Migranten, die Teil einer Karawane sind, gehen in Richtung Loma Bonita im mexikanischen Bundesstaat Veracruz. Eine gefährliche Mischung aus Umwelt- und Sicherheitskrisen birgt einem neuen Bericht des Forschungsinstituts Sipri zufolge komplexe Risiken für den Frieden auf der Welt. Foto: Felix Marquez/AP/dpa

Der rus­si­sche Angriffs­krieg in der Ukrai­ne und ande­re Kon­flik­te haben die Zahl der durch Gewalt ver­trie­be­nen Men­schen welt­weit erst­mals seit Beginn der Auf­zeich­nun­gen auf mehr als 100 Mil­lio­nen anstei­gen las­sen. Das UN-Flücht­lings­hilfs­werk (UNHCR) teil­te dies am Mon­tag in Genf mit. Laut neu­en Anga­ben war die Zahl der gewalt­sam Ver­trie­be­nen welt­weit bereits bis Ende 2021 auf 90 Mil­lio­nen ange­stie­gen. Durch den Krieg sei­en in die­sem Jahr acht Mil­lio­nen Men­schen inner­halb der Ukrai­ne ver­trie­ben wor­den und mehr als sechs Mil­lio­nen Men­schen aus dem Land geflo­hen. »Hun­dert Mil­lio­nen ist eine kras­se Zahl – ernüch­ternd und alar­mie­rend zugleich. Es ist ein Rekord, den es nie­mals hät­te geben dür­fen«, sag­te der UN-Hoch­kom­mis­sar für Flücht­lin­ge, Filip­po Gran­di. Die Zahl sei ein Weck­ruf, dass Kon­flik­te gelöst und ver­hin­dert wer­den müssten.

Wei­te­re Kon­flik­te, die zur Rekord­zahl bei­tra­gen, fin­den in Äthio­pi­en, Bur­ki­na Faso, Myan­mar, Nige­ria, Afgha­ni­stan und in der Demo­kra­ti­schen Repu­blik Kon­go statt. Die Zahl der gewalt­sam Ver­trie­be­nen ent­hält den Anga­ben zufol­ge Flücht­lin­ge und Asyl­su­chen­de sowie 53,2 Mil­lio­nen Men­schen, die inner­halb der Gren­zen ihrer Län­der ihr Zuhau­se ver­las­sen mussten.

Das in Stock­holm ansäs­si­ge For­schungs­in­sti­tut Sipri ver­öf­fent­lich­te eben­falls am Mon­tag einen Bericht, der einen wei­te­ren Anstieg der Geflüch­te­ten­zah­len nahe­legt. Die For­schen­den war­nen dar­in vor einem »neu­en Zeit­al­ter der Risi­ken«. Nicht nur Gewalt füh­re zu Flucht, son­dern auch die zuneh­men­de Ver­schär­fung der Lebens­be­din­gun­gen. Umwelt­kri­sen sor­gen zusam­men mit Sicher­heits­pro­ble­men für immer kom­ple­xe­re Span­nungs­la­gen, auf die die Ent­schei­dungs­ta­gen­den nicht vor­be­rei­tet sei­en. »Die Mischung ist gif­tig, tief­grei­fend und schäd­lich«, warnt die frü­he­re schwe­di­sche Außen­mi­nis­te­rin und EU-Umwelt­kom­mis­sa­rin Mar­got Wall­ström im Vor­wort des Sipri-Berich­tes. Insti­tu­tio­nen, die die Macht hät­ten, um an Lösun­gen zu arbei­ten, ent­wi­ckeln nur lang­sam ein Bewusst­sein für die Dringlichkeit.

»Vie­le Umwelt­ex­per­ten argu­men­tie­ren, dass wir gera­de an einem ent­schei­den­den Punkt ste­hen: Wir kön­nen die Umwelt­kri­se ihren Lauf neh­men las­sen oder das Pro­blem jetzt erken­nen und etwas dage­gen tun«, so Sipri-Direk­tor Dan Smith. »Die schlech­te Nach­richt ist, dass die­ser extrem wich­ti­ge Moment in eine Zeit fällt, in der die inter­na­tio­na­le Poli­tik in einem furcht­ba­ren Zustand ist.«

Über­deut­lich zeigt sich die Pro­gno­se schon jetzt in Soma­lia, wo sich die anhal­ten­de Dür­re mit ande­ren Fol­gen des Kli­ma­wan­dels kom­bi­niert, die Armut wach­sen lässt. Eine schwa­che Regie­rung, die auch durch die isla­mis­ti­sche Ter­ror­mi­liz Al-Shaba­ab an Bedeu­tung ver­liert, schei­tert bis­lang an der Kri­se. Mit Agen­tu­ren