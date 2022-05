Royale Variante von Konsumkritik Foto: dpa/The Canadian Press/AP/Paul Chiasson

Die Kli­ma­kri­se führt vie­le Men­schen zur ver­stärk­ten Aus­ein­an­der­set­zung mit ihren Kon­sum­ge­wohn­hei­ten und denen ande­rer. Sehr klu­ge Lin­ke wis­sen dann schnell zu kom­men­tie­ren: Kon­sum­kri­tik, das ist doch regres­siv und ver­kürzt, typisch bür­ger­li­che Indi­vi­dua­li­sie­rung, schon bei Marx war ja klar, dass die Zir­ku­la­ti­ons­sphä­re bloß nach­ge­la­gert ist, es kein rich­ti­ges Leben im Fal­schen gibt. Fall erle­digt, wei­ter­ma­chen. Ver­kür­zen tut bloß auch die­se kri­ti­sche Kri­tik der Kon­sum­kri­tik flei­ßig und droht so, poli­tisch in die Irre zu führen.

Frag­los braucht es ein lin­kes Kor­rek­tiv zu einer libe­ra­len Bes­ser-Ein­kau­fen-Nabel­schau, nach der »wir alle« täg­lich »mit unse­rem Geld­beu­tel« über Arbeits­be­din­gun­gen und Nach­hal­tig­keit »abstim­men« wür­den. Natür­lich ist der Kon­su­ment gegen­über Kon­zer­nen und glo­ba­len Lie­fer­ket­ten nicht »sou­ve­rän«. Sicher ist die Kon­sum­ge­sell­schaft als spät­ka­pi­ta­lis­ti­sche Not­wen­dig­keit zu ver­ste­hen, der die Ein­zel­ne selbst mit Ver­zicht wenig ent­ge­gen­set­zen kann. Auch der per­sön­li­che »CO 2 -Fuß­ab­druck« ist in hohem Maße durch sozia­le Ver­hält­nis­se struk­tu­riert und steigt mit der eige­nen Klas­sen­po­si­ti­on. Wer­bung für »kor­rek­ten« Kon­sum sug­ge­riert dage­gen, wer mehr aus­ge­be, sei der bes­se­re Konsument.

Doch ers­tens ist Kon­sum ent­ge­gen der libe­ra­len Auf­fas­sung per se nichts bloß Indi­vi­du­el­les, son­dern geprägt durch gesell­schaft­li­che Kon­sum­nor­men. Poli­ti­sche Kri­tik an die­sen ist not­wen­dig und muss nicht auf »Klas­sen­hass von oben« hin­aus­lau­fen. Wo der laut wird, müss­ten Lin­ke auf die sozi­al gleich­be­rech­tig­te Erfül­lung wich­ti­ger Bedürf­nis­se als Maß­stab pochen – nicht auf den Sta­tus Quo (sie­he Fleisch­de­bat­te). Zwei­tens ist aus mate­ria­lis­ti­scher Sicht wenig ver­wun­der­lich, dass in spät­ka­pi­ta­lis­ti­schen Gesell­schaf­ten der Zugang zu sys­tem­kri­ti­schen Per­spek­ti­ven für vie­le Men­schen über Kon­sum­fra­gen funk­tio­niert. Sie gehen einem Unbe­ha­gen nach, das im Waren­fe­tisch wur­zelt: Wie, durch wen und mit wel­chen Kol­la­te­ral­schä­den wur­de das hier wohl pro­du­ziert? Lin­ke kön­nen die­se Zugän­ge poli­ti­sie­ren – oder spot­ten. Der Weg von Fas­sungs­lo­sig­keit über Zehn-Minu­ten-Pri­vat­flü­ge von Elon Musk zur Auf­fas­sung, dass Milliardär*innen nicht exis­tie­ren soll­ten, lässt sich von links ebnen – oder mit kon­text­be­frei­ten Theo­rie­zi­ta­ten blockieren.

Drit­tens igno­riert die kri­ti­sche Kri­tik die Rea­li­tät der »impe­ria­len Lebens­wei­se«: Dank Kli­ma­kri­se und knap­per Res­sour­cen ist der Über­kon­sum der einen mehr denn je der Unter­kon­sum und die Über­aus­beu­tung der ande­ren. Die­se Kri­tik macht sich so zum Aus­druck einer deut­schen Exter­na­li­sie­rungs­ge­sell­schaft, deren Mehr­heit, in Ste­phan Les­se­nichs tref­fen­den Wor­ten, »über die Ver­hält­nis­se ande­rer« lebt. Wer an deren Kon­sum­nor­men fest­hält, ver­tei­digt prak­tisch auch die welt­wei­ten Pro­duk­ti­ons­ver­hält­nis­se. Die­se demo­kra­ti­sche Inter­es­sen­po­li­tik im natio­na­len Rah­men wirkt ähn­lich sys­tem­sta­bi­li­sie­rend wie die Kapi­tal­lob­by selbst.

Vier­tens zeigt die Debat­te, wie sehr man­che Lin­ke, gera­de bür­ger­li­cher Her­kunft, den magi­schen Bequem­lich­kei­ten des spät­ka­pi­ta­lis­ti­schen All­tags erle­gen sind. Glit­zern­de Elek­tro­nik, Fast Fashion, Fly Any­whe­re: Wer sich von die­sen Maß­stä­ben nicht löst, müss­te den Kapi­ta­lis­mus aus­ge­rech­net in sei­ner Glanz­dis­zi­plin Bil­lig­keit schla­gen – und ist sei­nen grü­nen Tech­nik­ver­spre­chen auf­ge­ses­sen. Die Ver­drän­gung mün­det im Extrem­fall in kind­li­che Phan­ta­sien eines voll­au­to­ma­ti­sier­ten Luxus­kom­mu­nis­mus, in dem alle alles für nichts bekom­men. Den wird es nicht für acht Mil­li­ar­den Men­schen geben. Eine Kon­sum­norm, die nicht glo­bal demo­kra­ti­sier­bar ist, kann kei­ne lin­ke Posi­ti­on sein. An der Stel­le ist man­cher Kon­sum­kri­ti­ker schon weiter.

Das Bei­sei­te­wi­schen jeder Kon­sum­kri­tik ist nicht nur ein anti­deut­sches Feuil­le­ton­kli­schee. Es ist auch von gewerk­schafts­na­hen Lin­ken zu hören, denen mehr an Anschluss­fä­hig­keit als an Theo­rie gele­gen ist und die eine klas­sen­kämp­fe­ri­sche Kli­ma­po­li­tik anstre­ben. Die­ser unter­stüt­zens­wer­te Plan erspart aber nicht die har­te Aus­ein­an­der­set­zung mit Kon­sum­nor­men und eine Neu­be­stim­mung des zu erkämp­fen­den guten Lebens. Das ist weder ein­fach noch popu­lär. Doch andern­falls droht man sich näher als beab­sich­tigt an den Wagen­knecht­schen Links­na­tio­na­lis­mus zu manö­vrie­ren – und lan­det so ähn­lich weit dane­ben wie die libe­ra­le Konsumkritik.