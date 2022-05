Kita-Beschäftigte klagen vor allem auch über zu wenig Personal. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die Tarif­ver­hand­lun­gen für die rund 330 000 Beschäf­tig­ten des kom­mu­na­len Sozi­al- und Erzie­hungs­diens­tes sind been­det. Am Mitt­woch­abend einig­te sich die Ver­ei­ni­gung der kom­mu­na­len Arbeit­ge­ber­ver­bän­de (VKA) mit der Dienst­leis­tungs­ge­werk­schaft Ver­di und dem Beam­ten­bund nach einer drei­tä­gi­gen Ver­hand­lungs­run­de auf einen Abschluss. Die in die­sem Bereich eben­falls ver­tre­te­ne Gewerk­schaft Erzie­hung und Wis­sen­schaft (GEW) nahm nicht direkt an den Ver­hand­lun­gen teil und hat­te Ver­di ein ent­spre­chen­des Ver­tre­tungs­man­dat erteilt.

Im Mit­tel­punkt des Tarif­streits stan­den die Arbeits­be­las­tun­gen. So geht aus der Ant­wort auf eine aktu­el­le Klei­ne Anfra­ge der Links­par­tei im Bun­des­tag unter ande­rem her­vor, dass unbe­zahl­te Über­stun­den eben­so zum All­tag in vie­len Ein­rich­tun­gen gehö­ren wie unzu­rei­chen­de Per­so­nal­aus­stat­tung und wei­te­re Stress­fak­to­ren. So mach­ten die ins­ge­samt 1,75 Mil­lio­nen im Bereich »Erzie­hung, Sozi­al­ar­beit, Hei­ler­zie­hungs­pfle­ge« Beschäf­tig­ten im Jahr 2019 16,6 Mil­lio­nen Über­stun­den. 7,7 Mil­lio­nen, also die Hälf­te davon, waren unbezahlt.

Ent­spre­chend hoch ist die Abwan­de­rung aus die­sen Berufs­fel­dern und auch der Kran­ken­stand. »Wenn wir dem Per­so­nal­man­gel in den Sozi­al-und Erzie­hungs­be­ru­fen wirk­sam begeg­nen wol­len, ist eine Ver­bes­se­rung der Arbeits­be­din­gun­gen drin­gend erfor­der­lich«, for­der­te des­halb der gewerk­schafts­po­li­ti­sche Spre­cher der Links­frak­ti­on, Pas­cal Mei­ser, im Vor­feld der ent­schei­den­den Ver­hand­lungs­run­de. Dazu brau­che es neben einer bes­se­ren Bezah­lung auch deut­lich mehr Qua­li­fi­zie­rungs­mög­lich­kei­ten und eine Ent­las­tung durch bes­se­re Personalbemessung.

Laut der nun erziel­ten Eini­gung erhal­ten die Beschäf­tig­ten zwei zusätz­li­che freie Tage sowie die Opti­on, Tei­le ihres Gehalts in maxi­mal zwei wei­te­re Ent­las­tungs­ta­ge umzu­wan­deln. Das wäre dann fak­tisch unbe­zahl­ter Urlaub. Außer­dem erhal­ten Erzie­he­rin­nen und Erzie­her ab dem 1. Juli monat­lich 130 Euro mehr. Für Sozi­al­ar­bei­te­rin­nen und Sozi­al­ar­bei­ter gibt es 180 Euro zusätz­lich. Für eini­ge Berufs­grup­pen, wie in der Hei­ler­zie­hungs­pfle­ge, wur­de eine höhe­re Ein­grup­pie­rung ver­ein­bart. Auch bei tätig­keits­spe­zi­fi­schen Zula­gen gab es eini­ge Ver­bes­se­run­gen. Fer­ner sol­len die Fris­ten für den Regel­auf­stieg in die nächst­hö­he­re Besol­dungs­grup­pe nach Berufs­er­fah­rung ver­kürzt wer­den. Die­se Erhö­hun­gen sind unab­hän­gig von der eigent­li­chen Ent­gelt­ent­wick­lung im gesam­ten öffent­li­chen Dienst, dar­über wird erst im Janu­ar 2023 ver­han­delt. Die Ver­ein­ba­rung gilt bun­des­weit – mit Aus­nah­me von Ber­lin. Dort ist der Tarif­ver­trag der Län­der maß­geb­lich. Gewerk­schafts­ver­tre­ter äußer­ten am Don­ners­tag die Erwar­tung, dass der nun erziel­te Abschluss auch auf Ber­lin »aus­strahlt«.

Beglei­tet wur­de die­se Tarif­run­de von teil­wei­se mas­si­ven Warn­streiks in fast allen Bun­des­län­dern. Allein in der ver­gan­ge­nen Woche hat­ten laut Gewerk­schafts­an­ga­ben bis 45 000 Beschäf­ti­ge zeit­wei­se die Arbeit nie­der­ge­legt, vie­le Kitas muss­ten tage­wei­se geschlos­sen wer­den. Die stell­ver­tre­ten­de Ver­di-Bun­des­vor­sit­zen­de Chris­ti­ne Beh­le sprach von »schwie­ri­gen Ver­hand­lun­gen«, da sich die Arbeit­ge­ber lan­ge gewei­gert hät­ten, in der Fra­ge der Ent­las­tun­gen ver­hand­lungs­fä­hi­ge Ange­bo­te zu unterbreiten.

Beh­le räum­te ein, dass der jetzt ver­ein­bar­te Kom­pro­miss ange­sichts der enor­men Belas­tun­gen durch den chro­ni­schen Per­so­nal­man­gel nicht aus­rei­chend sei. Doch die­se struk­tu­rel­len Pro­ble­me sei­en in Tarif­aus­ein­an­der­set­zun­gen nicht umfas­send zu lösen, dafür sei eine umfas­sen­de Beschäf­ti­gungs- und Qua­li­fi­zie­rungs­of­fen­si­ve not­wen­dig. Dazu gehö­re aller­dings auch, die sozia­len Beru­fe attrak­ti­ver zu machen, sowohl die Ent­loh­nung als auch die Arbeits­be­din­gun­gen betref­fend. Im RBB-Info­ra­dio äußer­te sich Beh­le auch zu den in Rela­ti­on zur galop­pie­ren­den Infla­ti­on eher beschei­de­nen mate­ri­el­len Ver­bes­se­run­gen. Die­se Fra­ge sei in einem Man­tel­ta­rif­ver­trag nicht zu lösen, wer­de aber im Mit­tel­punkt der Gehalts­ta­rif­run­de Anfang des kom­men­den Jah­res stehen.

Tat­säch­lich haben die Gewerk­schaf­ten in der Eini­gung deut­li­che Abstri­che von ihren For­de­run­gen machen müs­sen. Weder die voll­stän­di­ge Ein­be­zie­hung der Vor- und Nach­be­rei­tungs­zei­ten in die Arbeits­zeit­be­mes­sung noch ein Rechts­an­spruch auf Wei­ter­qua­li­fi­zie­rung konn­ten durch­ge­setzt wer­den. Und die lan­ge Lauf­zeit bis Ende Dezem­ber 2026 ist eben­falls eine ziem­lich bit­te­re Pille.

Deren Ver­tre­ter sind sich auch bewusst, dass die­se Eini­gung bei vie­len Beschäf­tig­ten nicht beson­ders gut ankommt, zumal sich Ver­di wäh­rend der Warn­streiks deut­lich kämp­fe­ri­scher gezeigt hat­te. Ver­di will jetzt die Mit­glie­der zu dem Ergeb­nis »befra­gen«, aber eher auf infor­mel­ler Ebe­ne, denn eine Urab­stim­mung ist nicht vor­ge­se­hen. Bei­de Tarif­par­tei­en haben jetzt eine »Erklä­rungs­frist« für die Ver­ein­ba­rung, die am 17. Juni endet. Es ist aller­dings nicht damit zu rech­nen, dass die Tarif­ei­ni­gung noch kip­pen könnte.

Ver­di-Spre­cher Jan Jurc­zyk bewer­te­te das Eini­gungs­pa­ket gegen­über »nd.derTag« den­noch als Erfolg. Mit den bei­den bezahl­ten Ent­las­tungs­ta­gen und der Mög­lich­keit, zwei wei­te­re Tage durch Ent­gelt­ver­zicht wahr­neh­men zu kön­nen, sei »ein ers­ter Ein­stieg erreicht wor­den, auf dem wir auf­bau­en kön­nen«. Auch die Zula­gen und Höher­grup­pie­run­gen trü­gen dazu bei, »die Arbeit in den sozia­len Beru­fen attrak­ti­ver zu machen«. Aber man kön­ne in einer Tarif­run­de auch nicht »die poli­ti­schen Ver­säum­nis­se der letz­ten 15 Jah­re wett­ma­chen«, zumal die VKA ein »sehr sper­ri­ger Tarif­part­ner« sei.