Jubel trotz Niederlage: Trainer Christian Streich (v.) und die Freiburger Fans. Foto: imago/Contrast

Das 79. DFB-Pokal­fi­na­le war gera­de ent­schie­den, die Sie­ger aus Leip­zig lagen sich in den Armen und die Frei­bur­ger bedank­ten sich in der Kur­ve bei ihren mit­ge­reis­ten Fans, als es im dröh­nen­den Ber­li­ner Olym­pia­sta­di­on auf ein­mal ruhig wur­de: Sani­tä­ter eil­ten zum Spiel­feld­rand – ein Mensch war zusam­men­ge­bro­chen. Mit gro­ßen Decken wur­de ein leb­los wir­ken­der Kör­per von den Bli­cken des Publi­kums abge­schirmt, ers­te Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men began­nen sofort. In einem Lich­ter­meer aus Han­dy­lam­pen anteil­neh­men­der Zuschau­er bang­te das gan­ze Sta­di­on, bis der Sta­di­on­spre­cher nach rund 20 Minu­ten Ent­war­nung gab: Die Per­son sei »sta­bil« – es folg­te ein kol­lek­ti­ves Auf­at­men auf den Rän­gen und rie­si­ger Jubel.

Bis dahin hat­ten die 74 322 Zuschau­er einen packen­den Pokal­kri­mi zwi­schen RB Leip­zig und dem SC Frei­burg gese­hen. Das ers­te End­spiel ohne Betei­lung des FC Bay­ern oder von Borus­sia Dort­mund seit elf Jah­ren ging mit einem 1:1 in die tor­lo­se Ver­län­ge­rung, im anschlie­ßen­den Elf­me­ter­schie­ßen zeig­ten die Frei­bur­ger Ner­ven: SC-Kapi­tän Chris­ti­an Gün­ter jag­te den Ball übers Tor Rich­tung Mai­feld, sein Mit­spie­ler Erme­din Demi­ro­vić traf nur die Lat­te – und weil zuvor alle vier Leip­zi­ger ver­wan­delt hat­ten, war bereits nach acht Elf­me­tern Schluss. 4:2 für Leipzig.

»Ich schaf­fe es nicht, mich zu ärgern«, gab Frei­burgs Trai­ner Chris­ti­an Streich nach dem Spiel einen Ein­blick in sei­ne Gefühls­welt, »gegen so eine tol­le Mann­schaft erst im Elf­me­ter­schie­ßen zu ver­lie­ren, das ist okay.« Dabei hät­te es durch­aus Grün­de zum Ärgern gege­ben für den Fuß­ball­leh­rer, der seit mehr als zehn Jah­ren die Frei­bur­ger Pro­fis trai­niert. Denn der SC wirk­te kon­zen­trier­ter, ging sogar früh durch Maxi­mi­li­an Egge­stein (19. Minu­te) in Füh­rung und zwang Leip­zig immer wie­der zu Feh­lern im Spiel­auf­bau. Es sah nicht danach aus, als wür­den die Sach­sen in ihrem drit­ten Pokal­end­spiel nach den Nie­der­la­gen gegen Bay­ern Mün­chen 2019 (0:3) und Borus­sia Dort­mund im letz­ten Jahr (1:4) nun gegen Streich und sein Team den ers­ten Titel der Ver­eins­ge­schich­te holen.

»Super« sei die ers­te Halb­zeit gewe­sen, fand auch Streich. Und die zwei­te begann umso ver­hei­ßungs­vol­ler für die Breis­gau­er: Stür­mer Lucas Höler ent­eil­te dem Leip­zi­ger Mar­cel Hals­ten­berg (57.), dem nur noch die Not­brem­se blieb, um das 0:2 zu ver­hin­dern – die ver­meint­li­che Vor­ent­schei­dung an die­sem lan­gen Pokal­a­bend. Doch die rote Kar­te war wie ein Weck­ruf für das RB-Team, das auf ein­mal wie­der anfing, Fuß­ball zu spie­len. Und Frei­burg hat­te plötz­lich »ein ganz klein biss­chen Angst«, wie Streich spä­ter feststellte.

Zu viel Angst für die nun erwach­ten Sach­sen: Ange­peitscht von den Fans und den Spie­lern auf der Bank über­nahm Leip­zig die Spiel­kon­trol­le. »Ich glau­be, dass die Mann­schaft mehr­mals bewie­sen hat, dass sie Cha­rak­ter hat, dass sie Men­ta­li­tät hat«, ana­ly­sier­te RB-Trai­ner Dome­ni­co Tedes­co die Wil­lens­leis­tung sei­nes Teams. Mit Nor­di Mukie­le, Domi­nik Szo­bosz­lai (bei­de 61.) und Dani Olmo (69.) konn­te der 36-Jäh­ri­ge zudem noch ein­mal viel Qua­li­tät ins Spiel ein­wech­seln: »Die Spie­ler, die rein­ka­men, haben es sehr gut gemacht«, lob­te Tedesco.

Dass der Aus­gleich durch Chris­to­pher Nkun­ku (76.) fiel, passt zur gan­zen Leip­zi­ger Sai­son: Wäh­rend der Start in der Bun­des­li­ga holp­rig ver­lief und Jes­se Marsch den Trai­ner­pos­ten kos­te­te, war es immer Nkun­ku, der den Anhän­gern des Klubs aus Sach­sen Hoff­nung auf den ers­ten Ver­eins­ti­tel seit der Grün­dung im Jahr 2009 gab. Mit nun wett­be­werbs­über­grei­fend 35 Toren und 20 Vor­la­gen in 51 Pflicht­spie­len war der Fran­zo­se auch an die­sem Pokal­a­bend wie­der der bes­te Akteur auf dem Feld. Als am Sonn­tag­nach­mit­tag die Fans auf dem Leip­zi­ger Rat­haus­platz zusam­men­ka­men, um ihre Pokal­hel­den zu fei­ern, bekam der 24-jäh­ri­ge Nkun­ku beson­de­ren Applaus der Anhänger.

Wäh­rend Tedes­co »über­glück­lich« war und auch sei­nen ers­ten Titel als Trai­ner »gar nicht so rich­tig rea­li­sie­ren« konn­te, erfass­te sei­nen Trai­ner­kol­le­gen doch etwas Weh­mut. Zu nah dran waren die Frei­bur­ger am größ­ten Tri­umph ihrer His­to­rie – und wer weiß, wie lan­ge man im Breis­gau auf die nächs­te Mög­lich­keit war­ten muss. Doch der Zusam­men­halt in der Mann­schaft und die 30 000 Frei­bur­ger Fans, die nach Spiel­schluss min­des­tens genau­so laut wie die Leip­zi­ger Anhän­ger ihre Mann­schaft fei­er­ten, nötig­ten Streich eine unnei­gen­nüt­zi­ge Ein­sicht ab: »Wenn du dir das bewah­ren könn­test in die­sem Ver­ein – das wäre mein größ­ter Wunsch, da ver­zich­te ich ger­ne auf einen Pokal­sieg, auch wenn es schwerfällt.«

Wie­der ein­mal war es also Streich, der an die­sem denk­wür­di­gen Pokal­a­bend die rich­ti­gen Wor­te fand und neben all den sport­li­chen Ambi­tio­nen nicht den Blick auf das Wesent­li­che ver­lor: Es gehört mehr zum Fuß­ball als nur Titel und Tro­phä­en. Und so kam im Olym­pia­sta­di­on, nach­dem der medi­zi­ni­sche Not­fall für eine Ver­zö­ge­rung gesorgt hat­te, bei der Sie­ger­eh­rung kei­ne all­zu aus­ge­las­se­ne Stim­mung mehr auf – trotz gol­de­nem Kon­fet­ti­re­gen und eupho­ri­scher Stadionmusik.