Eine Beziehung zu beenden, ist immer schmerzhaft - ähnlich wie das Abziehen eines Pflasters. Foto: Unsplash/Diana Polekhina

»Ich will die­ser Per­son nicht weh­tun.« Wie oft habe ich Freund*innen die­sen Satz sagen hören, wenn sie jeman­dem einen Korb geben woll­ten, ein Date absa­gen oder sich tren­nen woll­ten. Wie oft habe ich die­sen Satz selbst gedacht und über die Lip­pen gebracht. Dass es dabei weni­ger um die Gefühls­la­ge ande­rer geht, son­dern mehr um eige­ne Befind­lich­kei­ten, habe ich erst spä­ter realisiert.

Egal ob lang­jäh­ri­ge Lie­be, Freund­schaft oder ein paar Dates: Es ist schlicht mensch­lich, nahe­ste­hen­de Men­schen nicht ver­let­zen zu wol­len. Es ist aber auch klar, dass Tren­nun­gen weh­tun. Wer sich also unter dem Deck­man­tel der Besorg­nis einem ehr­li­chen Gespräch ent­zieht, han­delt nicht ein­fühl­sam, son­dern ego­is­tisch. Meis­tens aus dem Bedürf­nis her­aus, jenen Kon­se­quen­zen aus­zu­wei­chen, die das eige­ne Füh­len und Den­ken haben. Es ist schlicht feige.

Wie fies so ein Ver­hal­ten sogar sein kann, ist in ver­schie­dens­ten Foren nach­zu­le­sen: So fragt eine Frau, wie sie nach eini­gen Dates den Kon­takt zu einem Mann abbre­chen kann, weil sie ihn doch nicht so toll fin­det, wie anfangs gedacht. Natür­lich ohne ihm weh­zu­tun. Sie bekommt fol­gen­den Tipp: »Du hast ab sofort abso­lut kei­ne Zeit mehr, musst arbei­ten oder ler­nen oder, oder, oder – was auch immer.« Der schmerz­lo­se Weg sei es, »die Situa­ti­on im San­de ver­lau­fen zu las­sen«. Ehr­lich­keit sei nur dann gefragt, wenn er sie direkt dar­auf anspricht, was los ist. »Aber von Dir aus was sagen? Never ever.« War­um so ein Ver­hal­ten nicht schmerz­haft sein soll, wird nicht erklärt.

Nun sind sol­che Inter­net­fo­ren bekann­ter­wei­se auch mal schlech­te Rat­ge­ber. Die Aus­re­de, jeman­den nicht ver­let­zen zu wol­len, scheint den­noch weit ver­brei­tet und akzep­tiert zu sein – und wird auf die Spit­ze getrie­ben. Näm­lich dann, wenn man durch Nichts­tun letzt­end­lich die ande­re Per­son dazu bringt, die Bezie­hung zu been­den. Das ist mani­pu­la­tiv und hat rein gar nichts mehr mit Mit­ge­fühl zu tun.

Fair ist statt­des­sen Fol­gen­des: sein Gegen­über wis­sen zu las­sen, wor­an der­je­ni­ge ist. Und zu sagen: »Ich woll­te die Per­son nicht noch mehr ver­let­zen, des­we­gen war ich ehr­lich zu ihr.«

