Demonstranten protestieren gegen Tierquälerei und Tierversuche. Foto: dpa/George Panagakis

Beneh­men sich Veganer*innen in sozia­len Medi­en über­mä­ßig aggres­siv gegen­über Fleischesser*innen? Die Ant­wort scheint »Ja« zu lau­ten – folgt man einer Umfra­ge des Markt­for­schungs­in­sti­tuts APPINIO. In der hat­te jeden­falls die Mehr­heit die­sen Ein­druck, gan­ze 60 Pro­zent. Das habe kon­kre­te Fol­gen für die Fleischesser*innen, heißt es – und man möch­te aus­ru­fen: für unse­re Demo­kra­tie über­haupt! Rund ein Drit­tel gab dem­nach an, sich gehin­dert zu füh­len, Bei­trä­ge über tie­ri­sche Lebens­mit­tel zu kom­men­tie­ren oder auch nur zu liken. Die Angst, von Veganer*innen atta­ckiert zu wer­den, sei schlicht zu groß.

Unge­fähr 7,5 Pro­zent der Deut­schen ernährt sich vege­ta­risch oder vegan. Es scheint also etwas Unge­heu­er­li­ches im Gang zu sein: Eine klei­ne Min­der­heit jagt der Mehr­heit der Bevöl­ke­rung Angst und Schre­cken ein. Klar, dass das The­ma in den Medi­en gut läuft. Und so ent­deck­te etwa jüngst die im Bre­mer Umland teils mit mono­pol­ar­ti­ger Stel­lung erschei­nen­de Kreis­zei­tung mal wie­der die Umfra­ge, die mit leicht anders gestell­ten Sät­zen schon ver­gan­ge­nes Jahr von der BILD-Zei­tung vor­ge­stellt wor­den war. Natür­lich feh­len jeg­li­che Anga­ben dar­über, woher die Satz­bau­stei­ne stam­men, von wann die Umfra­ge ist oder auch, ob es sich um eine reprä­sen­ta­ti­ve Befra­gung handelt.

Das macht aber alles nichts, schließ­lich geht es hier sowie­so eher um gefühl­te Wahr­hei­ten. Und in die passt die Sto­ry von der ver­folg­ten Mehr­heit immer gut – egal, ob es um Seit­an­steaks, sexu­el­le Beläs­ti­gung, Rad­fah­ren oder Dre­ad­locks geht. Sol­che Bei­trä­ge wer­den in den sozia­len Medi­en tau­send­fach hass­erfüllt kom­men­tiert und wei­ter­ver­teilt und brin­gen Lokal­zei­tun­gen mit ihren schrump­fen­den Auf­la­gen wert­vol­le Klicks ein. Für die Gesell­schaft aber – und damit für die Mehr­heit – ist das schlecht und nicht gut. Die bekommt ihre Lebens­lü­gen auch noch als gerecht­fer­tigt gespiegelt.

Denn für das Gefühl, von Veganer*innen aggres­siv heim­ge­sucht zu wer­den, gibt es bereits gute Erklä­rungs­an­sät­ze aus der For­schung. Etwa das Modell des »meat para­dox«, das auf dem­je­ni­gen der kogni­ti­ven Dis­so­nanz fußt. Fleischesser*innen wis­sen näm­lich, dass ihre Kon­sum­ge­wohn­hei­ten nicht mit ihren mora­li­schen Ansprü­chen ein­her­ge­hen, die unnö­ti­ges Tier­leid wie Mas­sen­tier­hal­tung eigent­lich ver­bie­ten. Jeder Mensch muss sich aber sel­ber posi­tiv als guter Mensch beset­zen. Die Lösung, die wir meis­tens und bei qua­si allen The­men wäh­len: Die Wirk­lich­keit an das eige­ne, pro­ble­ma­ti­sche Ver­hal­ten anpas­sen, statt umge­kehrt. Her­aus­kommt natür­lich ein fra­gi­les ideo­lo­gi­sches Gebil­de. So fra­gil, dass es hef­tig ins Wan­ken gerät, wenn nur das Wort »Vega­ner« erwähnt wird – geschwei­ge denn, jemand am sel­ben Tisch zieht den Thü­rin­ger Würst­chen, die man sich sel­ber gera­de rein zim­mert, eine Gemü­se­pfan­ne vor. Damit wackeln aber auch Iden­ti­tät und Selbst­wert. Bedeu­tet: Die schie­re Exis­tenz vegan essen­der Men­schen wird bereits als Aggres­si­on emp­fun­den und recht­fer­tigt ver­meint­li­che Gegen­ag­gres­sio­nen. Ein Mecha­nis­mus, der übri­gens auf ande­re Ver­hält­nis­se von Mehr­heit und Mar­gi­na­li­sier­ten über­trag­bar ist: Frau­en, Homo­se­xu­el­le, Schwar­ze, Arme.

Fleisch­kon­sum ist sowohl mit Männ­lich­keit als auch mit mar­gi­na­li­sier­tem sozia­lem Sta­tus asso­zi­iert. Das heißt: Um ihre sowie­so per defi­ni­tio­nem in der Kri­se befind­li­che Männ­lich­keit vor dem Zer­brö­ckeln zu bewah­ren, nei­gen Män­ner nicht nur zu über­mä­ßi­gem Fleisch­ver­zehr – sie füh­len sich dabei auch noch ver­folgt. Fin­den Sie es über­trie­ben? Kürz­lich rezen­sier­te der stell­ver­tre­ten­de Feuil­le­ton-Lei­ter der FAZ, Jakob Stro­bel y Ser­ra, das Buch der Vegan-Akti­vis­tin Roan­ne van Voorst, in dem die­se eine »futu­ris­ti­sche Traum­land­schaft« ent­wer­fen will. In Wahr­heit aber, so Stro­bel y Ser­ra unter der Über­schrift »Die Knecht­schaft in der Gemü­sedik­ta­tur«, sei die­se vega­ne Zukunft »ein Schre­ckens­sze­na­rio nicht nur der kuli­na­ri­schen Kas­trie­rung«. Ich fürch­te mich ja eher davor, mir am Monats­en­de kein Gemü­se mehr kau­fen zu kön­nen. Aber so hat eben jeder sei­ne ganz eige­ne Angst um sei­nen Blumenkohl.