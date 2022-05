Daniel Günther erklärt, dass die Jamaika-Sondierung gescheitert ist. Wird der CDU-Politiker sich dafür entscheiden, mit Aminata Touré über eine schwarz-grüne Koalition zu verhandeln?

Bei­na­he vier Stun­den hat­te Dani­el Gün­ther ver­han­delt, dis­ku­tiert und gewor­ben, doch am Ende waren sei­ne Bemü­hun­gen ver­geb­lich: In Schles­wig-Hol­stein wird es kei­ne Fort­set­zung der bis­he­ri­gen Jamai­ka-Koali­ti­on geben. Ent­schie­den wur­de dies am glei­chen Ort, wo die Koali­ti­on von CDU, FDP und Grü­nen vor fünf Jah­ren zum ers­ten Mal zusam­men­fand. Doch das Kie­ler Hotel Mari­tim als Ort für gemein­sa­me Son­die­run­gen brach­te dem Minis­ter­prä­si­den­ten die­ses Mal kein Glück. Anders als 2017, als sich das unge­wöhn­li­che Drei­er­bünd­nis für eine Mehr­heit im Land­tag gegen­sei­tig brauch­te, waren die Vor­zei­chen nun ande­re. Der CDU fehlt im Par­la­ment nach ihrem Wahl­er­folg nur eine Stim­me, folg­lich reicht ihr künf­tig ein Koali­ti­ons­part­ner. Gün­ther jedoch, der im Wahl­kampf erklärt hat­te, am liebs­ten gemein­sam mit Grü­nen und FDP wei­ter­ma­chen zu wol­len, unter­nahm einen Ver­such, Jamai­ka doch noch eine Chan­ce zu geben.

Von Anfang an herrsch­te bei den poten­zi­el­len Juni­or­part­ne­rin­nen Skep­sis, war­um es ange­sichts der Mehr­heits­ver­hält­nis­se ein Drei­er­bünd­nis brau­che. Gün­thers Argu­men­te dafür woll­ten sich die Verhandlungspartner*innen jedoch zumin­dest anhö­ren, auch wenn Grü­ne und FDP von vorn­her­ein erklär­ten, sich kla­re Ver­hält­nis­se – sprich: eine schwarz-grü­ne oder schwarz-gel­be Koali­ti­on – zu wünschen.

Ins­be­son­de­re die Grü­nen mach­ten am Don­ners­tag deut­lich, dass es aus ihrer Sicht nicht mehr passt: »Jamai­ka hat fünf Jah­re gut regiert und viel für das Land erreicht. Regie­rungs­bünd­nis­se funk­tio­nie­ren dann, wenn alle Part­ner gebraucht wer­den«, erklär­te Co-Spit­zen­kan­di­da­tin Moni­ka Heinold. Doch in den Son­die­rungs­ge­sprä­chen habe man fest­ge­stellt, »dass es kei­ne gemein­sa­me Basis für die nächs­ten fünf Jah­re in einem Bünd­nis gibt, in wel­chem ein Part­ner nicht gebraucht wird«.

»Es gibt neue Mehr­heits­ver­hält­nis­se«, so Ami­na­ta Tou­ré, zwei­te Spit­zen­kan­di­da­tin der Grü­nen bei der Land­tags­wahl. Ihre Par­tei ste­he für eine schwarz-grü­ne Regie­rung bereit, die Son­die­rungs­run­de am ver­gan­ge­nen Diens­tag, als sich die Dele­ga­ti­on der Grü­nen zunächst allein mit der CDU traf, habe dafür eine Basis gezeigt.

Die FDP ihrer­seits sti­chel­te nach der geschei­ter­ten Jamai­ka-Son­die­rung gegen die Grü­nen. »Wir haben fest­stel­len müs­sen, dass die Fort­set­zung die­ser Poli­tik von einem Part­ner so defi­ni­tiv nicht gewünscht wird«, behaup­te­te FDP-Lan­des­chef Hei­ner Garg.

Für den bis­he­ri­gen Gesund­heits- und Sozi­al­mi­nis­ter steht poli­tisch viel auf dem Spiel. Im Gegen­satz zu CDU und Grü­nen haben die Libe­ra­len bei der Land­tags­wahl star­ke Ver­lus­te erlit­ten, sind von 11,5 auf 6,4 Pro­zent abge­stürzt. Gelingt der FDP nun kei­ne Regie­rungs­be­tei­li­gung, dürf­te es für Garg schwer sein, sich in füh­ren­der Par­tei­funk­ti­on zu hal­ten. Sel­bi­ges droht dem bis­he­ri­gen Wirt­schafts­mi­nis­ter und Spit­zen­kan­di­da­ten Bernd Buch­holz. Bei­de dürf­ten in mög­li­chen Ver­hand­lun­gen eher Zuge­ständ­nis­se an die CDU machen.

Anders sieht es bei den Grü­nen aus. 18,3 Pro­zent waren das bes­te Ergeb­nis der Par­tei bei einer Land­tags­wahl in Schles­wig-Hol­stein. Als zweit­stärks­te Kraft im hohen Nor­den könn­ten Heinold und Tou­ré mit deut­lich höhe­ren Ansprü­chen als die FDP in mög­li­che Son­die­run­gen gehen, beson­ders was die The­men Kli­ma­schutz sowie Ener­gie- und Wär­me­wen­de angeht.

Dass dies die gro­ßen The­men der nächs­ten Regie­rungs­jah­re wer­den, hat­te auch Minis­ter­prä­si­dent Gün­ther im Wahl­kampf betont. Die Fra­ge ist, ob er dabei auf eine schwarz-grü­ne Koali­ti­on setzt oder das Risi­ko ein­geht, sich von gestärkt in die Oppo­si­ti­on gehen­den Grü­nen antrei­ben zu lassen.

Eine ers­te Ant­wort dar­auf wird es ver­mut­lich am Mon­tag geben. Dann will der CDU-Lan­des­vor­stand bera­ten, mit wel­cher Par­tei es wei­te­re Son­die­rungs­ge­sprä­che gibt.