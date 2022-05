Die Leipziger Mannschaft jubelt nach dem gewonnen Spiel mit dem DFB-Pokal. Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild

Neh­men wir ein­mal an, beim DFB-Pokal­fi­na­le am Sams­tag hät­te sich jemand unters Publi­kum gemischt, der zwar die Spiel­re­geln kennt, von den Gege­ben­hei­ten hier­zu­lan­de aber kei­ner­lei Ahnung hat. Nen­nen wir ihn mal Peter. Peter hät­te wohl nach dem Elf­me­ter­schie­ßen bilan­ziert, dass die Mann­schaft in den wei­ßen Tri­kots die bes­se­re war, dass sie sich zurecht über eini­ge Schieds­rich­ter­ent­schei­dun­gen geär­gert und dass sie alles in allem zurecht den Pokal gewon­nen hat. Er hät­te sich aller­dings gewun­dert, dass bei der Pokal­über­ga­be tau­sen­de geg­ne­ri­sche Fans gepfif­fen haben und dass die neu­tra­len Zuschau­er das Spek­ta­kel eben­falls mit abfäl­li­gen Ges­ten beglei­te­ten. Um den ori­en­tie­rungs­lo­sen Peter hät­te man sich trotz­dem kei­ne Sor­gen machen müs­sen. Denn irgend­je­mand hät­te ihm wahr­schein­lich noch im Olym­pia­sta­di­on erklärt, war­um RB Leip­zig es zwar nun geschafft hat, einen Titel in einem natio­na­len Wett­be­werb zu gewin­nen, es aber unter grob geschätzt 400 000 Dau­er­kar­ten­in­ha­bern in der ers­ten Liga noch grö­ber geschätzt 380 000 gibt, die RB ableh­nen. Und 20 000, die eine Dau­er­kar­te für das Red-Bull-Geschöpf haben, bei dem schon der Ver­eins­na­me »Rasen­ball­sport« nach etwas klingt, das in Fir­men­zen­tra­len erson­nen wird.

Dabei, das wird man auch Peter erklärt haben, geht es bei der Kri­tik an RB nicht pri­mär um eine Kom­merz­dis­kus­si­on, die im Fuß­ball tat­säch­lich nicht als Kon­flikt zwi­schen Retor­ten- und Tra­di­ti­ons­ver­ei­nen geführt wer­den kann. Die gan­ze Bran­che ist bereit, ans Maxi­mum des­sen zu gehen, was ihre Fans gera­de noch so mit­ma­chen. Und da die ziem­lich vie­les mit­ma­chen, dreht sich die Spi­ra­le mun­ter wei­ter. Wäh­rend der Pan­de­mie sind die Spie­ler­ge­häl­ter erneut gestie­gen. Wei­te Tei­le der Fan­sze­ne, die sich für »kri­tisch« hal­ten, zie­hen dar­aus viel­leicht auch des­we­gen kei­ne Schlüs­se, weil sie vie­le Stun­den in den Gre­mi­en ver­brin­gen, die vie­les the­ma­ti­sie­ren, nur nicht die Fra­gen, die für den deut­schen Fuß­ball wirk­lich unan­ge­nehm wären.

Was das eigent­li­che Pro­blem an RB ist, hat der­weil der Geschäfts­füh­rer des VfL Osna­brück, Micha­el Wel­ling, ver­gan­ge­ne Woche zusam­men­ge­fasst. »Das Kon­strukt Rasen­ball­sport steht für eine Idee von Fuß­ball, die kon­trär zu den Über­zeu­gun­gen vie­ler Men­schen steht, in denen Teil­ha­be zumin­dest mög­lich ist. Rasen­ball­sport konn­te die­sen Weg gehen, weil das Kon­strukt mit viel Geld des Kon­zerns Red Bull ali­men­tiert wur­de. Folg­lich ist Rasen­ball­sport eben auch kein ‹nor­ma­ler› Fuß­ball­klub, der als Fol­ge guter und kon­ti­nu­ier­li­cher Arbeit Erfolg hat.«

Tat­säch­lich gibt es RB nur, weil der Red-Bull-Kon­zern nach dem Hype um die WM 2006 beschlos­sen hat, bei der Ver­mark­tung sei­ner Dosen neue Wege zu gehen. In Düs­sel­dorf, Dres­den, Mün­chen und Ham­burg kam man nicht wei­ter beim Ver­such, sich mit einem Fuß­ball­klub aus dem Reagenz­glas ein­zu­kau­fen. In Leip­zig hat es geklappt. Auch dank der Unter­stüt­zung aus Poli­tik und Fuß­ball­ver­bän­den, die ihre eige­nen Sat­zun­gen und Vor­schrif­ten nicht immer so ernst neh­men wie bei der Pyro­tech­nik. Es hat nur 13 Jah­re gedau­ert, bis sich ein Mil­li­ar­där einen natio­na­len Titel­trä­ger schnit­zen konn­te, der nun exakt so vie­le Bun­des­li­ga­spie­le hat wie Frei­burgs Chris­ti­an Streich als Trai­ner betreut. Wenn Ein­tracht Frank­furt die Euro­pa League gewinnt, fei­ern zehn­tau­sen­de im Sta­di­on und hun­dert­tau­sen­de in der Stadt. Hät­te Frei­burg am Sams­tag gewon­nen, hät­te Süd­ba­den noch bis Herbst kein ande­res The­ma mehr gekannt. So viel Bin­dung und Emo­tio­nen ent­ste­hen nach Jahr­zehn­ten gemein­sa­mer Erleb­nis­se, sie las­sen sich nicht beschlie­ßen oder pla­nen. RB bleibt »the thing that should not be«, im wört­li­chen wie im Lovecraft`schen Sin­ne. Für RB-Boss Oli­ver Mint­z­laff muss das eine genau­so har­te Erkennt­nis sein wie der Umstand, dass er noch heu­te wöchent­lich bejam­mern muss, sei­nem Arbeit­ge­ber wer­de der »Respekt« verweigert.

Der Brock­haus defi­niert »Respekt« mit »Ach­tung« und »Ehr­furcht«, der Duden spricht von einer »auf Aner­ken­nung, Bewun­de­rung beru­hen­den Ach­tung«. Für Mint­z­laff müs­sen das Wor­te wie Nadel­sti­che sein. In sei­ne Spra­che über­setzt hei­ßen sie: Man kann vie­les kau­fen. Respekt und Aner­ken­nung aber nicht.