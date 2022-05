Von der Türkei finanzierte Flüchtlingssiedlung im Grenzgebiet Foto: AFP/Bakr ALKASEM

Der tür­ki­sche Prä­si­dent Recep Tayy­ip Erdoğan will die syri­schen Kriegs­flücht­lin­ge los­wer­den. Nächs­tes Jahr sind Wah­len und die migran­ten­feind­li­che Stim­mung im Land nimmt Über­hand; das spielt den Oppo­si­ti­ons­par­tei­en in die Hän­de, fürch­tet Erdoğan. Jüngst hat er sich zwar schüt­zend vor die syri­schen Geflüch­te­ten gestellt: »Sie kön­nen in ihre Hei­mat zurück­keh­ren, wenn sie es selbst wün­schen. Aber wir wür­den und wer­den sie nie­mals von die­sem Boden ver­trei­ben«, sag­te Erdoğan auf einer Ver­an­stal­tung. Eine Garan­tie sind sei­ne Wor­te jedoch nicht.

Von den rund 23 Mil­lio­nen Men­schen, die vor dem Krieg in Syri­en leb­ten, muss­te mehr als die Hälf­te flie­hen. Mehr als sechs­ein­halb Mil­lio­nen haben das Land ver­las­sen, die aller­meis­ten fan­den Schutz in der Regi­on: über 3,7 Mil­lio­nen in der Tür­kei, 1,5 Mil­lio­nen im Liba­non und 670 000 in Jor­da­ni­en. Auch wenn nur einer von 20 Geflüch­te­ten in einem Lager lebt, ist ihre Lage pre­kär: Laut UNHCR ver­fügt über eine Mil­li­on Men­schen nur über gerin­ge oder gar kei­ne finan­zi­el­len Mit­tel; im Liba­non leben sogar neun von zehn Men­schen in extre­mer Armut.

In Syri­en selbst sieht es nicht bes­ser aus. Fast sie­ben Mil­lio­nen Men­schen sei­en immer noch inner­halb des Lan­des auf der Flucht, 14,6 Mil­lio­nen benö­tig­ten huma­ni­tä­re und ande­re Hil­fe, berich­te­te Mit­te März UNHCR-Spre­cher Boris Ches­hir­kov. Fast sechs Mil­lio­nen Men­schen such­ten eine siche­re Unter­kunft, vie­le hät­ten nur schwer Zugang zu Bil­dung und Gesund­heits­ver­sor­gung. 2021 konn­ten drei Vier­tel der Haus­hal­te ihre Grund­be­dürf­nis­se nicht befrie­di­gen – zehn Pro­zent mehr als im Jahr zuvor. Und 2021 hat das syri­sche Pfund die Hälf­te sei­nes Wer­tes ver­lo­ren, wäh­rend die Prei­se für Grund­nah­rungs­mit­tel explo­diert sind.

Dazu hat Syri­ens Regie­rung den Haus­halt 2022 auf 5,3 Mil­li­ar­den Dol­lar zusam­men­ge­kürzt – 2020 waren es noch neun Mil­li­ar­den – sowie Sub­ven­tio­nen für Brot, Die­sel, Koch­gas, Ben­zin und ande­re lebens­wich­ti­ge Güter für Hun­dert­tau­sen­de Men­schen gestri­chen. Die Hoff­nung auf Hil­fe von außen bleibt indes gering: Bei der Geber­kon­fe­renz für Syri­en ver­gan­ge­ne Woche in Brüs­sel ist erneut weni­ger Geld ein­ge­sam­melt wor­den, als die Ver­ein­ten Natio­nen erhoff­ten. Die betei­lig­ten Staa­ten wol­len ins­ge­samt 6,7 Mil­li­ar­den Dol­lar bereit­stel­len, weit weni­ger als das UN-Ziel von 10,5 Mil­li­ar­den Dollar.

Auch die Sicher­heits­la­ge ist wei­ter fra­gil. Am Frei­tag wur­den bei einem Rake­ten­an­griff im Nor­den zehn regie­rungs­na­he Kämp­fer getö­tet. Nach Anga­ben der Syri­schen Beob­ach­tungs­stel­le für Men­schen­rech­te war unklar, ob die Angrei­fer zur Dschi­ha­dis­ten­grup­pe Hajat Tah­r­ir Al-Scham (HTS) gehör­ten oder zu ande­ren Rebel­len­grup­pen. Der Anschlag for­der­te die meis­ten Opfer auf Regie­rungs­sei­te seit Beginn des Waf­fen­still­stands vom März 2020, ver­mit­telt von Russ­land und der Tür­kei. Wel­che Syre­rin oder wel­cher Syrer woll­te da frei­wil­lig zurückgehen?

Prä­si­dent Erdoğans Vor­ha­ben, die syri­schen Kriegs­flücht­lin­ge zurück nach Syri­en zu brin­gen, ist nicht neu. Nah­ost-Exper­te Micha­el Lüders schreibt schon 2017 in sei­nem Buch »Die den Sturm ern­ten« über angeb­li­che Plä­ne, syri­sche Kriegs­flücht­lin­ge, mehr­heit­lich sun­ni­ti­sche Ara­ber, in den nord­sy­ri­schen Kur­den­ge­bie­ten anzu­sie­deln. Vor drei Jah­ren leg­te Erdoğan sogar in der UN-Gene­ral­ver­samm­lung einen Plan vor für die Umsied­lung zwei Mil­lio­nen syri­scher Flücht­lin­ge in neue Sied­lun­gen im Nor­den Syri­ens, so die Nach­rich­ten­web­sei­te »Al-Moni­tor«. Er fand jedoch kei­ne Unter­stüt­zung, da das Vor­ha­ben Mil­li­ar­den erfor­der­te. Lang­fris­ti­ges stra­te­gi­sches Ziel der Tür­kei dürf­te dabei sein, im Nor­den Syri­ens eine gefes­tig­te Puf­fer­zo­ne zu schaf­fen und den kur­di­schen Bevöl­ke­rungs­an­teil signi­fi­kant nach unten zu drü­cken. Auch soll die nord­west­li­che Regi­on Idlib außer­halb der Reich­wei­te von Syri­ens Macht­ha­ber Baschar Al-Assad blei­ben, damit von dort kei­ne Men­schen in die Tür­kei strömen.

Die­se tür­ki­schen Plä­ne sind inak­zep­ta­bel für Assad, denn er will »jeden Zen­ti­me­ter« Vor­kriegs­sy­ri­ens zurück­er­obern. So pro­tes­tier­te das syri­sche Außen­mi­nis­te­ri­um am Frei­tag auch gegen die Ent­schei­dung des US-Finanz­mi­nis­te­ri­ums, Inves­ti­tio­nen zu erlau­ben in jenen Gebie­ten Nord­sy­ri­ens, die sich außer­halb der Kon­trol­le der syri­schen Regie­rung befin­den, berich­te­te die pro­gres­si­ve Nach­rich­ten­web­sei­te »The New Arab«.

Auch wenn sich die Bezie­hun­gen zwi­schen der Tür­kei und Syri­en in der letz­ten Zeit ent­spannt haben und Beob­ach­ter sogar über mög­li­che Frie­dens­ge­sprä­che spe­ku­lie­ren, sei die Zeit für einen Aus­gleich noch nicht reif, meint Chris­to­pher Phil­lips, Pro­fes­sor für Inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen an der Queen Mary Uni­ver­si­ty of Lon­don. Inter­es­se an Frie­dens­ge­sprä­chen hät­ten der­zeit weder Erdoğan noch Assad, schreibt er auf der Nach­rich­ten­web­sei­te »Midd­le East Eye«. Größ­te Sor­ge Erdoğans sei die deso­la­te tür­ki­sche Wirt­schaft und damit die Gefahr, dass er und sei­ne Par­tei AKP die Wah­len 2023 ver­lie­ren könn­ten. In die­ser Situa­ti­on Ver­hand­lun­gen mit Assad ins Gespräch zu brin­gen, ist daher wohl nur ein wahl­tak­ti­sches Manöver.