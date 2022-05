Endlich wieder auf dem Rennsteig: Rund 11 000 waren diesmal dabei. Foto: imago/Christian Heilwagen

Drei Jah­re muss­ten die Renn­steig­läu­fer sowie ihre aber­tau­sen­den Fans ent­lang des Kamm­we­ges des Thü­rin­ger Wal­des, im gan­zen Land und dar­über hin­aus auf einen ech­ten Neu­start war­ten. 2019 war die 47. Auf­la­ge des Ereig­nis­ses noch gewohnt nor­mal-gran­di­os gewe­sen. Also mit rund 15 000 auf den Stre­cken sowie einen Tag lang Wett­kampf-, Volks­fest- und Par­ty­stim­mung. Num­mer 48 konn­te nach Total­aus­fall und noch­ma­li­ger Ver­schie­bung dann unter stren­gen Hygie­ne­vor­schrif­ten nur sehr ein­ge­schränkt statt­fin­den. Nun aber am letz­ten Sams­tag die 49. Auf­la­ge, und das in alt­be­kann­ter wie gelieb­ter Spit­zen­form: sport­lich und herz­er­fri­schend, eupho­risch und ent­spannt. Und, dies gleich vor­weg, mit Akti­ven und Publi­kum, mit Orga­ni­sa­to­ren und Wet­ter­ma­cher in Bestform.

In Ober­hof, wo wie üblich der Halb­ma­ra­thon (21,4 Kilo­me­ter) abgeht, begann alles mit einem Här­te­schock. Der Start­schuss fiel erst­ma­lig in der Thü­rin­gen Are­na, also dort, wo sich ansons­ten die Biath­lon­welt­eli­te trifft. Und sofort nach ihm ging es den Birx­steig hoch: einen guten hal­ben Kilo­me­ter von 774 Meter über Null durch­ge­hend berg­auf bis auf 839 Meter über Null. »Das war wie Renn­steig­lauf in einer Nuss­scha­le«, stöhn­te spä­ter am Ziel Jen­ny Weid­lich aus Schwe­rin, die sich als »durch­schnitt­lich eif­ri­ge Spaß­läu­fe­rin« sieht und zum 14. Mal auf dem Renn­steig dabei war. Nadi­ne Hübel, die Sie­ge­rin auf die­ser Stre­cke, mein­te spä­ter eher gelas­sen: »Ich war da vor­her noch nie hoch gelau­fen. Ist schon schwie­rig. Aber vor allem ist es toll, aus die­sem Sta­di­on zu star­ten.« Und Halb­ma­ra­thon­sie­ger Roman Frei­tag fand die Neue­rung bes­ten­falls »rich­tig kna­ckig zum Ein­rol­len«, denn man habe anfangs »ja auch noch genü­gend Körner«.

Soviel zur sport­li­chen Spann­wei­te und den dar­aus fol­gen­den Sich­ten beim schöns­ten und här­tes­ten Mas­sen­cross Euro­pas. Anna Hah­ner gewann zum zwei­ten Mal hin­ter­ein­an­der auf der Mara­thon­di­stanz (42,26 Kilo­me­ter). Den Lauf in Thü­rin­gen einst ken­nen­ge­lernt zu haben, hät­te sich »ein biss­chen ange­fühlt, wie frisch ver­liebt zu sein«, erzähl­te sie. Offen­sicht­lich ist die Fri­sche geblie­ben, und »ein Hat­trick im nächs­ten Mai wür­de mich schon rei­zen«, sag­te sie. Rue­di Becker, ihr Sie­ger­pen­dant bei den Män­nern, hat­te sich im Vor­jahr erst­mals »von der in der Lauf­sze­ne längst legen­dä­ren Atmo­sphä­re« zum Renn­steig­lauf locken las­sen. Da die dann 2021 wegen Coro­na sehr ein­ge­schränkt war, woll­te er sich ein Jahr spä­ter »selbst ent­schä­di­gen, am bes­ten mit einem Sieg«. Mit dem es in einer »über­wäl­ti­gen­den Atmo­sphä­re« tat­säch­lich geklappt hat. Frank Merr­bach, Ers­ter beim Super­ma­ra­thon (73,9 Kilo­me­ter), stei­ger­te die­sen Super­la­tiv, am Ziel hoch eupho­ri­siert, noch auf »bom­bas­tisch«. Und Tina Geb­hardt sprach unmit­tel­bar nach ihrem Erfolg am Ende des »lan­gen Kan­ten«, völ­lig erschöpft, aber lächelnd, vom »schlimms­ten, aber schöns­ten Tag mei­nes Lebens«.

Ten­den­zi­ell ähn­lich geäu­ßert haben dürf­ten sich die aller­meis­ten unter den rund 11 000 (in Vor-Coro­na-Hoch­zei­ten bis zu 16 000), die in sechs unter­schied­li­chen Wett­be­wer­ben unter­wegs waren. Von denen, die seit dem Auf­takt 1973 (fast) immer dabei gewe­sen sind, bis zu ihren Nach­fol­gern, den Juni­or-Cros­sern (1,1 bis 7,2 Kilo­me­ter der 6- bis 17-Jäh­ri­gen), sowie den längst hin­zu­ge­kom­me­nen Nor­dic Wal­kern und Wan­de­rern. Natür­lich herrsch­te auch im längst tra­di­tio­nel­len Renn­steig­lauf­team von »nd« Begeis­te­rung. Des­sen Ehren­ka­pi­tän war dies­mal übri­gens Rüdi­ger Helm, drei­fa­cher Olym­pia­sie­ger und zehn­fa­cher Welt­meis­ter im Kanu­renn­sport (dazu aus­führ­lich in »nd.Commune« am 28. Mai).

Jür­gen Lan­ge, Prä­si­dent des Renn­steig­lauf­ver­eins hob gegen­über »nd« vor allem die Tat­sa­che her­vor, dass das begeis­tern­de wie bein­har­te »Erleb­nis Renn­steig­lauf« zum 49. Mal nun wie­der in Nor­mal­form statt­fin­den konn­te. Und zwar wie üblich dank des Elans und Enga­ge­ments von Akti­ven, Zuschau­ern und Orga­ni­sa­to­ren. »Ins­ge­samt war es eine sehr gelun­ge­ne Gene­ral­pro­be für die 50. Auf­la­ge, also unser Rie­sen­ju­bi­lä­um im nächs­ten Jahr«, lau­te­te sei­ne ers­te Gesamteinschätzung.