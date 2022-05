Die Bundesvorsitzende Janine Wissler spricht auf dem niedersächsischen Landesparteitag. Foto: dpa/Swen Pförtner

Wer ein Füh­rungs­amt in der Links­par­tei beklei­det, ist nicht zu benei­den. Denn die inter­nen Kon­flik­te wer­den schär­fer. So zeich­net sich ein Streit dar­über ab, wer aus Sicht der Par­tei die Schuld für den Krieg in der Ukrai­ne trägt und wie die Lin­ke zu den Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Regie­rung in Kiew ste­hen soll­te. Jüngst hat der thü­rin­gi­sche Minis­ter­prä­si­dent Bodo Rame­low die Lin­ke auf­ge­for­dert, ihre Posi­ti­on zu über­prü­fen. Die künf­ti­ge Par­tei­füh­rung muss die­se und wei­te­re Aus­ein­an­der­set­zun­gen ent­schär­fen. Sonst dro­hen Dau­er­kri­se, Spal­tung und der Unter­gang. Als mög­li­che Ver­mitt­le­rin steht die amtie­ren­de Par­tei­vor­sit­zen­de Jani­ne Wiss­ler bereit. Sie hat ange­kün­digt, auf dem Bun­des­par­tei­tag im Juni erneut kan­di­die­ren zu wol­len. Dabei haben Wiss­ler nicht nur die Debat­ten über den Umgang mit Sexis­mus in den eige­nen Rei­hen gescha­det. Hin­zu kom­men die aus Sicht der Links­par­tei erschre­cken­den Ergeb­nis­se bei Wah­len. Der Rück­tritt von Ko-Par­tei­che­fin Susan­ne Hen­nig-Well­sow wirft auch kein gutes Licht auf Wissler.

Aller­dings ist es absurd, die Par­tei­vor­sit­zen­de für alle Miss­stän­de ver­ant­wort­lich zu machen. Obwohl sie aus einer ande­ren Strö­mung kommt und nicht von ihren bis­he­ri­gen Stand­punk­ten abweicht, zeig­te sich Wiss­ler koope­ra­tiv gegen­über den Refor­mern, wie im Spit­zen­kan­di­da­ten­team mit Frak­ti­ons­chef Diet­mar Bartsch, der eben­so wie alle ande­ren Spit­zen-Lin­ken trotz der Wahl­schlap­pe sein Amt behal­ten durf­te. Wei­ter­hin bleibt fest­zu­hal­ten, dass die Lin­ke nur als Team erfolg­reich sein kann. Wich­tig ist auch, diver­gie­ren­de Mei­nun­gen zuzu­las­sen und aus­zu­hal­ten. Wenn aber die Lin­ke bei so zen­tra­len The­men wie dem Ukrai­ne-Krieg immer weni­ger von SPD und Grü­nen unter­scheid­bar wird, macht sie sich auf Bun­des­ebe­ne sel­ber überflüssig.