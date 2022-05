Das Zentrum der Milchstraße im Infrarotlicht. Die blauen Flecken sind Röntgenquellen nahe dem Schwarzen Loch Sgr A*. Foto: X-ray: NASA/CXC/SAO

Sie haben es faust­dick hin­ter dem Ereig­nis­ho­ri­zont, brin­gen die Augen von Astro­no­men und Astro­no­mie­be­geis­ter­ten zum Leuch­ten und blei­ben selbst doch im Dun­keln: Schwar­ze Löcher. Erst zum zwei­ten Mal ist es einem inter­na­tio­na­len Team von Astro­no­men gelun­gen, ein Bild eines sol­chen Mas­se­mons­ters auf­zu­neh­men. Doch was sehen wir eigent­lich auf dem Bild von »unse­rem« Schwar­zen Loch, das im Milch­stra­ßen­zen­trum sitzt wie die schwar­ze Kat­ze mit geschlos­se­nen Augen bei Nacht?

Wenn wir in Rich­tung Milch­stra­ßen­zen­trum schau­en, wird unser Blick im sicht­ba­ren Licht schnell von Gas und Staub blo­ckiert. Im Bereich der Infra­rot- und Radio­strah­lung haben wir erheb­lich mehr Weit­blick und kön­nen tief in die Zen­tral­re­gio­nen unse­rer Milch­stra­ße bli­cken. Schon lan­ge war klar, dass sich im Zen­trum ein extrem mas­se­rei­ches und dich­tes Objekt befin­den muss. So las­sen sich etwa Ster­ne beob­ach­ten, die jenes Objekt auf exzen­tri­schen Bah­nen mit unglaub­li­cher Geschwin­dig­keit umrun­den – die schnells­ten Ster­ne brin­gen es auf rund 24 000 km/s, was acht Pro­zent der Licht­ge­schwin­dig­keit ent­spricht. Das jetzt ver­öf­fent­lich­te Bild ist der ers­te direkt sicht­ba­re Beweis, »dass es sich bei dem Objekt im galak­ti­schen Zen­trum tat­säch­lich um ein Schwar­zes Loch han­delt«, sagt Anton Zen­sus, Direk­tor am Max-Planck-Insti­tut für Radio­as­tro­no­mie und Grün­dungs­vor­sit­zen­der des EHT-Aufsichtsrats.

Trotz sei­ner enor­men Mas­se von 4,5 Mil­lio­nen Son­nen­mas­sen hat »Sagit­ta­ri­us A*« oder »Sag A*« nur einen Durch­mes­ser von der hal­ben Stre­cke zwi­schen Son­ne und Erde. Damit ist es in einer Ent­fer­nung von rund 26 000 Licht­jah­ren nur noch ein win­zi­ges Fleck­chen am Him­mel. Das Schwar­ze Loch in der Gala­xie M87, des­sen Auf­nah­me im Jahr 2019 ver­öf­fent­licht wur­de, ist mit einer Mas­se von 6,5 Mil­li­ar­den Son­nen­mas­sen zwar ungleich schwe­rer und grö­ßer – doch ist es auch rund 2000-mal wei­ter von der Erde ent­fernt, was die bei­den Schwar­zen Löcher in ähn­li­cher Grö­ße am Him­mel erschei­nen lässt.

Wie ein Bierdeckel auf dem Mond

Wie lässt sich nun ein Objekt im Detail unter­su­chen, des­sen schein­ba­re Grö­ße – Win­kel­aus­deh­nung sagen die Astro­no­men – gera­de­mal so »groß« ist wie die eines Bier­de­ckels auf dem Mond?

Für die Auf­nah­men wur­den die Schwar­zen Löcher nicht im Bereich des sicht­ba­ren Lichts beob­ach­tet, son­dern im Radio­wel­len­be­reich – hier strah­len sie beson­ders kräf­tig und auf ihrem lan­gen Weg zur Erde wer­den die­se Wel­len kaum durch Gas oder Staub abge­schwächt. Erd­ge­bun­de­ne Radio­te­le­sko­pe, die vom Aus­se­hen her meist rie­si­gen Satel­li­ten­schüs­seln ähneln, nut­zen aus, dass die Erd­at­mo­sphä­re für einen wei­ten Bereich der Radio­wel­len durch­läs­sig ist, so auch für die 1,3-Millimeter-Wellen der neu­en Beob­ach­tun­gen. Radio­wel­len sind – wie das sicht­ba­re Licht – Teil des elek­tro­ma­gne­ti­schen Spek­trums und im Radio­te­le­skop wer­den sie gesam­melt, gebün­delt und in ein elek­tri­sches Signal umgewandelt.

Wel­len las­sen sich durch ihre Fre­quenz, die Anzahl ihrer Schwin­gun­gen pro Sekun­de, und ihre Ampli­tu­de, die Stär­ke ihrer Aus­len­kung, beschrei­ben. Man hat also eine mehr oder weni­ger schnel­le Abfol­ge von Wel­len­ber­gen und Wel­len­tä­lern. Wie alle Wel­len kön­nen sich auch Radio­wel­len über­la­gern, sie »inter­fe­rie­ren«, wobei sich ein cha­rak­te­ris­ti­sches Inter­fe­renz-Mus­ter zeigt. Trifft Wel­len­berg auf Wel­len­berg (und Wel­len­tal auf Wel­len­tal) so ergibt sich ein star­kes Signal (kon­struk­ti­ve Inter­fe­renz) – tref­fen sich jedoch Wel­len­tal und Wel­len­berg, so löschen sich die Wel­len bei glei­cher Ampli­tu­de voll­stän­dig aus (destruk­ti­ve Inter­fe­renz). Nun gibt es aber auch Situa­tio­nen, die dazwi­schen lie­gen: Trifft ein Wel­len­berg nur fast genau auf ein Tal, so schwächt sich das Signal um einen ganz bestimm­ten Wert ab.

Ein Radio­te­le­skop emp­fängt auf sei­ner gesam­ten Schüs­sel­flä­che Radio­wel­len des Schwar­zen Lochs, reflek­tiert sie und bringt die Strah­lung im Fokus zur Inter­fe­renz zusam­men. Zeigt das Tele­skop ganz genau auf das Schwar­ze Loch, so regis­triert man ein star­kes Signal; »guckt« das Radio­te­le­skop aber ein Stück­chen am Schwar­zen Loch vor­bei, ergibt sich eine mehr oder weni­ger star­ke Abschwä­chung des Signals. Indem das Radio­te­le­skop den Him­mel Stück für Stück abtas­tet, erhält man ein »Radio­bild« des Himmels.

Um ein mög­lichst schar­fes Bild des Objekts zu bekom­men, möch­te man im Ide­al­fall nur ein Signal regis­trie­ren, wenn das Tele­skop direkt auf die Quel­le zeigt. Eine Mög­lich­keit wäre es, Radio­wel­len mit kür­ze­rer Wel­len­län­ge zu beob­ach­ten: Die destruk­ti­ve Inter­fe­renz tritt schnel­ler auf und die Gren­zen und Struk­tu­ren des Objekts wären somit schär­fer ein­ge­grenzt. Da die Durch­läs­sig­keit der Erd­at­mo­sphä­re für die­sen Wel­len­län­gen­be­reich jedoch stark abnimmt, muss man auf die zwei­te Mög­lich­keit zurück­grei­fen: den Durch­mes­ser des Tele­skops erhö­hen. Und hier wird es dann ein wenig unprak­tisch: um das gewünsch­te Auf­lö­sungs­ver­mö­gen zu erhal­ten, müss­te die Satel­li­ten­schüs­sel in etwa Erd­durch­mes­ser haben. Doch es gibt einen Aus­weg: anstel­le einer Rie­sen­schüs­sel kön­nen meh­re­re Radio­te­le­sko­pe zusam­men­ge­schlos­sen wer­den. Das »Event Hori­zon Tele­scope« (deutsch »Ereig­nis­ho­ri­zont-Tele­skop«) ist ein sol­cher welt­wei­ter Ver­bund aus Radio­te­le­sko­pen, der es über die soge­nann­te Lang­ba­sis­in­ter­fe­ro­me­trie erlaubt, Radio­si­gna­le der Schwar­zen Löcher mit gewünsch­ter Genau­ig­keit aufzuzeichen.

Dazu wer­den die Signa­le der ein­zel­nen Tele­sko­pe gespei­chert und zusam­men mit ihren genau­en Stand­ort­da­ten und hoch­prä­zi­sen Zeit­mes­sun­gen (im Bereich von Fem­to­se­kun­den) rech­ne­risch ver­knüpft. Die Daten­men­gen, die hier­bei auf­ge­zeich­net und zusam­men­ge­führt wer­den müs­sen, lie­gen im Peta­byte-Bereich (gän­gi­ge Com­pu­ter­fest­plat­ten fas­sen ein Tau­sends­tel davon). Sol­che Daten­men­gen über­for­dern auch schnells­te Inter­net­ver­bin­dun­gen. Die Daten wer­den daher mit Hil­fe von Fest­plat­ten und »zu Fuß« zu ihrem Bestim­mungs­ort trans­por­tiert – oft augen­zwin­kernd als »snea­ker­net« oder »Turn­schuh­netz­werk« bezeichnet.

Sol­cher­art mit Daten aus­ge­stat­tet, geht es dann ganz sport­lich an die nächs­ten Schrit­te. Jedes Tele­skop-Paar lie­fert ein Inter­fe­renz­mus­ter, des­sen Hell-Dun­kel-Abfol­ge mit dem Abstand der Tele­sko­pe zuein­an­der kor­re­liert: ste­hen sie nahe bei­ein­an­der ist das Inter­fe­renz­mus­ter etwas brei­ter, ste­hen sie weit von­ein­an­der ent­fernt zeigt sich eine schma­le­re Hell-Dun­kel-Abfol­ge. Wer­den nun alle Tele­skop-Paar-Mus­ter mit äußerst kom­ple­xen Algo­rith­men rech­ne­risch zusam­men­ge­fügt, ergibt sich ein Abbild des Ver­ur­sa­chers: das Schwar­ze Loch ist end­lich foto­gra­fisch fest­ge­hal­ten! Doch die Fra­ge ist: Was sehen wir eigent­lich auf der Aufnahme?

Wäre das Schwar­ze Loch gänz­lich iso­liert, völ­lig frei von Umge­bungs­ma­te­rie – dann wür­de es sei­nem Namen alle Ehre machen und wir könn­ten auch mit raf­fi­nier­tes­ten Tricks gar nichts sehen. Das Schwar­ze Loch, eine rich­tig schwe­re Kugel, deren Radi­us (der soge­nann­te Schwarz­schild-Radi­us) dem »Ereig­nis­ho­ri­zont« ent­spricht, dem nichts ent­kom­men kann: Mas­se­rei­che Mate­rie schon gar nicht, und selbst ein Pho­ton kommt dort nicht wie­der raus.

Doch ganz so ein­sam ist ein Schwar­zes Loch dann doch nie: Im Zen­trum einer Gala­xie wei­sen die schon erwähn­ten schnel­len Ster­ne auf den Mas­se­gi­gan­ten hin. Zusätz­lich kann es noch von gewal­ti­gen Mate­rie­men­gen umge­ben sein, die als rotie­ren­de Schei­be auf das Schwar­ze Loch ein­stür­zen. Dabei hei­zen sich Gas und Staub die­ser Akkre­ti­ons­schei­be auf meh­re­re Mil­lio­nen Grad auf und errei­chen Geschwin­dig­kei­ten, die sogar einen wesent­li­chen Bruch­teil der Licht­ge­schwin­dig­keit errei­chen kön­nen. Und die in die­sem hei­ßen Kreis­ver­kehr ent­ste­hen­de Strah­lung ist es dann auch, die das Schwar­ze Loch letzt­end­lich ver­rät.

Änderungen im Minutentakt

Die Mate­rie der Akkre­ti­ons­schei­be lässt das Schwar­ze Loch mit der Zeit immer mas­se­rei­cher wer­den – wobei der »Appe­tit« von Objekt zu Objekt ver­schie­den sein kann. »Sag A*« gehört zu den etwas ruhi­ge­ren Kan­di­da­ten, wäh­rend das Schwar­ze Loch in M87 für sei­nen unun­ter­bro­che­nen, gro­ßen Mate­rie­hun­ger bekannt ist. Das zeig­te sich etwa auch bei der Erstel­lung der bei­den Auf­nah­men: Groß und kon­stant gefüt­tert erschien M87 in den Daten­sät­zen ruhi­ger und ste­ti­ger, was eine Abbil­dung etwas »ein­fa­cher« mach­te als bei »Sag A*«, wo Ände­run­gen der äuße­ren Erschei­nung manch­mal sogar im Minu­ten­takt auf­tre­ten konnten.

Doch ob eher satt oder hung­rig: die gewal­ti­ge Mas­se des Schwar­zen Lochs führt in bei­den Fäl­len zu einem Phä­no­men, das uns auf der Erde nur mit reich­lich Fan­ta­sie und als Ana­lo­gie unter­kommt: Set­zen wir uns auf die gemüt­li­che und sehr durch­ge­ses­se­ne Couch, sin­ken wir tief ein und die Pols­te­rung krümmt sich in Rich­tung unse­res, nun­ja, unte­ren Rückens. Keks­krü­mel, der schläf­ri­ge Kater und die Fern­be­die­nung wol­len zwar nicht »abbie­gen«, fol­gen aber unwei­ger­lich der gekrümm­ten Pols­ter­flä­che und lan­den auf unse­rem Schoß. Beim Schwar­zen Loch ist es nun die »Raum­zeit«, die gekrümmt wird – und wenn das Licht auch einem gera­den Pfad folgt, so ist es die Raum­zeit, die gebo­gen ist, und damit den Weg des Lichts vorgibt.

Betrach­ten wir nun zuerst die Situa­ti­on, dass die Akkre­ti­ons­schei­be des Schwar­zen Lochs genau senk­recht zu unse­rer Blick­rich­tung ori­en­tiert ist – wir schau­en direkt von oben auf den hei­ßen Mate­rie-Donut. Alles Licht, das inner­halb des Ereig­nis­ho­ri­zonts auf­trifft, wird vom Schwar­zen Loch ver­schluckt – und wir sehen, dass wir hier nichts sehen: den Schat­ten des Lochs. Doch dann kommt noch die Krüm­mung hin­zu: Auch Licht, das sich etwas außer­halb des Ereig­nis­ho­ri­zonts befin­det, wird so zum Loch hin gekrümmt, dass es eben­falls ver­schwin­det: der Schat­ten, den wir wahr­neh­men, ist also letzt­end­lich grö­ßer, als das eigent­li­che Schwar­ze Loch.

Nun ist es aber wahr­schein­li­cher, dass wir unter irgend­ei­nem Win­kel auf die Akkre­ti­ons­schei­be bli­cken – viel­leicht sogar direkt auf den Rand der Schei­be. In die­sem Fall wird Strah­lung von der Akkre­ti­ons­schei­be, die sich hin­ter dem Schwar­zen Loch befin­det, so durch die Raum­zeit-Krüm­mung abge­lenkt, dass sie unse­re Tele­sko­pe trotz­dem errei­chen kann: Licht von der Ober­sei­te der Akkre­ti­ons­schei­be »krümmt sich« nach oben und Licht von der Unter­sei­te der Akkre­ti­onschei­be nach unten. Das Bild, das wir so sehen, ähnelt so ein biss­chen einem »Dop­pel-Jupi­ter« mit leuch­ten­den Rin­gen. Und wir schau­en sowohl auf die Sei­te der Rin­ge, als auch von oben drauf – nur dass der Jupi­ter hier unser Schwar­zes Loch ist und die Rin­ge die füt­tern­de Akkre­ti­ons­schei­be sind.

Auch wenn nun ein Foto von »Sag A*« vor­liegt – es gibt noch eini­ge Fra­gen, die das Schwar­ze Loch noch nicht preis­ge­ge­ben hat: »Die span­nen­de Fra­ge ist, wel­che Eigen­schaf­ten die­ses schwar­ze Loch hat, zum Bei­spiel ob es rotiert, ob es gela­den oder elek­trisch neu­tral ist«, sagt Domi­nik Schwarz, der an der Uni­ver­si­tät Bie­le­feld auf dem Gebiet der Radio­as­tro­no­mie forscht und selbst nicht an der Stu­die betei­ligt war.

Wem nun ein biss­chen schwind­lig ist: kein Pro­blem, das geht der Akkre­ti­ons­schei­be genau­so! Da sich die Mate­rie in der Schei­be auf einer Spi­ral­bahn in Rich­tung Schwar­zes Loch befin­det, bewegt sich die Strah­lung auf der einen Sei­te auf uns zu, und auf der ande­ren Sei­te von uns weg. Das erin­nert an den akus­ti­schen Dopp­ler­ef­fekt, wonach etwa die Sire­ne eines Poli­zei­wa­gens bei Annä­he­rung schril­ler und bei Ent­fer­nung etwas dump­fer wird. Im Fal­le des Schwar­zen Lochs kommt es zum soge­nann­ten rela­ti­vis­ti­schen oder Dopp­ler-Bea­ming, wobei sich durch rela­ti­vis­ti­sche Effek­te die schein­ba­re Hel­lig­keit emit­tie­ren­der Mate­rie, die sich nahe der Licht­ge­schwin­dig­keit bewegt, ver­än­dert. So erscheint eine Sei­te auf dem Schwar­zen-Loch-Bild hel­ler und die ande­re dunkler.