Die Ernäh­rungs­kri­se spitzt sich nicht nur, aber vor allem in Fol­ge des rus­si­schen Angriffs auf die Ukrai­ne zu. Aus die­sem Grund prä­sen­tier­te Bun­des­ent­wick­lungmi­nis­te­rin Sven­ja Schul­ze (SPD) ihre Idee eines »Bünd­nis für glo­ba­le Ernäh­rungs­si­cher­heit«. Erst­mals vor­ge­schla­gen auf der dies­jäh­ri­gen Früh­jahrs­ta­gung der Welt­bank im April wur­de auf dem kürz­lich statt­ge­fun­de­nen Tref­fen der G7-Ent­wick­lungs­mi­nis­ter das neue Bünd­nis ver­ein­bart. Es ist mehr als not­wen­dig, dass die anste­hen­de Nah­rungs­mit­tel­kri­se durch kurz­fris­ti­ge Not­hil­fe­maß­nah­men abge­mil­dert wird. Jedoch fragt man sich, was das Bünd­nis genau will: Finanz­mit­tel akqui­rie­ren, Akti­vi­tä­ten ansto­ßen oder zumin­dest koor­di­nie­ren? Und das Bünd­nis tappt, schaut man auf die weni­gen bis­her ver­öf­fent­lich­ten Infor­ma­tio­nen, bereits jetzt in die Fal­len, in die schon ande­re Bünd­nis­se getappt sind.

Unklar ist vor allem, wie die Hil­fe kon­kret aus­se­hen soll. Im Moment spricht die Minis­te­rin von einem »agi­len Bünd­nis«, das bestehen­de Hilfs­be­mü­hun­gen koor­di­nie­ren will und die Koope­ra­ti­on zu ande­ren Insti­tu­tio­nen sucht: Stif­tun­gen, Phil­an­thro­pen, Zivil­ge­sell­schaft, Pri­vat­un­ter­neh­men und Insti­tu­tio­nen wie die Welt­bank sol­len einen wich­ti­gen Bei­trag leis­ten und haben bereits teil­wei­se ihre Mit­ar­beit ange­kün­digt. Hier beißt sich die Kat­ze in den Schwanz. Orga­ni­sa­tio­nen wie die Bill-und-Melin­da-Gates-Stif­tung beför­der­ten in den ver­gan­ge­nen Jah­ren eine stark inpu­t­ori­en­tier­te Land­wirt­schaft auf Basis einer Grü­nen Revo­lu­ti­on. Trotz vie­ler Finan­zen haben sie aber wenig zur Bekämp­fung des Hun­gers in afri­ka­ni­schen Staa­ten bei­getra­gen. Im Gegen­teil: Eine Stu­die der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung und ande­rer Orga­ni­sa­tio­nen ergab, dass die Zahl der Hun­gern­den in den Schwer­punkt­län­dern der Gates-Stif­tung sogar anstieg.

Statt bestehen­de Struk­tu­ren zu för­dern, wird durch das Bünd­nis ein neu­es Gebil­de gegrün­det und damit eine wei­te­re Par­al­lel­struk­tur geschaf­fen. So stellt sich die Fra­ge, war­um nicht der Inter­na­tio­na­le Fonds für land­wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung oder der Welt­ernäh­rungs­aus­schuss ent­spre­chend finan­zi­ell geför­dert wird. Das gilt noch mehr für das Welt­ernäh­rungs­pro­gramm der Ver­ein­ten Natio­nen (WFP). Nicht nur, weil im ers­ten Haus­halts­ent­wurf des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für wirt­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit im März die Gel­der für das WFP gekürzt wur­den. Auch, weil am Wochen­en­de ver­mel­det wur­de, dass die Not­hil­fe­ra­tio­nen für Geflüch­te­te im afri­ka­ni­schen Sahel durch das WFP dras­tisch gekürzt wer­den müssen.

»Kohä­renz« – sprich: die Abstim­mung zwi­schen Minis­te­ri­en und ande­ren Berei­chen – wird von Betei­lig­ten und Beob­ach­tern immer wie­der gefor­dert, aber oft­mals ver­fehlt. Fünf Tage vor einem Kom­mu­ni­qué der G7-Entwicklungsminister*innen, in wel­chem das Bünd­nis genannt wird, erschien ein Papier der Agrarminister*innen der Indus­trie­län­der. Eine inhalt­li­che Bezug­nah­me fin­det aber nicht statt. Wo bleibt der Schul­ter­schluss, wenigs­tens der rhe­to­ri­sche, zwi­schen (inter­na­tio­na­ler) Agrar- und Ent­wick­lungs­po­li­tik? Zwar besteht das Papier der Agrarminister*innen über­wie­gend aus Absichts­er­klä­run­gen, jedoch sind hier wenigs­tens Ideen vor­han­den. Das Com­mu­ni­qué der Entwicklungsminister*innen bleibt nur ober­fläch­lich. Und der Ver­weis dar­in auf offe­ne Agrar­märk­te muss wie Hohn wir­ken: Es waren die EU-Export­sub­ven­tio­nen der 1980er und 1990er Jah­re, wel­che Euro­pa zum Wei­zen­ex­por­teur und den loka­len Anbau von Grund­nah­rungs­mit­teln in afri­ka­ni­schen Staa­ten bis heu­te unat­trak­tiv gemacht haben.

Ein­ge­bet­tet als Initia­ti­ve wäh­rend der jet­zi­gen deut­schen G7-Prä­si­dent­schaft bleibt das »Bünd­nis für glo­ba­le Ernäh­rungs­si­che­rung« wie­der eine Kam­pa­gne des Nor­dens. Anlei­he möch­te Minis­te­rin Schul­ze nach einer frü­he­ren Aus­sa­ge an der COVAX-Initia­ti­ve neh­men. Die Platt­form für eine Ver­tei­lung von COVID-19-Impf­stof­fen stieß seit Beginn auf­grund ihres kari­ta­ti­ven Cha­rak­ters auf Kri­tik. Fun­da­men­ta­le Ände­run­gen wie eine zumin­dest tem­po­rä­re Aus­set­zung von Paten­ten gin­gen damit nicht ein­her. Ähn­li­ches ist bei Schul­zes Bünd­nis zu befürchten.

Ver­wun­der­lich reibt man sich die Augen ob des Aktio­nis­mus. Denn Mel­dun­gen wie über Dür­ren in Ost­afri­ka bestehen seit Jah­ren, die glo­ba­len Agrar­prei­se stei­gen bereits seit zwei Jah­ren und die chro­ni­sche Unter­fi­nan­zie­rung von UN-Orga­ni­sa­tio­nen ist mehr als bekannt. Mit dem Bünd­nis mag viel­leicht die lang­jäh­ri­ge Bin­sen­weis­heit – es geht nicht um Ver­füg­bar­keit, son­dern um Ver­tei­lung land­wirt­schaft­li­cher Güter – kurz­fris­tig aner­kannt und gemil­dert wer­den. Zu einer umfas­sen­den struk­tu­rel­len Pro­blem­lö­sung wird es wohl kaum beitragen.