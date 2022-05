Mit gespendeter Muttermilch wird dem Mangel an Babynahrung in den USA begegnet.

Ein wenig Ent­span­nung ist in Sicht. In den ver­gan­ge­nen Wochen hat­te es in eini­gen Regio­nen der USA Lie­fer­schwie­rig­kei­ten bei Baby­milch gege­ben. Nun hat Prä­si­dent Biden am Mitt­woch ein Gesetz aus Zei­ten des Korea-Krie­ges reak­ti­viert, um erhöh­te Pro­duk­ti­on zu ermög­li­chen, nach­dem sei­ne Regie­rung wegen Untä­tig­keit unter Druck gera­ten war. Das Reprä­sen­tan­ten­haus ver­ab­schie­de­te ein Not­pro­gramm von 28 Mil­lio­nen Dol­lar. Eine im Febru­ar vor­über­ge­hend geschlos­se­ne US-Fabrik wur­de wie­der die Frei­ga­be erteilt.

Die Heb­am­me Tan­ja Knut­son aus Aus­tin, Texas berich­tet dem »nd« von einer »sehr stres­si­gen Situa­ti­on.« Grund ist die Schlie­ßung der Haupt­fa­brik von Abbott Nut­ri­ti­on in Stur­gis, Michi­gan Mit­te Febru­ar wegen eines bak­te­ri­ell ver­seuch­ten Pro­duk­tes. Grund war zunächst der Tod von zwei Babys. Der Ver­dacht, dass die Todes­fäl­le auf belas­te­te Baby­milch zurück­zu­füh­ren sind, wird von der Fir­ma bestrit­ten. Die US-Arz­nei­mit­tel­be­hör­de (FDA) ent­deck­te aber Ver­un­rei­ni­gun­gen und erheb­li­che Unre­gel­mä­ßig­kei­ten, wor­auf­hin die Fabrik geschlos­sen blieb. Am 16. Mai gaben die Behör­den schließ­lich grü­nes Licht für die Wie­der­öff­nung. Nur Tage zuvor erwi­der­ten FDA-Spre­cher dem lan­gen Twit­ter-State­ment der Fir­ma Abbott scharf, dass die Erkran­kung der Babys mit ihrem Pro­dukt nicht zusammenhing.

Seit der Schlie­ßung müs­sen Knut­sons Man­dan­tin­nen lan­ge Auto fah­ren, um an die Nah­rung zu kom­men. »Allein auf neue Pro­duk­te umzu­stel­len ver­ur­sacht oft erheb­li­che Magen­ver­stim­mun­gen für die Babys.« In einem Kin­der­kran­ken­haus in Mem­phis, Ten­nes­see wur­den zwei Klein­kin­der wegen fal­scher Ernäh­rung durch Ersatz­milch behan­delt. Die Still­be­ra­te­rin Quetz­al Cur­rie in New York City berich­tet dem »nd« von einer »desas­trö­sen Situa­ti­on« und begrüß­te die Wie­der­eröff­nung der Abbott-Fabrik.

In süd­te­xa­ni­schen San Anto­nio ist die Situa­ti­on noch dras­ti­scher. Dort sind die Eng­päs­se mit rund 60 Pro­zent nach Infor­ma­tio­nen von Ein­zel­händ­ler-Ana­lyst Data­sem­bly gra­vie­ren­der als irgend­wo sonst. Das erheb­li­che Gefäl­le rührt daher, dass vie­le Müt­ter der rela­tiv armen Stadt bereits nach weni­gen Wochen wie­der arbei­ten müs­sen. Nur ein Vier­tel der Arbeiter*innen lan­des­weit hat bezahl­ten Fami­li­en­ur­laub. Aus­ge­rech­net in sol­chen Städ­ten wie San Anto­nio, berich­tet die Orga­ni­sa­ti­on »Any Baby Can«, klet­tern die Prei­se man­cher Sor­ten Baby­nah­rung auf bis zu 100 Dol­lar die Dose. Es ent­steht ein immer grö­ße­rer Schwarzmarkt.

Schlag­zei­len mach­te der tra­gi­sche Fall einer Fami­lie ver­gan­ge­ne Woche in Mon­roe, Loui­sia­na. Die Eltern eines fünf Wochen alten Säug­lings wur­den des Dieb­stahls von Baby­nah­rung bei Walm­art bezich­tigt. In ihrem Auto flüch­te­ten sie vor der poli­zei­li­chen Kon­trol­le. Wenig spä­ter bei der Ver­fol­gung kam es zu einem Auto­un­fall, wobei der Vater und das Baby star­ben. Die Mut­ter wur­de ver­haf­tet und wegen Tot­schlags angeklagt.

Die staat­li­che Betei­li­gung an der Kri­se ist nicht gering, auch wenn die Behör­den wohl­wol­lend han­del­ten. Die WIC, die Behör­de für Frau­en, Säug­lin­ge und Kin­der, hat über die Jah­re ein gro­ßes Pro­gramm für sub­ven­tio­nier­te Baby­nah­rung für Gering­ver­die­nen­de – und damit all­zu oft Gering­stil­len­de – Müt­ter. Die Hälf­te der Kon­su­men­ten von Baby­milch wer­den von der WIC sub­ven­tio­niert; das ent­spricht 1,7 Mil­lio­nen Säug­lin­gen. Als Groß­ab­neh­mer trug der Staat zu einem kon­zen­trier­ten Markt bei. Abbot, Nest­lé, Mead John­son und Per­ri­go beherr­schen zusam­men 89 Pro­zent des Marktes.

Abbot Nut­ri­ti­on meint, dass nach der FDA-Erlaub­nis vom 16. Mai die Pro­duk­te schon nach acht Wochen wie­der in den Rega­len sein könn­ten. Bidens Not­ge­setz pri­vi­le­giert nun Baby­milch-Her­stel­ler bei Lie­fer­ket­ten­eng­päs­sen und sichert zusätz­li­chen Flug­trans­port für Impor­te aus dem Aus­land. Die lin­ke Web­site »The Inter­cept« kri­ti­siert die Wie­der­auf­nah­me der engen Koope­ra­ti­on trotz unbe­wäl­tig­ten Zuständen.

Unver­meid­lich rückt die Kri­se ins Visier der Wahl­kämp­fer in die­sem Jahr. Der Gou­ver­neur von Texas, Greg Abbott, zusam­men mit dem Chef des Rats für die texa­ni­sche Grenz­kon­trol­le in die­ser Woche: »Prä­si­dent Biden hat jetzt sei­ne blin­den Augen auf die Tat­sa­che gewor­fen, dass Müt­ter und Väter panisch die Läden nach Baby­nah­rung abklap­pern. Doch die Biden-Regie­rung ist sehr zufrie­den, Baby­nah­rung an ille­ga­le Ein­wan­de­rer an unse­re Gren­ze lie­fern zu kön­nen. (US)-amerikanische Eltern haben es ver­dient, als ers­te bedient zu werden.«

Ande­re US-Ame­ri­ka­ner reagie­ren ganz anders. Kar­la Bar­ber von der Grup­pe »Wit­ness at the Bor­der« berich­tet den »nd«: »Wie­so wer­den Babys in Texas über­haupt inter­niert?« Tan­ja Knut­son berich­tet dem »nd«: »Ich wer­de von eini­gen, sehr altru­is­ti­schen Müt­tern kon­tak­tiert, die ihre eige­ne Brust­milch an Bedürf­ti­ge ver­tei­len wol­len.« Knut­son lei­tet die­se Fäl­le an die Orga­ni­sa­ti­on »Eats on Feets« in Ari­zo­na wei­ter, die ehren­amt­lich Kon­tak­te von Spen­dern und Abneh­mern in US-Gemein­schaf­ten ver­mit­telt. Die Heb­am­me und Grün­de­rin von Eats for Feets, Shell Wal­ker Lut­rell, behaup­tet schlicht: »Babys brau­chen Mut­ter­milch. Punkt.«