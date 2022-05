Toxisch männlich: Sänger Gustav in "Slippery Slope" Foto: Ute Langkafel/MAIFOTO

Yael Ronen, die längst zu den Star­re­gis­seu­rin­nen des Thea­ter­be­triebs zählt, wagt sich regel­mä­ßig aufs Büh­nen-Glatt­eis, wo sie poli­tisch bri­san­te The­men ver­han­delt. Die Jugo­sla­wi­en­krie­ge, den Nah­ost­kon­flikt, die #metoo-Debat­te. Aufs Glatt­eis? Das ist dann oft doch mehr Behaup­tung denn Realität.

Auch bei ihrem jüngs­ten Regie­streich am Ber­li­ner Maxim Gor­ki Thea­ter, »Slip­pe­ry Slo­pe« beti­telt, zu Deutsch: Rutsch­par­tie, trifft die israe­li­sche Thea­ter­ma­che­rin the­ma­tisch ins Schwar­ze: Es geht um die rauf und run­ter dis­ku­tier­te »Can­cel Cul­tu­re«. »Almost a Musi­cal«, fast ein Musi­cal, heißt das Stück im Unter­ti­tel. Und es ist auch fast ein Bei­trag zu einer Debat­te, aber eben nur fast. Höchst unter­halt­sam wer­den die rich­ti­gen Reiz­wor­te aus­ge­spro­chen, nur eine wirk­li­che Kon­fron­ta­ti­on fin­det nicht statt. Es han­delt sich um Wohl­fühl­thea­ter am Puls der Zeit.

Gus­tav (Lin­dy Lars­son), ein abge­half­ter­ter Pop­star aus Schwe­den, fei­ert sein Come­back nach dem letz­ten Skan­dal. Er macht alles falsch, was man falsch machen kann. Zwi­schen dem bran­chen­üb­li­chen Machis­mo, kul­tu­rel­ler Aneig­nung und Macht­miss­brauch tappt er in jedes Fett­näpf­chen. Gus­tav will sich lern­fä­hig zei­gen, aber der Musik­be­trieb spielt jetzt nach ande­ren Regeln. Plötz­lich wird sei­ne gan­ze Kar­rie­re, mehr noch sein Pri­vat­le­ben, einer Prü­fung unterzogen.

Das alles wird mit reich­lich Iro­nie zum Bes­ten gege­ben und mit einer Schmon­zet­ten-Num­mer nach der ande­ren illus­triert. Der humo­ris­ti­sche Kern besteht letzt­lich dar­in, dass die unsym­pa­thi­sche Witz­fi­gur Gus­tav nicht nur Täter, son­dern irgend­wie auch Opfer ist. Dass hier alle Dreck am Ste­cken haben. Dass sich nie­mand selbst von Schuld frei­spre­chen kann auf der Ankla­ge­bank der Woke-Kul­tur. Das Lachen, das einen beim Zuse­hen befällt, ist aller­dings nicht befrei­end. Es ist ein dump­fes Lachen, nach dem man auch nicht schlau­er ist als zuvor. Fla­che Wit­ze ret­ten nicht über den Abend, auch wenn man sie als »Dis­kurs-Musi­cal« verkauft.

In 100 sehr unter­halt­sa­men Minu­ten mit viel Glit­zer und Musik rührt man also an die gro­ßen The­men die­ser Zeit. So wun­dert es auch nicht, dass es die­se eng­lisch­spra­chi­ge Insze­nie­rung zu einer Ein­la­dung zum Ber­li­ner Thea­ter­tref­fen gebracht hat, in des­sen Rah­men sie am Sonn­tag noch ein­mal gezeigt wird. Man will hier thea­tral zupa­cken, aber bleibt dabei doch sehr behut­sam. Hier wird gemein­sam gelacht über das dum­me alte Patri­ar­chat und ein biss­chen auch über den iden­ti­täts­po­li­ti­schen Über­ei­fer die­ser Tage. Weh tut die­ser Thea­ter­abend nicht. Er labt sich an der eige­nen Gegen­wär­tig­keit, aber er traut sich kei­ne eige­ne Hal­tung zu. Dass die iden­ti­täts­po­li­ti­schen Ver­wer­fun­gen die­ser Tage ein gro­ßes, auch ein dra­ma­ti­sches, Motiv sind, dürf­te klar sein. Hier pral­len Wel­ten auf­ein­an­der, ohne Aus­sicht auf Kom­pro­mis­se. Nur müss­te man sich auch trau­en, dra­ma­ti­sche Stof­fe wie­der auf die Büh­ne zu heben. Statt­des­sen hat man sich für einen risi­ko­lo­sen Weg ent­schie­den. Von wegen Rutschpartie.

Vor­stel­lung im Rah­men des Thea­ter­tref­fens: 22. Mai

www.berlinerfestspiele.de