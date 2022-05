Angela Davis, US-Bürgerrechtlerin, auf einer Kundgebung vor der Universidad de la Republica Foto: Matilde Campodonico/AP/dpa

Die ers­te Demons­tra­ti­on fand bereits am Tag ihrer Ver­haf­tung statt. Hun­der­te Men­schen ver­sam­mel­ten sich in den spä­ten Abend­stun­den des 13. Okto­ber 1970 vor dem Gefäng­nis im New Yor­ker Green­wich Vil­la­ge, um gegen die Ver­fol­gung von Ange­la Davis zu pro­tes­tie­ren und ihre sofor­ti­ge Frei­las­sung zu for­dern. Die 26 Jah­re alte Ange­la Davis, eine schwar­ze Bür­ger­recht­le­rin und Kom­mu­nis­tin, war weni­ge Stun­den zuvor durch das FBI nach zwei Mona­ten auf der Flucht quer durch die USA in einem New Yor­ker Hotel ver­haf­tet wor­den. Umge­hend hat­te US-Prä­si­dent Richard Nixon, der vier Jah­re spä­ter wegen der Water­ga­te-Affä­re in Schimpf und Schan­de von sei­nem Amt zurück­tre­ten muss­te, dem FBI zur Ver­haf­tung der »gefähr­li­chen Ter­ro­ris­tin« öffent­lich gratuliert.

Im Jahr zuvor hat­te der kali­for­ni­sche Gou­ver­neur Ronald Rea­gan, in den 1980er Jah­ren ein US-Prä­si­dent von zwei­fel­haf­ter Kom­pe­tenz, den Vor­stand der UCLA, der Uni­ver­si­tät von Kali­for­ni­en, ange­wie­sen, Ange­la Davis wegen ihrer Mit­glied­schaft in der Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei als Dozen­tin für Phi­lo­so­phie zu ent­las­sen. Ange­la Davis wehr­te sich vor Gericht und gewann. Statt der anfangs 140 Stu­den­ten, die sich für ihren Kurs ange­mel­det hat­ten, kamen nun regel­mä­ßig mehr als 2000, um ihre Vor­le­sun­gen zu hören. Das COIN­TEL­PRO-Pro­gramm des FBI, das seit 1956 die drei Schrit­te »Dis­rupt, Dis­credit and Des­troy«, also »Behin­dern, Dis­kre­di­tie­ren und Zer­stö­ren«, für den geheim­dienst­li­chen Krieg gegen die US-ame­ri­ka­ni­sche Bür­ger­rechts­be­we­gung und ande­re unlieb­sa­me poli­ti­sche Geg­ner vor­sah, »ver­lang­te« nun nach einer wei­te­ren Eska­la­ti­on im Vor­ge­hen gegen Ange­la Davis. Ein Ereig­nis, mit dem Ange­la Davis buch­stäb­lich nichts zu tun hat­te, soll­te das geeig­ne­te Instru­ment sein.

Am 7. August 1970 hat­te der 17-jäh­ri­ge Jona­than »Jon« Jack­son, ein Schwar­zer, des­sen Bru­der Geor­ge wegen eines Baga­tell­de­lik­tes bereits seit mehr als zehn Jah­ren in San Quen­tin in Haft saß, ver­sucht, drei gleich­falls schwar­ze Freun­de mit Waf­fen­ge­walt aus dem Gerichts­ge­bäu­de des Marin Coun­ty im kali­for­ni­schen San Rafa­el zu befrei­en, wo sie wegen der Ermor­dung eines wei­ßen Gefäng­nis­wär­ters abge­ur­teilt wer­den soll­ten. Doch der Ver­such schei­ter­te, Jack­son und zwei sei­ner Freun­de star­ben im Kugel­ha­gel der Poli­zei, ohne selbst einen Schuss abge­feu­ert zu haben. Zu den Opfern der Poli­zei­ge­walt gehör­te auch ein Richter.

Die Waf­fen, die Jack­son in das Gerichts­ge­bäu­de mit­ge­bracht hat­te, so der Vor­wurf der kali­for­ni­schen Behör­den, soll­te Ange­la Davis beschafft haben, die mit Jona­than und Geor­ge Jack­son eng befreun­det war. Sie wur­de wegen Mor­des, Gei­sel­nah­me und Ver­schwö­rung ange­klagt, obwohl sie das Gerichts­ge­bäu­de des Marin Coun­ty nicht ein­mal betre­ten hat­te. Doch eine Vor­schrift des kali­for­ni­schen Straf­rechts aus dem 19. Jahr­hun­dert, die aller­dings nur sehr sel­ten zur Anwen­dung gebracht wur­de, mach­te alle Betei­lig­ten eines Ver­bre­chens für alle Gescheh­nis­se im Rah­men die­ser Tat glei­cher­ma­ßen ver­ant­wort­lich. Ange­la Davis droh­te nun die Todes­stra­fe. Es wur­de Haft­be­fehl erlas­sen, und das FBI setz­te Ange­la Davis, als drit­te Frau über­haupt, auf die berüch­tig­te Lis­te der zehn am meis­ten gesuch­ten Ver­bre­cher. Unter die­sen Umstän­den blieb Ange­la Davis nur die Flucht.

Nach wochen­lan­gen juris­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen, die bis vor den Obers­ten Gerichts­hof gin­gen, wur­de Ange­la Davis am 21. Dezem­ber 1970 von New York nach Kali­for­ni­en aus­ge­lie­fert. In den Wochen und Mona­ten seit ihrer Ver­haf­tung hat­te sich eine brei­te Soli­da­ri­täts­be­we­gung ent­wi­ckelt, die weit über die Gren­zen der USA hin­aus­ging. Der Ruf »Free Ange­la!« war inzwi­schen über­all auf der Welt zu hören – das Schick­sal der jun­gen Frau beweg­te Mil­lio­nen Men­schen in vie­len Län­dern der Erde. Doch das welt­wei­te Enga­ge­ment galt nicht nur der Ret­tung ihres Lebens, Ange­la Davis war längst zu einem Sym­bol des sozia­len Befrei­ungs­kamp­fes gewor­den. Denn sie trat nach­drück­lich dafür ein, dass sich die schwar­ze Bür­ger­rechts­be­we­gung mit allen Men­schen, unab­hän­gig von ihrer Haut­far­be, ver­bün­de­te, die Ras­sis­mus und ras­sis­ti­sche Unter­drü­ckung ablehn­ten. In ihrem Ver­ständ­nis konn­te Kampf um die Befrei­ung der Schwar­zen in den USA nur ein Kampf um die sozia­le Befrei­ung aller Men­schen sein.

Die Soli­da­ri­tät mit Ange­la Davis leb­te nicht nur in gro­ßen Aktio­nen und mäch­ti­gen Pro­tes­ten, es waren auch und vor allem die schein­bar klei­nen Ges­ten, die Wir­kung zeig­ten: So schick­ten die Kin­der der DDR Ange­la Davis zu ihrem Geburts­tag eine Mil­li­on Rosen, Post­kar­ten mit eige­nen Zeich­nun­gen, die buch­stäb­lich säcke­wei­se in ihre Zel­le gebracht wurden.

Am 16. März 1971 begann in San Rafa­el die Vor­ver­hand­lung vor einer Grand Jury, die fest­zu­stel­len hat­te, ob die Ankla­ge gegen Ange­la Davis berech­tigt war und ob die Staats­an­walt­schaft über aus­rei­chend Bewei­se ver­füg­te, um den Fall auch vor einem Geschwo­re­nen­ge­richt ver­han­deln zu kön­nen. Nach rechts­staat­li­chen Kri­te­ri­en hät­te spä­tes­tens an die­sem Punkt das Ver­fah­ren gegen Ange­la Davis ein­ge­stellt wer­den müs­sen, denn die Ver­tei­di­gung lie­fer­te den Nach­weis, dass die Ankla­ge aus poli­ti­schen und ras­sis­ti­schen Grün­den kon­stru­iert wor­den war und dass es kei­ner­lei Bewei­se, son­dern ledig­lich Indi­zi­en gab, die kei­nes­wegs zwin­gend waren. Doch das Ver­fah­ren nahm sei­nen Fort­gang, und Ange­la Davis blieb in Haft. Eine Frei­las­sung auf Kau­ti­on wur­de ihr unter Ver­weis auf die ihr dro­hen­de Todes­stra­fe auch wei­ter­hin ver­wei­gert. Das änder­te sich erst am 23. Febru­ar 1972, unmit­tel­bar vor dem Beginn des Haupt­ver­fah­rens. Denn am 18. Febru­ar 1972 hat­te das Obers­te Gericht von Kali­for­ni­en die Todes­stra­fe für ver­fas­sungs­wid­rig erklärt. Jetzt end­lich, nach 16 Mona­ten hin­ter Git­tern, konn­te Ange­la Davis das Gefäng­nis ver­las­sen. Die Kau­ti­on hat­te in einem selbst­lo­sen Akt der Soli­da­ri­tät ein Milch­far­mer aus dem kali­for­ni­schen Fres­no gestellt, der dafür sei­nen Grund­be­sitz verpfändete.

Unmit­tel­bar nach der beding­ten Frei­las­sung von Ange­la Davis, nach mona­te­lan­gen Ver­zö­ge­run­gen, die Gericht und Staats­an­walt­schaft zu ver­ant­wor­ten hat­ten, begann Ende Febru­ar 1972 die Aus­wahl der Geschwo­re­nen. Der Pro­zess war inzwi­schen in das 80 Kilo­me­ter von San Rafa­el ent­fern­te San José ver­legt wor­den, die von der Ver­tei­di­gung gefor­der­te Ver­le­gung nach San Fran­cis­co mit sei­ner deut­lich weni­ger ras­sis­ti­schen Atmo­sphä­re hat­te das Gericht abge­lehnt. Nach vier Wochen zäher juris­ti­scher Aus­ein­an­der­set­zun­gen war Ende März 1972 die Geschwo­re­nen­bank kom­plett besetzt. Die Staats­an­walt­schaft hat­te, vom »unpar­tei­ischen« Rich­ter tole­riert, alles unter­nom­men, um einen schwar­zen Geschwo­re­nen zu ver­hin­dern. Unter den acht Frau­en und vier Män­nern waren elf Wei­ße. Nur ein Geschwo­re­ner war mexi­ka­ni­scher Her­kunft. Ange­la Davis und ihr Ver­tei­di­ger­team akzep­tier­ten zwangs­läu­fig die­se Jury, doch sie beton­ten in einer Erklä­rung, dass die Zusam­men­set­zung der Geschwo­re­nen nicht dem Quer­schnitt der Bevöl­ke­rung entsprach.

Dem Ver­tei­di­ger­team von Ange­la Davis gehör­ten fünf Anwäl­te an, die in ihrer Mehr­zahl über jah­re- und jahr­zehn­te­lan­ge Erfah­rung in Straf­sa­chen gegen Bür­ger­rechts­ak­ti­vis­ten ver­füg­ten. Gelei­tet wur­de das Team von Hay­wood Burns. Es erwies sich als ein geschick­ter Schach­zug der Ver­tei­di­gung, dass Ange­la Davis als »Bera­ter in eige­ner Sache« eben­falls dem Team ange­hör­te. So konn­te sie zum Auf­takt der Haupt­ver­hand­lung am 27. März 1972 einen Teil des Eröff­nungs­plä­doy­ers über­neh­men und sich selbst, ohne vom Rich­ter oder dem Staats­an­walt unter­bro­chen zu wer­den, direkt an die Geschwo­re­nen wenden.

Die Ankla­ge prä­sen­tier­te ins­ge­samt 104 Zeu­gen, dar­un­ter 60 Poli­zis­ten und Gefäng­nis­be­am­te. Der Wert ihrer Aus­sa­gen war mehr als zwei­fel­haft. Dank der geschick­ten Befra­gung durch die Ver­tei­di­ger ver­wi­ckel­ten sie sich immer wie­der in Wider­sprü­che. Mehr­mals wider­rie­fen Zeu­gen, die nun unter Eid stan­den, ihre Aus­sa­gen, die sie zuvor gegen­über der Staats­an­walt­schaft gemacht hat­ten. Das hat­te zur Fol­ge, dass die Staats­an­walt­schaft nicht, wie in der Ankla­ge behaup­tet, bewei­sen konn­te, dass die Waf­fen, die Jona­than Jack­son am 7. August 1970 in das Gerichts­ge­bäu­de von Marin Coun­ty gebracht hat­te, tat­säch­lich jene waren, die Ange­la Davis legal und unter Vor­la­ge ihres Füh­rer­scheins in einer Pfand­lei­he in San Fran­cis­co gekauft hat­te. Trotz­dem war der Staats­an­walt nicht bereit, sein Schei­tern zuzu­ge­ben. In sei­nem Schluss­plä­doy­er for­der­te er die Ver­ur­tei­lung von Ange­la Davis zu einer lebens­lan­gen Haftstrafe.

Die Geschwo­re­nen berie­ten ledig­lich 13 Stun­den. Am 4. Juni 1972 ver­kün­de­ten sie ihr ein­stim­mi­ges Urteil: Unschul­dig in allen Punk­ten der Ankla­ge. Es habe bei der Bera­tung des Urteils zwar Dis­kus­sio­nen gege­ben, aber kei­nen wirk­li­chen Streit, beton­te die Geschwo­re­nen­spre­che­rin im Anschluss an den Prozess.

Es gehör­te wohl zu den Beson­der­hei­ten die­ses Ver­fah­rens, dass nach der Urteils­ver­kün­dung nicht nur Ange­la Davis, ihre Ver­tei­di­ger und ihre Freun­de und Genos­sen im Gerichts­saal jubel­ten, son­dern auch eini­ge der Geschwo­re­nen. Mehr noch: Etli­che Geschwo­re­ne stell­ten sich gemein­sam mit der Ver­tei­di­gung den Fra­gen der Presse.

Dabei woll­te ein Jour­na­list der »Los Ange­les Times« von Ange­la Davis wis­sen, ob sich nach dem Frei­spruch ihre Sicht auf das US-ame­ri­ka­ni­sche Jus­tiz­sys­tem geän­dert habe. Ihre Ant­wort war deut­lich: »Die Tat­sa­che, dass ich frei­ge­spro­chen wur­de, beweist nicht, dass ich ein fai­res Ver­fah­ren hat­te. Wäre es ein fai­res Ver­fah­ren gewe­sen, hät­te es nie­mals stattgefunden.«

