst, als Hauß­mann am Bochu­mer Thea­ter der auf­stre­bend-genia­le Wil­de aus dem Osten war, sei­ne wich­tigs­te Schau­spie­le­rin wur­de. Hier ist sie in einer Neben­rol­le die Sekre­tä­rin des Minis­ters Miel­ke (Bernd Ste­ge­mann), die sich Lud­ger Fuchs so vor­stellt: »Ich bin klein, aber nicht nett.« Natür­lich ist Det­lev Buck dabei, wie schon in »Son­nen­al­lee« als »Ausweis!«-verlangender Poli­zist. Oder Uwe Dag Ber­lin als geläu­ter­ter Sta­si-Mann, der nun Pfar­rer ist, oder Car­men-Maja Anto­ni als in Ost­ber­li­ner Hin­ter­hö­fen obli­ga­to­ri­sche alte Frau, aus dem Welt­krieg übrig­ge­blie­ben, hier mit Haus­buch-Voll­macht. Auch Alex­an­der Scheer ist Teil von Hauß­manns Prenz­lau­er-Berg-Sze­ne, als humor­lo­ser Trans­ves­tit mit bezie­hungs­rei­cher Perlenkette.

Als dann Kars­ten Speck in einer Schwu­len­k­nei­pe hin­term Tre­sen auf­taucht, ist klar, das hier ist ein Film der Ver­lie­rer, die es allen zei­gen wer­den. Immer­hin, das Mul­ti­ta­lent der spä­ten DDR sitzt nicht mehr wegen schwe­ren Betrugs im Gefäng­nis – so was stei­gert die Spiel­freu­de, an der wir gern teilhaben.

Was die­sen Film schließ­lich so sehens­wert macht, ist sei­ne klu­ge Kom­po­si­ti­on vie­ler klei­ner Sze­nen. Das hat etwas Baro­ckes, etwas fau­lig Über­fäl­li­ges, was das Film­zi­tat aus dem DDR-Mehr­tei­ler »Sach­sens Glanz und Preu­ßens Glo­ria«, in dem Hauß­manns Vater Ezard den Minis­ter Brühl spiel­te, durch­aus sinn­voll erschei­nen lässt. Der Sta­si-Minis­ter ist bei Ansicht die­ses Films begeis­tert: So will auch er sei­nen Geburts­tag fei­ern, als gro­ßes Fest bei Hofe im his­to­ri­schen Kos­tüm. Und so sehen wir dann etwas, das an Roman Polanskis »Tanz der Vam­pi­re« erin­nert, jene Polo­nai­se der Unto­ten, die ein­mal im Jahr aus ihren Grä­bern kom­men, um ein Fest zu fei­ern, für das sie jedoch fri­sches Blut brauchen.

So pen­delt der Film zwi­schen Gegen­wart und Rück­blen­de, Amne­sie und Amnes­tie, mit fal­schen Hel­den und ech­tem Erschre­cken über sich selbst. Ist das lus­tig? Ja durch­aus, denn Hauß­mann ist hier ganz ernst­haft der mensch­li­chen Komö­die auf der Spur. Selbst­be­trug und immer­hin die see­len­ret­ten­de Ver­wei­ge­rung grö­ße­rer Schwei­ne­rei­en las­sen uns mit aller gebo­te­nen Skep­sis in den Spie­gel bli­cken – mehr ist nicht mit uns, wir sind aus so krum­mem Holz gemacht, dass kein gera­des Stück dar­aus wird, wie Imma­nu­el Kant sagte.

Wie David Kross gran­di­os fremd­be­stimmt zwi­schen zwei Sze­ne-Frau­en (Anto­nia Bill und Delei­la Pia­s­ko) pen­delt und auf Sta­si-Befehl die­je­ni­ge hei­ra­tet, die er nicht liebt (und mit ihr glück­lich wird), das hat etwas him­mel­schrei­end Beschränk­tes. Aber das Schö­ne ist, irgend­wann wacht er wie aus einem tie­fen Schlaf auf, wird Mensch mit den Wor­ten: »Ich kün­di­ge!« Was sei­nen Sta­si-Füh­rungs­of­fi­zier Hen­ry Hüb­chen zum infer­na­li­schen Geläch­ter reizt. Doch eine Ziga­ret­te zum aus­strö­men­den Gas aus dem Herd des geret­te­ten Selbst­mör­ders schickt auch die­sen Zer­be­rus des fal­schen Lebens von dan­nen mit dem lau­ni­gen Song von Rein­hard Mey: »Gute Nacht, Freun­de, es wird Zeit für mich zu gehen.«

So der Grund­ton: eben­so schön wie böse, also wahr­haft wit­zig und am Ende auch klug. Zum The­ma Geschichts­auf­ar­bei­tung hören wir von einem unbe­kann­ten Häupt­ling der Apa­chen aus dem Off: »Das Kriegs­beil ist erst begra­ben, wenn kei­ner mehr weiß, wo es liegt.« Oder doch, eine Ahnung davon soll­te man schon noch haben. Da näm­lich geht Jörg Schütt­auf als ver­gan­gen­heits­be­la­de­ner Lud­ger Fuchs, nun ohne zu zögern, bei Rot über die Stra­ße und steht unver­meid­lich vor Det­lev Buck als ewi­gem Ord­nungs­hü­ter, der göt­ter­gleich auf ihn her­un­ter­don­nert: »Na, was haben wir denn falsch gemacht?« Wort­los star­ren bei­de sich an.

»Stas­i­ko­mö­die«: Deutsch­land 2022. Regie/Buch: Lean­der Hauß­mann. Mit: David Kross, Hen­ry Hüb­chen, Jörg Schütt­auf. 114 Min. Start: 19. Mai