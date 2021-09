Foto: imago images/ZUMA Wire

Seit Jahren wird Wikileaks-Herausgeber Julian Assange von der US-Justiz hartnäckig verfolgt. Höchste Kreise dort planten sogar, mit dem Australier gleich kurzen Prozess zu machen. Frühere Top-Beamte plauderten gegenüber Reportern von »Yahoo News« aus dem Nähkästchen, dass der damalige CIA-Chef Mike Pompeo und die Trump-Regierung einen Fememord ins Auge fassten, nachdem Assanges Enthüllungsplattform 2017 öffentlich gemacht hatte, mit welchen Spionagewerkzeugen der Geheimdienst in- und außerhalb der USA in Software eindringt. Nachdem Wikileaks die westliche Führungsmacht bereits mit Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan kompromittiert hatte, machte sich Assange mit der Offenlegung von Details zur elektronischen Kriegsführung der CIA durch seine Plattform erst recht zum Hassobjekt.

Die Sache war der zuständigen Stelle dann doch zu heiß, eine Entführung aus Ecuadors Botschaft in London zu knifflig. Merke: Bei Mordplänen stets erst die Rechtsabteilung konsultieren. Dass die Agency diverse andere Mittel benutzt hat, um Assange zu schaden und um sein Umfeld zu zersetzen, ist sicher. Der Vorgang verdeutlicht die große Gefahr, die Assange bei einer Auslieferung hinter den Mauern eines US-Knastes droht. Tatsächlich war und ist eine wachsame Öffentlichkeit seine Lebensversicherung.