Ras­sis­ti­sche Het­ze, Hass auf quee­re Men­schen, anti­se­mi­ti­sche Äuße­run­gen – Nein, hier geht es nicht um den am Frei­tag bekannt gewor­de­nen inter­nen AfD-Chat, an dem über Jah­re auch meh­re­re Abge­ord­ne­te teil­nah­men. Dass Mit­glie­der der extre­men Rech­ten außer­halb jeg­li­chen demo­kra­ti­schen Dis­kur­ses ste­hen, ist mitt­ler­wei­le selbst in der CDU eine von der Mehr­heit akzep­tier­te Position.

Geht es um die glei­chen Din­ge in den Rei­hen der Sicher­heits­be­hör­den, wol­len die Kon­ser­va­ti­ven dage­gen bis­her nicht aner­ken­nen, dass es sich hier eben­falls um ein struk­tu­rel­les Pro­blem han­delt. Am Don­ners­tag erklär­te Hes­sens Innen­mi­nis­ter Peter Beuth (CDU) im Innen­aus­schuss des Land­tags, wie groß das Pro­blem mit rech­ten Chats bei der Poli­zei ist. Inzwi­schen sind 67 sol­cher Grup­pen bekannt, bei 35 davon gibt es Anlass für straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen. Als der Skan­dal Mit­te letz­ten Jah­res auf­flog, ging es noch um 49 Beamt*innen, mitt­ler­wei­le ist von 110 Poli­zei­kräf­ten die Rede, die sich straf­bar ver­hal­ten haben sollen.

Dies alles wäre ver­mut­lich nie an die Öffent­lich­keit gekom­men, hät­te es bei der hes­si­schen Poli­zei 2018 nicht eben­falls den Skan­dal um die »NSU 2.0«-Schreiben gege­ben. Die Droh­brie­fe ent­hiel­ten per­sön­li­che Infor­ma­tio­nen der Betrof­fe­nen, die über einen Dienst­rech­ner abge­ru­fen wor­den waren. Im Zuge der Ermitt­lun­gen stie­ßen Ermittler*innen auch auf die Chat­grup­pen. Es brauch­te also zunächst einen Skan­dal, um einen wei­te­ren auf­zu­de­cken. Das müss­te nicht sein, wür­de der bei der Poli­zei herr­schen­de Korps­geist infra­ge gestellt. Auch von einem Kli­ma der Angst ist die Rede, wenn Beamt*innen sich nicht trau­en, Fehl­ver­hal­ten ihrer Kolleg*innen anzu­zei­gen. Hel­fen kön­nen da nur exter­ne Kon­troll- und Ermitt­lungs­grup­pen, die nicht zum Poli­zei­ap­pa­rat gehören.