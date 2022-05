Mit Handarbeit gegen die Klimakrise: Zwei Auszubildende des Berliner Lehrbauhofs. Foto: Imago/Jochen Eckel

»Mitt­ler­wei­le jagt seit zwei Jah­ren eine Kri­se die nächs­te«, sagt Caro­la Zarth, Prä­si­den­tin der Hand­werks­kam­mer Ber­lin, auf deren Jah­res­pres­se­kon­fe­renz am Frei­tag. Gera­de erst hät­ten die Bran­chen dank der sich ent­schär­fen­den Coro­na-Lage »Licht am Ende des Tun­nels« gese­hen, als plötz­lich der Krieg in der Ukrai­ne wie­der für Ernüch­te­rung sorg­te. »Egal, ob wir über Mehl und Öl reden für Bäcke­rei­en, über Ersatz­tei­le für Kfz-Werk­stät­ten oder Wär­me­pum­pen und intel­li­gen­te Hei­zun­gen für den Kli­ma­wan­del« – die Hand­werks­be­trie­be spü­ren die Aus­wir­kun­gen des Kon­flikts der­zeit sehr deut­lich, so Zarth.

Für die Chef-Hand­wer­ke­rin kom­men die Schwie­rig­kei­ten zu einem denk­bar ungüns­ti­gen Zeit­punkt. »Der Ber­li­ner Senat hat sich vie­le Auf­ga­ben für die Legis­la­tur gestellt, und ganz oben auf der Agen­da ste­hen das The­ma Woh­nungs­bau und die Kli­ma­zie­le die­ser Stadt«, sagt Zarth, die dem Hand­werk hier­bei eine gro­ße Bedeu­tung zuschreibt. »Es stellt sich die Fra­ge, wie das gelin­gen soll.« Neben den Aus­wir­kun­gen des Krie­ges in der Ukrai­ne hät­ten Betrie­be in der Haupt­stadt nach wie vor mit dem Dau­er­the­ma Fach­kräf­te­man­gel zu kämpfen.

Umso stär­ker betont Zarth, wie wich­tig es nun für das Hand­werk sei, mehr jun­ge Men­schen für die Aus­bil­dung zu gewin­nen. Was die Hand­werks­kam­mer-Prä­si­den­tin ver­mit­teln will: Hand­werks­be­ru­fe sind auch Beru­fe für Kli­ma­ret­te­rin­nen und Kli­ma­ret­ter. »Irgend­ei­ner muss es machen, irgend­ei­ner muss das bau­en, was wir für unse­re Kli­ma­zie­le haben wol­len«, sagt Zarth.

Ihre Hoff­nung liegt auf den jün­ge­ren Genera­tio­nen und deren Enga­ge­ment gegen die Kli­ma­kri­se: »Wenn sich nur ein Vier­tel der jun­gen Leu­te bei Fri­days for Future für einen Hand­werks­be­ruf ent­schei­den wür­den, wür­de ich mich per­sön­lich dafür ein­set­zen, dass am Frei­tag wei­ter demons­triert wer­den kann.« Es müs­se den jun­gen und gut aus­ge­bil­de­ten Ber­li­ne­rin­nen und Ber­li­nern end­lich klar­ge­macht wer­den, dass das Leben, das sie füh­ren, nur mit dem Hand­werk mög­lich sei.

Jür­gen Witt­ke, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der Ber­li­ner Hand­werks­kam­mer, bemüht im Zusam­men­hang mit dem Fach­kräf­te­man­gel ein som­mer­li­ches Bild: »An einem sehr, sehr über­füll­ten Schwimm­bad fah­ren gera­de noch zehn Bus­se vor mit Leu­ten, die sich auch abküh­len wol­len.« Soll hei­ßen: Schon vor­her war die Lage für das Ber­li­ner Hand­werk ange­spannt, nun stei­gen die Anfor­de­run­gen noch zusätzlich.

Seit 2019 ist die Zahl der Beschäf­tig­ten im Ber­li­ner Hand­werk laut Hand­werks­kam­mer rück­läu­fig. Bei der all­jähr­li­chen Früh­jahrs­um­fra­ge der Inter­es­sen­ver­tre­tung gaben ledig­lich zwölf Pro­zent der befrag­ten Betrie­be in der Haupt­stadt an, der­zeit zusätz­li­ches Per­so­nal ein­stel­len zu kön­nen. Etwa dop­pelt so vie­le kla­gen aller­dings über eine schwin­den­de Belegschaft.

Was sich in Ber­lin zeigt, ist laut Witt­ke in ganz Deutsch­land zu beob­ach­ten: »Jetzt schon kön­nen 56 000 Stel­len im Hand­werk nicht besetzt wer­den, die direkt offen sind.« Dazu kämen noch etwa 12 000 unbe­setz­te hand­werk­li­che Stel­len zum Bei­spiel in der Indus­trie. Das Hand­werk lie­ge damit deut­lich über dem, was ande­re Wirt­schafts­zwei­ge an Fach­kräf­te­man­gel zu bekla­gen hät­ten, so Witt­ke. Wäh­rend der Anteil der unbe­setz­ten Stel­len in der gesam­ten Wirt­schaft im bun­des­wei­ten Durch­schnitt rund 27 Pro­zent betra­ge, sei­en es im Hand­werk gan­ze 36 Prozent.

Posi­ti­ve Ent­wick­lun­gen zei­gen sich jedoch im Ver­gleich zum ver­gan­ge­nen Coro­na­jahr. Hier habe sich die Lage der Betrie­be, so Witt­ke, ins­ge­samt deut­lich ver­bes­sert: »Das Hand­werk kommt wie­der in Fahrt – wenn auch mit Tem­po­li­mit beim Blick in die Zukunft.« Ins­ge­samt habe der Geschäfts­kli­ma­in­dex des Ber­li­ner Hand­werks im Ver­gleich zum Vor­jahr acht Zäh­ler zuge­legt und ste­he nun bei 107 Punkten.

Hin­zu kommt: Den Anga­ben der Hand­werks­kam­mer zufol­ge sichert das Auf­trags­pols­ter der Ber­li­ner Betrie­be der­zeit im Durch­schnitt Arbeit für die nächs­ten drei Mona­te. Auch wenn vie­le Auf­trä­ge auf­grund von Lie­fer­eng­päs­sen erst mit Ver­zö­ge­rung aus­ge­führt wer­den kön­nen, sei die Ver­bes­se­rung im Ver­gleich zum Vor­jahr deut­lich zu erken­nen. Damals lag das Auf­trags­pols­ter nur bei rund zwei­ein­halb Mona­ten. Im Ver­gleich zum Vor­jahr ver­bes­sert hat sich auch die Aus­las­tung der Pro­duk­ti­ons- und Dienst­leis­tungs­ka­pa­zi­tä­ten. Sie stieg von 78,5 Pro­zent im Früh­jahr 2021 auf nun 84,7 Prozent.

Von Opti­mis­mus kann beim Hand­werk in Ber­lin den­noch nur bedingt die Rede sein. »Ob sich die­ser Auf­schwung auch in den kom­men­den Mona­ten fort­set­zen wird, dar­über herrscht Skep­sis unter den Betrie­ben«, sagt Witt­ke. Rund ein Vier­tel von ihnen gehe von einer Ver­schlech­te­rung der eige­nen Geschäfts­la­ge aus, wäh­rend nur 19 Pro­zent eine Ver­bes­se­rung erwar­te­ten. Jür­gen Witt­ke sagt: »Wir sehen, dass eine gro­ße Unsi­cher­heit besteht.«

Wie die Prä­si­den­tin der Hand­werks­kam­mer sieht auch Witt­ke in der Deckung des Fach­kräf­te­be­darfs die ent­schei­den­de Fra­ge für die Zukunft des Hand­werks. Um den Man­gel besei­ti­gen zu kön­nen, for­dert der Geschäfts­füh­rer der Hand­werks­kam­mer poli­ti­sche Unter­stüt­zung: »Wenn die Poli­tik es ernst damit meint, von den fos­si­len Ener­gien weg­zu­kom­men, dann müs­sen bei den Rah­men­be­din­gun­gen auch hei­li­ge Kühe geschlach­tet werden.«

Witt­ke zufol­ge könn­ten auch neue Quo­ten­re­ge­lun­gen an den Hoch­schu­len dafür sor­gen, dass weni­ger jun­ge Men­schen in die geis­tes­wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en­gän­ge strö­men: »Wir wer­den die Ener­gie­wen­de nicht bestehen kön­nen, wenn alle ver­glei­chen­de Lite­ra­tur­wis­sen­schaf­ten stu­die­ren.« Nach wie vor gel­te das Stu­di­um als Pri­vi­leg, obwohl die Bezah­lung in und nach einer hand­werk­li­chen Aus­bil­dung oft­mals doch bes­ser sei. Der natür­li­che Spiel­trieb wer­de bei Kin­dern bereits früh in der Schu­le »abge­tö­tet«.