Eine Demonstrantin fordert im April in Brüssel die Freilassung von Julian Assange. Foto: IMAGO/Le Pictorium

Ende Juni ent­schei­det die bri­ti­sche Regie­rung, ob der in Lon­don inhaf­tier­te Wiki­leaks-Grün­der Juli­an Assan­ge an die USA aus­ge­lie­fert wer­den darf. Im März hat Assan­ge im Lon­do­ner Hoch­si­cher­heits­ge­fäng­nis Bel­mar­sh sei­ne Anwäl­tin Stel­la Moris gehei­ra­tet. Frau Assan­ge, wann haben Sie das letz­te Mal mit Ihrem Mann gesprochen?

Ich habe Juli­an am Diens­tag­mor­gen in Bel­mar­sh gese­hen. Er befin­det sich im här­tes­ten Gefäng­nis des Ver­ei­nig­ten König­reichs, das als das bri­ti­sche Guan­ta­na­mo Bay bekannt ist. Bel­mar­sh erlaubt wei­ter­hin nur Fami­li­en­be­su­che, wir sind die Ein­zi­gen, die ihn regel­mä­ßig sehen können.

Wie geht es ihm?

Er ist äußert wider­stands­fä­hig, aber es ist schwie­rig. Sein Zustand ver­schlech­tert sich von Tag zu Tag. Schon bevor er vor drei Jah­ren nach Bel­mar­sh kam, wur­de er sie­ben Jah­re lang will­kür­lich in der ecua­do­ria­ni­schen Bot­schaft fest­ge­hal­ten, ohne Zugang zur Außen­welt oder direk­tem Son­nen­licht, so dass sich sei­ne Gesund­heit seit über einem Jahr­zehnt ver­schlech­tert hat. Er wur­de absicht­lich so behan­delt, um ihn zu bre­chen. Der UN-Fol­ter­ex­per­te Nils Mel­zer hat Juli­an im Jahr 2019 zusam­men mit zwei medi­zi­ni­schen Exper­ten begut­ach­tet und kam zu dem Ergeb­nis, dass Juli­an psy­cho­lo­gisch gefol­tert wurde.

Sie waren sei­ne Anwäl­tin, inzwi­schen haben Sie zwei Kin­der mit ihm, die drei und fünf Jah­re alt sind. Wie erle­ben sie bei Gefäng­nis­be­su­chen die weni­gen Stun­den als Familie?

Wenn wir ihn besu­chen kön­nen und er eine Stun­de mit den Kin­dern ver­brin­gen kann, ist das wie eine Infu­si­on von Leben und Hoff­nung für unse­re gemein­sa­me Zukunft als Fami­lie. Gleich­zei­tig ist Juli­an und mir bewusst, dass uns viel­leicht nur noch weni­ge Mona­te blei­ben, bevor er für immer weg­ge­bracht wird, um im tiefs­ten Loch des US-Gefäng­nis­sys­tems leben­dig begra­ben zu wer­den. Wenn Groß­bri­tan­ni­en ihn aus­lie­fert, wird ihn das umbringen.

Wie war es, als sie Mit­te März im Hoch­si­cher­heits­ge­fäng­nis gehei­ra­tet haben?

Die Erlaub­nis zur Ehe­schlie­ßung im Bel­mar­sh-Gefäng­nis war ein gro­ßer Sieg. Trotz der Schwie­rig­kei­ten war es ein schö­ner und beson­de­rer Moment. Wir durf­ten nur sechs Gäs­te mit­brin­gen, ein­schließ­lich der Kin­der. Die Trau­zeu­gen, die wir aus­ge­wählt hat­ten, wur­den abge­lehnt, weil sie zufäl­lig Jour­na­lis­ten waren und das Gefäng­nis Angst vor der Öffent­lich­keit hat. Seit Janu­ar 2021 darf er nicht mehr per­sön­lich an sei­nen eige­nen Anhö­run­gen teil­neh­men. Die Pres­se hat ihn seit Mit­te 2019, kurz nach sei­ner Ver­haf­tung, nicht mehr foto­gra­fiert. Die Behör­den wol­len, dass er aus dem öffent­li­chen Bewusst­sein ver­schwin­det. Das ist es, was man seit jeher mit poli­ti­schen Gefan­ge­nen macht: Wenn man sie nicht gleich umbrin­gen kann, lässt man sie ver­schwin­den, raubt ihnen das Leben, um sie ver­ges­sen zu machen, aber in die­sem Fall hat man sich ver­kal­ku­liert, wie der der welt­wei­te Ruf nach Juli­ans Frei­las­sung zeigt.

Die bri­ti­sche Innen­mi­nis­te­rin Priti Patel muss bis Ende Juni über den Aus­lie­fe­rungs­an­trag der USA ent­schei­den. Was erwar­ten Sie?

Es gibt Kräf­te in der bri­ti­schen Regie­rung, die Juli­an aus­lie­fern wol­len, und ande­re, die das nicht wol­len. Das Glei­che gilt für die Regie­rung von Joe Biden. Deutsch­land und die EU müss­ten eine ent­schei­den­de Rol­le spie­len. Die Ent­schei­dung hängt davon ab, wie gut die poli­ti­schen und diplo­ma­ti­schen Res­sour­cen akti­viert und wie gut die Zivil­ge­sell­schaft und die Akti­vis­ten mobi­li­siert wer­den kön­nen, bevor die­se kaf­ka­es­ke Situa­ti­on Juli­an das Leben kos­tet. Uns läuft die Zeit davon. Es geht hier nicht um einen Rechts­fall mit nor­ma­len Regeln. Wir spre­chen von einem Mann, der zu 175 Jah­ren Haft ver­ur­teilt wer­den soll – für die­sel­ben Ver­öf­fent­li­chun­gen, für die er die renom­mier­tes­ten Jour­na­lis­ten­prei­se erhal­ten hat.

Was macht Ihnen Mut, dass er nicht aus­ge­lie­fert wird?

Amnes­ty Inter­na­tio­nal, Repor­ter ohne Gren­zen, Human Rights Watch und vie­le ande­re Grup­pen, die sich für die Pres­se­frei­heit ein­set­zen, sind der Mei­nung, dass die­ses Ver­fah­ren ein­ge­stellt und Juli­an sofort frei­ge­las­sen wer­den soll­te. Die Ver­ei­nig­ten Staa­ten haben eine Spur der Kri­mi­na­li­tät hin­ter­las­sen, nicht nur in den Wiki­leaks-Publi­ka­tio­nen, für deren Ver­öf­fent­li­chung Juli­an ange­klagt wer­den soll, son­dern auch in der Ver­fol­gung von Juli­an selbst in den ver­gan­ge­nen zwölf Jah­ren. CIA-Mit­ar­bei­ter ste­hen inzwi­schen in Spa­ni­en vor Gericht für die kri­mi­nel­len Akti­vi­tä­ten, die in der ecua­do­ria­ni­schen Bot­schaft statt­fan­den, ein­schließ­lich der heim­li­chen Auf­zeich­nung von Juli­ans Tref­fen mit sei­nen Anwäl­ten, der Anwei­sung, eine Win­del zu steh­len, um die DNA unse­res sechs Mona­te alten Babys zu erhal­ten, des Ein­bruchs in das Büro von Juli­ans Anwalt und vie­les mehr. Die­se Akti­vi­tä­ten, die sich auch gegen deut­sche Jour­na­lis­ten rich­te­ten, die Juli­an in der Bot­schaft besuch­ten, sind uns nur bekannt, weil Infor­man­ten, die in die­se kri­mi­nel­len Akti­vi­tä­ten ver­wi­ckelt waren, zur spa­ni­schen Poli­zei gingen.

Was bedeu­ten kri­ti­sche Öffent­lich­keit und Prei­se wie der Gün­ter-Wall­raff-Preis für Jour­na­lis­mus­kri­tik für die Zukunft Ihres Mannes?

Ein renom­mier­ter Preis, der aus Deutsch­land kommt, hat gro­ßes Gewicht. Die Ver­ei­nig­ten Staa­ten ver­su­chen, Juli­an in der öffent­li­chen Wahr­neh­mung ver­schwin­den zu las­sen, weil sie wis­sen, dass es sich um einen poli­ti­schen Fall han­delt. Der Preis ist eine Aner­ken­nung für den enor­men Bei­trag, den Juli­an und Wiki­leaks zur demo­kra­ti­schen Rechen­schafts­pflicht geleis­tet haben. Wenn wir den Kampf um sein Leben gewin­nen, wer­den Prei­se und vie­le ande­re Bemü­hun­gen Juli­an der Frei­heit einen Schritt näher­ge­bracht haben.

Bevor sie Außen­mi­nis­te­rin wur­de, for­der­te auch Anna­le­na Baer­bock die Frei­las­sung von Juli­an. Jetzt sagt sie öffent­lich nichts mehr. Was erwar­ten Sie von der deut­schen Regierung?

Die Rol­le Deutsch­lands ist ent­schei­dend und könn­te den Fall Assan­ge been­den, wenn das Land sei­nem Ver­bün­de­ten sagt, dass es genug ist und Deutsch­lands Inter­es­sen durch die­sen Fall geschä­digt wer­den. Wiki­leaks ist eine euro­päi­sche Platt­form. Auch deut­sche Bür­ger und Ein­woh­ner wur­den von US-Behör­den schi­ka­niert, wie Wiki­leaks-Ver­öf­fent­li­chun­gen gezeigt haben. Eine kürz­lich durch­ge­führ­te Unter­su­chung hat offen­bart, dass Plä­ne, Juli­an zu ver­gif­ten, zu ent­füh­ren und sogar zu töten, auf höchs­ter Ebe­ne der Trump-Admi­nis­tra­ti­on dis­ku­tiert wur­den. Die CIA-Plä­ne zur Ermor­dung Juli­ans ent­hiel­ten auch Hin­wei­se auf die Ermor­dung ande­rer unlieb­sa­mer Per­so­nen in Euro­pa. Ein Teil der kri­mi­nel­len Akti­vi­tä­ten der US-Regie­rung im Zusam­men­hang mit Juli­ans poli­ti­scher Ver­fol­gung hat auf deut­schem Boden stattgefunden.

In Deutsch­land instru­men­ta­li­sie­ren Coro­na-Leug­ner Juli­an Assan­ge als ihren Frei­heits­hel­den. Was sagen Sie den radi­ka­li­sier­ten Unterstützern?

Die Men­schen, die für Juli­ans Frei­heit kämp­fen, rei­chen von sehr kon­ven­tio­nell bis hin zu sehr rebel­lisch und allem, was dazwi­schen liegt. Ich mag die Behaup­tung nicht, dass es nur eine gewis­se Grup­pe von Juli­an-Assan­ge-Anhän­gern gibt, das wür­de sug­ge­rie­ren, dass sie eine Min­der­heit wären, wäh­rend Umfra­gen zei­gen, dass die Mehr­heit der Men­schen für Juli­ans Frei­heit ist. Wenn das der Maß­stab ist, soll­ten wir die Nicht-Unter­stüt­zer von der Mehr­heit unter­schei­den. Im Grun­de geht es beim Kampf für Juli­ans Frei­heit um die Grund­la­gen der Demo­kra­tie. Es geht dar­um, ob unse­re gewähl­ten Amts­trä­ger vor Kon­trol­le geschützt wer­den soll­ten oder nicht.

Wie bewer­ten Sie das Nar­ra­tiv, Ihr Mann wür­de dem rus­si­schen Geheim­dienst nahe­ste­hen, das nach der Ver­öf­fent­li­chung des Mail­ver­kehrs der Demo­kra­ten vor der US-Wahl 2016 auf­kam, der soge­nann­ten DNC-Leaks?

Das ist natür­lich Blöd­sinn. Wiki­leaks hat viel über Russ­land ver­öf­fent­licht, vie­le jour­na­lis­ti­sche und aka­de­mi­sche Unter­su­chun­gen zur Kor­rup­ti­on in Russ­land haben Wiki­leaks als Haupt­quel­le genutzt. Es ist ein typi­scher Angriff: Wenn Wiki­leaks über Russ­land ver­öf­fent­licht hat, lau­tet das öffent­li­che Nar­ra­tiv in Russ­land, dass er dem bri­ti­schen Geheim­dienst nahe­ste­he; wenn Wiki­leaks über den Iran ver­öf­fent­licht, lau­tet der Vor­wurf, dass er Teil des Mos­sad sei und so wei­ter. In einem kürz­lich erschie­ne­nen Bericht mit mehr als 30 Quel­len der CIA und des Natio­na­len Sicher­heits­ra­tes der USA heißt es, die CIA habe ver­zwei­felt ver­sucht, Bewei­se für eine Ver­bin­dung zu Russ­land zu fin­den und sei dabei leer aus­ge­gan­gen. Die CIA war für eine umfang­rei­che Des­in­for­ma­ti­ons­kam­pa­gne ver­ant­wort­lich, um die­ses öffent­li­che Nar­ra­tiv zu schü­ren, wohl­wis­send, dass es falsch ist. Die­ses Nar­ra­tiv wur­de geför­dert, um Juli­ans Ruf zu schä­di­gen. Ein Gericht hat bestä­tigt, dass die Ver­öf­fent­li­chun­gen von höchs­ter öffent­li­cher Bedeu­tung waren.

Wir­ken sich die Geschich­te von der ver­meint­li­chen Russ­land­nä­he und der rus­si­sche Krieg in der Ukrai­ne auf den Fall trotz­dem aus?

Ich den­ke, es wirkt sich eher im posi­ti­ven Sin­ne aus: Die Men­schen sind sen­si­bi­li­siert für die Tat­sa­che, dass die Ver­ant­wort­li­chen für Kriegs­ver­bre­chen zur Rechen­schaft gezo­gen wer­den müs­sen und dass die Auf­de­ckung von Kriegs­ver­bre­chen nie­mals ein Ver­bre­chen sein kann. Der Krieg in der Ukrai­ne hat unter den euro­päi­schen Län­dern und den Ver­ei­nig­ten Staa­ten einen Kon­sens dar­über geschaf­fen, dass Kriegs­ver­bre­chen in der Ukrai­ne auf­ge­deckt wer­den müssen.

Wenn Ihr Mann nicht frei­ge­spro­chen wird – was wür­de das für die Pres­se­frei­heit und die Zukunft des Jour­na­lis­mus bedeuten?

Die­ser Fall bedeu­tet das Ende des Schut­zes der Pres­se­frei­heit, wie wir ihn ken­nen. Allein die Tat­sa­che, dass Juli­an inhaf­tiert ist, schreckt Jour­na­lis­ten auf der gan­zen Welt ab. Wenn dies mit einem so bekann­ten Jour­na­lis­ten wie Juli­an Assan­ge gesche­hen kann, der nichts ande­res getan hat, als die Wahr­heit über die schwers­ten Ver­bre­chen von Staa­ten zu ver­öf­fent­li­chen, dann sind alle Jour­na­lis­ten in Gefahr. Die Ver­lie­rer die­ses Falls sind all die­je­ni­gen, die sich dafür ein­set­zen, die Mäch­ti­gen zur Rechen­schaft zu zie­hen – die Bewah­rer unse­rer Demo­kra­tie also.

Wie hat die Beschäf­ti­gung mit dem Fall Ihr Leben verändert?

Es hat jede Facet­te mei­nes Lebens ver­än­dert, aber das ist in Ord­nung. Ich bin mit dem Ver­ständ­nis in die­se Sache hin­ein­ge­gan­gen, dass Frei­heit und Demo­kra­tie nie­mals eine Selbst­ver­ständ­lich­keit sind, son­dern immer wie­der neu erkämpft wer­den müssen.

Die Anwäl­tin und Men­schen­recht­le­rin Stel­la Assan­ge hat für ihren inhaf­tier­ten Mann Juli­an Assan­ge am Don­ners­tag in Köln den Gün­ter-Wall­raff-Preis für Jour­na­lis­mus­kri­tik und Zivil­cou­ra­ge ent­ge­gen­ge­nom­men. Der Preis vom Ver­ein Initia­ti­ve für Nach­rich­ten­auf­klä­rung wird seit 2015 ver­ge­ben. Zu den Preis­trä­gern gehör­ten bis­lang der tür­ki­sche Inves­ti­ga­ti­v­jour­na­list Ahmet Sik, das tür­kisch-deut­sche Inter­net­pro­jekt taz.gazete, die Online­platt­form netzpolitik.org sowie der im März 2022 frei­ge­las­se­ne ira­ni­sche Blog­ger Raif Bada­wi, der 2013 wegen »Belei­di­gung des Islam« zu zehn Jah­ren Haft und 1000 Peit­schen­hie­ben ver­ur­teilt wor­den war.

In der Begrün­dung der Jury heißt es: »Mit der Ent­hül­lung von gehei­mem Bild- und Text­ma­te­ri­al zu mög­li­chen Kriegs­ver­bre­chen der USA hat Juli­an Assan­ge einen bedeu­ten­den inves­ti­ga­ti­ven Bei­trag zur Nach­rich­ten­auf­klä­rung geleis­tet.« Bei sei­ner Arbeit habe Assan­ge »immense Repres­sa­li­en zuguns­ten der Bericht­erstat­tung in Kauf genom­men. Die uner­bitt­li­che Ver­fol­gung des Inves­ti­ga­ti­v­jour­na­lis­ten Assan­ge durch die USA mit der nun dro­hen­den Aus­lie­fe­rung stellt eine Gefahr für die freie Bericht­erstat­tung im All­ge­mei­nen dar«. Gün­ter Wall­raff hat­te im Som­mer 2021 einen offe­nen Brief geschrie­ben, in dem er die dama­li­ge Kanz­le­rin Ange­la Mer­kel gemein­sam mit 120 Pro­mi­nen­ten auf­for­der­te, sich für Ass­an­ges Frei­las­sung einzusetzen.