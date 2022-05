Malis Diva: Oumou Sangare Foto: dpa/Juan Francisco Moreno

Kul­tu­rel­le Aneig­nung wird ja gera­de heiß dis­ku­tiert. Hier nur so viel: Das Pro­blem gäbe es wohl kaum, wäre Aneig­nung zur pri­va­ten Berei­che­rung nicht glo­bal durch­ge­setz­tes Wirt­schafts­prin­zip und damit flä­chen­de­cken­de Armut trau­ri­ge Selbst­ver­ständ­lich­keit. Dass sich Men­schen neben öko­no­mi­scher Aneig­nung das Wis­sen ande­rer aneig­nen, ist aller­dings auch kein Geheim­nis. Nur nimmt da nie­mand jeman­dem etwas weg. Im Gegenteil.

In die­sem Sin­ne haben sich vor gut zehn Jah­ren Kono­no No. 1 und die Kasai All­stars aus Kin­sha­sa mit Indie-Visio­nä­ren wie Ske­le­tons, Jua­na Moli­na und Deer­hoof zusam­men­ge­tan. 2011 ging es gemein­sam auf Tour­nee. Unter dem Namen Con­go­tro­nics Inter­na­tio­nal erscheint nun »Where’s The One« (Cram­med Discs), das auf Mit­schnit­ten jener Kon­zer­te basiert. Aus deli­ka­ten Rum­ba-Gitar­ren, schnar­ren­der Per­kus­si­on, ver­zerr­ten Dau­men­kla­vie­ren und den fort­schritt­li­chen Pop-Sen­si­bi­li­tä­ten aben­teu­er­lus­ti­ger Rocker ent­steht eine eupho­ri­sie­ren­de neu­ar­ti­ge Musik.

Der ugan­di­sche Rap­per Ecko Bazz lässt auf »Mma­so« (Haku­na Kula­la) Grime, Rap und Dub­step auf neue­re afri­ka­ni­sche Sti­le wie Gqom und Sin­ge­li pral­len. Hip­hop ist in Ugan­da die Stim­me der jun­gen Oppo­si­ti­on. Bobi Wine, berühm­tes­ter Rap­per des Lan­des, woll­te letz­tes Jahr gar Prä­si­dent wer­den – und bekam zu spü­ren, was Staats­ge­walt sein kann. Auch Ecko Bazz redet nichts schön, erzählt von Armut, Dro­gen und Gewalt. Dring­li­che Musik mit dunk­ler, aber lebens­be­ja­hen­der Energie.

Und die »Klassiker*innen«? Malis Diva Oumou Sang­a­re ver­öf­fent­licht die­ser Tage mit »Tim­buk­tu« (World Cir­cuit) ihr ers­tes Album mit neu­en Songs seit fünf Jah­ren und kann nicht davon schwei­gen, was in ihrer Hei­mat los ist. Die legen­dä­re Stadt, die dem Album den Titel gab, ist gleich­sam der poe­ti­sche Glut­kern die­ses Albums. Musi­ka­lisch flie­ßen Tra­di­tio­nen Malis und ame­ri­ka­ni­scher Blues zusam­men, nicht als Form, son­dern über Instru­men­te wie das Dobro, des­sen schwe­ben­der Klang die tra­di­tio­nel­len Spiel­wei­sen fein kom­ple­men­tiert. Dazu singt Sang­a­re von der Rol­le der Frau, dem Krieg in Mali, aber auch vom Stolz auf die eige­ne Kul­tur. Musi­ka­lisch betö­rend, unge­bro­chen aktuell.

Con­go­tro­nics Inter­na­tio­nal: »Where’s The One« (Cram­med Discs)

Ecko Bazz: »Mma­so« (Haku­na Kula­la)

Oumou Sang­a­re: »Tim­buk­tu« (World Circuit)