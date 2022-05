In der Ausstellung im Haus der Wannsee-Konferenz Foto: dpa/Paul Zinken

Im Zuge der »End­lö­sung der euro­päi­schen Juden­fra­ge kom­men rund elf Mil­lio­nen Juden in Betracht«. So heißt es im Pro­to­koll der Wann­see-Kon­fe­renz vom 20. Janu­ar 1942. Es folgt eine Lis­te, wo all die Men­schen leben, die depor­tiert und ermor­det wer­den sol­len: Allein fünf Mil­lio­nen in der Sowjet­uni­on und 765 000 in Frank­reich. Est­land, so ist in der Lis­te ver­merkt, sei bereits »juden­frei«, in Lett­land sei­en nur noch 3500 übrig. Denn der Mas­sen­mord läuft längst. Juden wer­den erschos­sen, mit Auto­ab­ga­sen erstickt oder mit Zyklon B vergast.

Die Wannsee-Konferenz

Bei der Kon­fe­renz in einer Vil­la am Wann­see geht es nun dar­um, das effek­tiv zu orga­ni­sie­ren und die Behand­lung soge­nann­ter Misch­lin­ge zu klä­ren. Über­lie­fert ist die Ein­la­dung von Unter­staats­se­kre­tär Mar­tin Luther vom Aus­wär­ti­gen Amt durch SS-Ober­grup­pen­füh­rer Rein­hard Heyd­rich. Luther sol­le sich am 20. Janu­ar 1942 um 12 Uhr zur »Bespre­chung mit anschlie­ßen­dem Früh­stück« Am Gro­ßen Wann­see 56-58 ein­fin­den. Zu den 15 Teil­neh­mern der Kon­fe­renz gehö­ren Staats­se­kre­tä­re und Minis­te­ri­al­di­rek­to­ren ver­schie­de­ner Res­sorts sowie Mit­ar­bei­ter des von Heyd­rich gelei­te­ten Reichssicherheitshauptamtes.

Heyd­rich selbst reist aus Prag an. Dort übt er seit Sep­tem­ber 1941 die Funk­ti­on des stell­ver­tre­ten­den Reichs­pro­tek­tors für Böh­men und Mäh­ren aus. Er hat das Sagen. Sein nomi­nel­ler Vor­ge­setz­ter Kon­stan­tin von Neurath ist auf unbe­stimm­te Zeit beur­laubt, weil er bei der Behand­lung der Tsche­chen angeb­lich nicht die nöti­ge Här­te gezeigt habe.

Das Attentat

Heyd­rich über­lebt die Wann­see-Kon­fe­renz, bei der es um die Aus­lö­schung der euro­päi­schen Juden geht, nicht ein­mal fünf Mona­te. Als er sich am 27. Mai 1942 von dem Schloss, in dem er mit sei­ner Fami­lie wohnt, zu sei­nem Dienst­sitz auf der Pra­ger Burg chauf­fe­ren lässt, ver­üben die von der Lon­do­ner Exil­re­gie­rung aus­ge­sand­ten tsche­cho­slo­wa­ki­schen Fall­schirm­sprin­ger Jozef Gabčík und Jan Kubiš ein Atten­tat auf den SS-Ober­grup­pen­füh­rer. Am 4. Juni erliegt er den Fol­gen sei­ner Ver­let­zun­gen. Die Faschis­ten trei­ben einen gewal­ti­gen Auf­wand und set­zen eine hohe Beloh­nung aus, um die flüch­ti­gen Fall­schirm­sprin­ger zu ergrei­fen. Die­se ver­ber­gen sich mit ande­ren Agen­ten in den Kata­kom­ben einer Kir­che. Doch ihr Ver­steck wird ver­ra­ten und am 18. Juni aus­ge­ho­ben. Kubiš wird bei dem Feu­er­ge­fecht mit Poli­zei und SS ver­letzt und stirbt auf dem Weg ins Kran­ken­haus. Gabčík tötet sich selbst, als ihm die Muni­ti­on aus­zu­ge­hen droht.

Der Ver­le­ger Joa­chim Jahns hat jetzt in sei­nem Dings­da-Ver­lag »Anmer­kun­gen zu Rein­hard Heyd­rich« ver­öf­fent­licht. Mehr als die Hälf­te des Buches wid­met Jahns dem Atten­tat. Auf 100 Sei­ten ist der Schluss­be­richt des Ermitt­lers Heinz Pann­witz vom 25. Sep­tem­ber 1942 im vol­len Wort­laut abge­druckt. Das Doku­ment wur­de 1974 unter dem Dach der Dorf­kir­che von Nim­ritz in Thü­rin­gen gefun­den und an das DDR-Minis­te­ri­um für Staats­si­cher­heit über­ge­ben. Jahns ist im Sta­si-Unter­la­gen­ar­chiv dar­auf gesto­ßen. Er ist nicht der ers­te, der es ver­öf­fent­licht. Bereits 2012 habe der His­to­ri­ker Voj­těch Šus­tek den Schluss­be­richt in den ers­ten Teil sei­ner drei­bän­di­gen Publi­ka­ti­on zum Atten­tat auf Heyd­rich auf­ge­nom­men, erklärt Jahns. Lei­der habe das in Deutsch­land wenig Beach­tung gefunden.

Die Entdeckung

Die »Anmer­kun­gen« sind inter­es­sant. Eine Bio­gra­fie darf der Leser aber nicht erwar­ten. Statt­des­sen greift Jahns ein­zel­ne Aspek­te aus dem Leben Heyd­richs her­aus. Bei sei­nen umfäng­li­chen Recher­chen mach­te er auch eine Ent­de­ckung. Seit 1922 dien­te Heyd­rich in der Reichs­ma­ri­ne. Nach­dem er sich Ende 1930 mit sei­ner spä­te­ren Frau Lina von Osten ver­lob­te hat­te, ging bei der Mari­ne dar­auf­hin die Beschwer­de eines Vaters ein, mit des­sen Toch­ter Heyd­rich zuvor eine Bezie­hung hat­te und der er angeb­lich die Ehe ver­spro­chen hat­te. In der Mari­ne galt damals ein stren­ger Ehren­ko­dex und das Ver­hal­ten Heyd­richs wur­de als eines Offi­ziers unwür­dig ein­ge­stuft. 1931 wur­de er entlassen.

Die Kar­rie­re von Rein­hard Heyd­rich schien erle­digt. Doch er fand bald eine neue Anstel­lung bei SS-Chef Hein­rich Himm­ler. Er soll Himm­ler beim Vor­stel­lungs­ge­spräch beein­druckt haben, indem er aus dem Hand­ge­lenk einen Plan für den Auf­bau eines Nach­rich­ten­diens­tes der SS ent­warf. Dabei hat­te er sein Wis­sen angeb­lich nur aus min­der­wer­ti­gen Kri­mi­nal­ro­ma­nen. Ver­le­ger Jahns erläu­tert, dass Heyd­rich wohl kei­nes­wegs unvor­be­rei­tet in das Gespräch ging, dass er ein Ver­trau­ter des Geheim­dienst­lers Wil­helm Cana­ris gewe­sen und von die­sem zu Himm­ler geschickt wor­den sei. Die Geschich­te mit der ver­schmäh­ten Braut könn­te extra ein­ge­fä­delt gewe­sen sein, als Legen­de, war­um Heyd­rich die Mari­ne ver­las­sen muss­te und eine neue Arbeit brau­che. Bis­her war die Iden­ti­tät der Frau, die von Heyd­rich fal­len gelas­sen wur­de, nicht geklärt.

Jahns tippt nun auf Eri­ka Holm­gren, die in der Pots­da­mer Man­ger­stra­ße 31 wohn­te, und prä­sen­tiert zwei Bil­der, die sie im trau­ten Zusam­men­sein mit Rein­hard Heyd­rich zei­gen. Eri­kas Mut­ter Eli­sa­beth saß von 1919 bis 1933 für die Deutsch­na­tio­na­le Volks­par­tei (DNVP) im Pots­da­mer Stadt­par­la­ment. Heyd­rich gab also Eri­ka Holm­gren den Lauf­pass und ent­schied sich für Lina von Osten, die bereits als 19-Jäh­ri­ge der NSDAP bei­trat. Nach dem Tod ihres Man­nes leb­te Lina Heyd­rich wei­ter in dem Schloss bei Prag. Für die Pfle­ge des Parks bekam sie KZ-Häft­lin­ge gestellt. 1945 floh sie nach Bay­ern und ging dann auf die Ost­see­insel Feh­marn. 1948 wur­de sie in der Tsche­cho­slo­wa­kei in Abwe­sen­heit zu lebens­lan­ger Haft ver­ur­teilt, weil ein jüdi­scher Häft­ling bei der Arbeit für die Heyd­richs von einem Baum erschla­gen wur­de. Doch die Bri­ten lie­fer­ten Lina Heyd­rich nicht aus. 1958 erstritt sie vor dem Lan­des­so­zi­al­ge­richt Schles­wig, die Hin­ter­blie­be­nen­ren­te für den Mas­sen­mör­der Rein­hard Heyd­rich gezahlt zu bekommen.

Joachim Jahns: »Mein lieber Kamerad Heydrich. Anmerkungen zu Reinhard Heydrich«, Dingsda-Verlag, 287 Seiten, 34,99 Euro