Bei der Tafel werden Lebensmittelspenden verteilt. Die Brandenburger Regierung will die Einrichtungen trotz Inflation nicht stärken. Foto: dpa/Soeren Stache

»Das Pro­blem heißt Kapi­ta­lis­mus«, sag­te der Abge­ord­ne­te Andre­as Bütt­ner (Lin­ke) am Mitt­woch im Pots­da­mer Land­tag und ern­te­te Hohn­la­chen von der AfD-Frak­ti­on. Bütt­ners Reak­ti­on: »Die­se Pöbel-Frak­ti­on ist kaum zu ertra­gen.« Ange­sichts sprung­haft gestie­ge­ner Sprit­prei­se und offen­sicht­li­cher Mit­nah­me­ef­fek­te bei den Mine­ral­öl­kon­zer­nen riet Bütt­ner dazu, wie in Frank­reich und Ita­li­en eine »Über­ge­winn-Steu­er« zu erheben.

»Es sind die Ukrai­ner, die um ihr Leben und ihr Land kämp­fen, nicht wir«, sag­te der SPD-Abge­ord­ne­te Björn Lütt­mann. Die Deut­schen wür­den wegen des rus­si­schen Angriffs­krie­ges zwar unter einer Preis­ex­plo­si­on lei­den, in der Ukrai­ne ster­ben jedoch Men­schen. Lütt­mann ver­wies zudem auf eine Rei­he von Ent­las­tungs­maß­nah­men: Kin­der­bo­nus, Anhe­bung von Frei­be­trä­gen, Ener­gie-Ein­mal­zah­lung, Erhö­hung der Pend­ler­pau­scha­le und 9-Euro-Ticket. Maß­nah­men, mit denen die Poli­tik bereits auf die Preis­stei­ge­run­gen reagiert habe. »Der Sozi­al­staat betreibt Für- und Vor­sor­ge«, so Lütt­mann. Am 1. Juli wür­den über­dies die Ren­ten in Ost­deutsch­land um 6,1 Pro­zent stei­gen. Das sei die »stärks­te Anhe­bung in der Geschich­te der Bun­des­re­pu­blik«. Ent­schei­dend blei­be die Anpas­sung der Löh­ne an die rea­le Preis­ent­wick­lung. Da ste­he sei­ne Par­tei an der Sei­te der Gewerk­schaf­ten, sag­te der SPD-Poli­ti­ker. Aber: »Der Staat wird nie alle Kri­sen­kos­ten abfe­dern können.«

Nicht alles sei auf die aktu­el­len Kri­sen zurück­zu­füh­ren, erläu­ter­te schließ­lich die CDU-Abge­ord­ne­te Ros­wi­tha Schier. Hohe Prei­se hät­ten eben auch etwas mit der CO 2 -Abga­be, mit der Mine­ral­öl­steu­er und der Mehr­wert­steu­er zu tun. Die Ren­ten­er­hö­hung glei­che allen­falls die Infla­ti­on aus, kom­men­tier­te Schier. »Es ist also kei­ne rea­le Erhö­hung.« Ange­sichts der Reak­ti­on auf ihre Rede äußer­te Schier: »Dass ich das noch erle­ben durf­te: Ich bekom­me Bei­fall von den Linken.«

Es sei rich­tig gewe­sen, dass die Links­frak­ti­on das The­ma auf die Tages­ord­nung gesetzt habe, fand auch Grü­nen-Frak­ti­ons­chefin Petra Bud­ke. Mit Blick etwa auf Pfle­ge­kräf­te, die ihre pfle­ge­be­dürf­ti­gen Pati­en­ten zu Hau­se auf­su­chen und unter den hohen Ben­zin- und Die­sel­prei­sen lei­den, sprach sich Bud­ke den­noch gegen pau­scha­le Tank-Rabat­te aus – »weil das nicht nur die übers Land fah­ren­de Pfle­ge­rin nut­zen kann, son­dern auch der gut­ver­die­nen­de Pots­da­mer, der genau­so gut mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln fah­ren kann«. Kri­tik an der von den Grü­nen durch­ge­setz­ten CO 2 -Steu­er setz­te Bud­ke den Wunsch ent­ge­gen, das Geld möge an die Bür­ger aus­ge­schüt­tet wer­den. Damit hät­ten jene einen Vor­teil, die weni­ger CO 2 verbrauchen.

Die Koali­ti­ons­frak­tio­nen SPD, CDU und Grü­ne lehn­ten einen Antrag der oppo­si­tio­nel­len Links­frak­ti­on schließ­lich ab, die Tafeln im Land, die gespen­de­te Lebens­mit­tel für einen gerin­gen Obo­lus an Bedürf­ti­ge abge­ben, zu sta­bi­li­sie­ren. Dem SPD-Poli­ti­ker Lütt­mann war der Vor­stoß der Links­frak­ti­on »sym­pa­thisch, aber zu unbe­stimmt, unrea­lis­tisch und als Grund­la­ge für das Regie­rungs­han­deln wenig hilfreich«.

Laut Sozi­al­mi­nis­te­rin Ursu­la Non­ne­ma­cher (Grü­ne) han­delt es sich bei den Tafeln um ein frei­wil­li­ges Hilfs­an­ge­bot der Zivil­ge­sell­schaft, das auch der Lebens­mit­tel­ver­schwen­dung ent­ge­gen­wir­ken sol­le. Die­se Tafeln »sind nicht Teil unse­res sozi­al­staat­li­chen Sys­tems« – gleich­wohl es in der Ver­gan­gen­heit an Unter­stüt­zung des Lan­des, etwa in Form von Lot­to­mit­teln, nicht gefehlt habe und die Ehren­amt­li­chen der Tafeln eine wich­ti­ge Auf­ga­be für die Gesell­schaft erfül­len. Die Minis­te­rin räum­te ein, dass Gering­ver­die­ner bei den Ent­las­tungs­maß­nah­men nicht ange­mes­sen berück­sich­tigt sei­en. Sie ver­sprach, die Bun­des­po­li­tik da kri­tisch zu begleiten.