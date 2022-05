Immerhin blickt er in eine andere Richtung: Werden nicht unweit von Ernst Thälmann bald teure Luxuswohnungen entstehen? Foto: dpa/Britta Pedersen

Der Auf­ruhr im Ber­li­ner Bezirk Pan­kow könn­te grö­ßer nicht sein. »Mit der heu­ti­gen Ent­schei­dung wer­den jeg­li­che Gestal­tungs­spiel­räu­me des Bezirks aus der Hand gege­ben«, schreibt die SPD-Frak­ti­on der ört­li­chen Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung (BVV) in einer sehr lan­gen Pres­se­mit­tei­lung am Don­ners­tag. Aus den Zei­len spricht Ent­set­zen, vor allem über die Grü­nen. Es sei, so die SPD-Frak­ti­on, »an Wider­wär­tig­keit nicht zu über­bie­ten«, dass deren Abge­ord­ne­te »rück­sichts­los in Kauf neh­men, dass Schu­len zum Spiel­ball von Ver­hand­lun­gen wer­den und der Inves­tor den Bezirk erpres­sen kann«. Und wei­ter: »Die SPD-Frak­ti­on spricht sich aus­drück­lich und vehe­ment dage­gen aus, Luxus­woh­nun­gen in einem sowie­so schon von Ver­drän­gung geplag­ten Gebiet zu unter­stüt­zen.«

Für die Empö­rung der Sozi­al­de­mo­kra­tie hat­te zuvor die jüngs­te Ent­schei­dung der Pan­kower Bezirks­ver­ord­ne­ten­ver­samm­lung gesorgt. In ihr war das Ende der Ver­än­de­rungs­sper­re für ein umstrit­te­nes und mehr als 28 000 Qua­drat­me­ter gro­ßes Grund­stück am Ernst-Thäl­mann-Park beschlos­sen wor­den. Für die Auf­he­bung votier­ten – neben CDU, FDP und AfD – auch die Grü­nen. Wo der Bezirk zuvor noch mit­be­stim­men konn­te, müs­sen nun künf­ti­ge Bau­an­trä­ge des Inves­tors Chris­ti­an Gérô­me akzep­tiert wer­den. Mit ihm ver­han­delt Pan­kow seit Jah­ren über die künf­ti­ge Nut­zung des Gelän­des: Wäh­rend Gérô­me plant, bis zu 600 Woh­nun­gen in Hoch­häu­sern auf dem Are­al zu errich­ten, warb der Bezirk um Tei­le der Flä­che für einen Schulneubau.

Eine Eini­gung konn­te bis zuletzt jedoch nicht erzielt wer­den. Zugleich gelang es dem Bezirks­amt schlicht­weg nicht, einen Bebau­ungs­plan für sein Vor­ha­ben auf­zu­stel­len. Das Ver­säum­nis fällt dabei nicht nur in die Amts­zeit der aktu­el­len Bezirks­stadt­rä­tin Rona Tiet­je (SPD), son­dern auch in die ihres Vor­gän­gers Voll­rad Kuhn von den Grü­nen. Des­sen Par­tei kri­ti­siert nun, dass sich Rot-Rot gegen die drin­gend benö­tig­ten Woh­nun­gen am Thäl­mann­park seit jeher gesperrt habe. »Wir wol­len den Bau einer Ober­schu­le, eine Grün­flä­che für Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner und flä­chen­s­pa­ren­den Woh­nungs­bau«, erklärt Han­nah Wet­tig, die Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der Pan­kower Grü­nen-Frak­ti­on. »Das Are­al an der Lil­li-Henoch Stra­ße bie­tet dafür genug Platz.«

Der stadt­ent­wick­lungs­po­li­ti­sche Spre­cher der Links­frak­ti­on in Pan­kow, Fred Bord­feld, kann den Ent­schluss der Grü­nen nicht nach­voll­zie­hen. »Zu Zei­ten von Kuhn haben wir immer wie­der nach Fort­schrit­ten gefragt und immer wie­der wur­den wir ver­trös­tet«, sagt er zu »nd«. »Ich fra­ge mich, wie man uns da jetzt Ver­hin­de­rung vor­wer­fen kann.« Über kon­kre­te Ver­hand­lun­gen mit dem Inves­tor sei nie berich­tet wor­den. Dass die Grü­nen nun so gehan­delt hät­ten, wer­fe gene­rel­le Fra­gen für die Zusam­men­ar­beit in der BVV auf, so Bord­feld: »Das Ver­trau­en ist nach­hal­tig gestört. Wir hat­ten uns die­se Vor­rech­te hart erarbeitet.«

Der Lin­ke-Poli­ti­ker hält es für eine »abso­lu­te Kata­stro­phe«, dass der Bezirk nun allein auf frei­wil­li­ge Zuge­ständ­nis­se des Inves­tors ange­wie­sen sei. »Wir kön­nen uns nicht dar­an erin­nern, dass im Land Ber­lin schon ein­mal in die­ser Art auf eine Bau­leit­pla­nung ver­zich­tet wur­de«, sagt Bord­feld. An der Ver­trau­ens­wür­dig­keit des Inves­tors hegt er Zwei­fel: »Da hat jemand sehr güns­tig eine alte Gewer­be­flä­che ohne Bau­recht erwor­ben und ver­folgt jetzt das allei­ni­ge Inter­es­se, das Are­al teu­er zu ver­wer­ten.« Der Inves­tor agie­re haupt­säch­lich im Luxus­seg­ment und sei in der Ver­gan­gen­heit bereits durch Ver­trags­bruch bei der Moder­ni­sie­rung eines Pan­kower Miets­hau­ses auf­ge­fal­len, so Bord­feld. Dar­auf zu hof­fen, dass er die Flä­che dem sozia­len Bedarf ent­spre­chend bebau­en wer­de, sei naiv.