Die EU-Schuldenregeln wurden 1992 im Vertrag von Maastricht aufgestellt. Foto: pixabay

Regeln, so heißt ein Sprich­wort, sind dazu da, sie zu bre­chen. Zumin­dest, wenn sie unsin­nig sind. Offen­bar hält die EU-Kom­mis­si­on die euro­päi­schen Schul­den­re­geln in der gegen­wär­ti­gen Situa­ti­on dafür. Sie hat näm­lich ihre Aus­set­zung um ein wei­te­res Jahr bis 2024 vor­ge­schla­gen. »Wäh­rend wir durch die Peri­ode der Tur­bu­len­zen navi­gie­ren, die durch Russ­lands Inva­si­on in der Ukrai­ne aus­ge­löst wur­den, müs­sen die Regie­run­gen auch die Fle­xi­bi­li­tät haben, ihre Poli­tik an Unvor­her­se­ba­res anzu­pas­sen«, begrün­de­te EU-Wirt­schafts­kom­mis­sar Pao­lo Gen­ti­lo­ni die­se Entscheidung.

Die EU-Schul­den­re­geln wur­den bereits im Zuge der Coro­na-Pan­de­mie außer Kraft gesetzt. Sie wur­den 1992 im Rah­men des Maas­trichts-Ver­tra­ges auf­ge­stellt und besa­gen, dass die EU-Mit­glieds­staa­ten pro Jahr nicht mehr als drei Pro­zent ihrer Wirt­schafts­leis­tung an neu­en Schul­den auf­neh­men dür­fen. Außer­dem soll der Gesamt­schul­den­stand nicht mehr als 60 Pro­zent der Wirt­schafts­leis­tung betra­gen. Im Jahr 2011 wur­den die Regeln ins­be­son­de­re auf Betrei­ben der dama­li­gen Bun­des­re­gie­rung noch­mals ver­schärft. Dadurch wur­de es der EU vor allem erleich­tert, Stra­fen gegen Staa­ten zu ver­hän­gen, die die Regeln nicht einhalten.

»Die stren­gen Schul­den­re­geln der EU sind spä­tes­tens seit der Coro­na­kri­se obso­let. Nun füh­ren die Aus­wir­kun­gen des Ukrai­ne-Kriegs das Kür­zungs­dik­tat völ­lig ad absur­dum«, begrüß­te der Spre­cher der Lin­ken im Bun­des­tag für euro­päi­sche Wirt­schafts­po­li­tik, Alex­an­der Ulrich, den Vor­schlag aus Brüs­sel. Es brau­che mas­si­ve öffent­li­che Inves­ti­tio­nen – in den Kli­ma­schutz, die Trans­for­ma­ti­on der Indus­trie, den Sozi­al­staat, die öffent­li­che Infra­struk­tur und bald in den Wie­der­auf­bau der Ukrai­ne. »Das geht nur mit Regeln, die sol­che Inves­ti­tio­nen vor­an­trei­ben, statt sie abzu­wür­gen«, so Ulrich.

Dabei geht die EU-Kom­mis­si­on der­zeit noch nicht davon aus, dass die Staa­ten wie­der ver­mehrt Schul­den machen wer­den. Ihr Vor­schlag ist sozu­sa­gen eine Vor­sichts­maß­nah­me: »Trotz der Kos­ten für Maß­nah­men zur Mil­de­rung der Aus­wir­kun­gen hoher Ener­gie­prei­se und zur Unter­stüt­zung von Flücht­lin­gen aus der Ukrai­ne dürf­te das gesamt­staat­li­che Defi­zit in der EU in den

Jah­ren 2022 und 2023 wei­ter zurück­ge­hen, da befris­te­te Covid-19-Unter­stüt­zungs­maß­nah­men nach und nach zurück­ge­fah­ren wer­den«, schreibt die Brüs­se­ler Behör­de in ihrer ver­gan­ge­ne Woche ver­öf­fent­lich­ten Früh­jahrs­pro­gno­se. Dem­nach geht sie davon aus, dass das Haus­halts­de­fi­zit der EU-Mit­glie­der die­ses Jahr im Schnitt von 4,7 auf 3,6 Pro­zent sin­ken wird. Für den Schul­den­stand rech­net sie mit einem Rück­gang von 90 auf 87 Pro­zent. 2023 könn­te die Quo­te laut den Berech­nun­gen aus Brüs­sel sogar noch­mals auf 85 Pro­zent zurückgehen.

Aller­dings muss­te die Kom­mis­si­on in ihrer Früh­jahrs­pro­gno­se auch ihre Aus­sich­ten bezüg­lich der Wirt­schafts­leis­tung sen­ken. War sie in ihrer letz­ten Schät­zung noch von vier Pro­zent Wachs­tum aus­ge­gan­gen, sind es jetzt nur noch 2,7 Pro­zent. Und ob dies tat­säch­lich noch erreicht wird, hängt von der geo­po­li­ti­schen Groß­wet­ter­la­ge ab. »Der Ein­marsch Russ­lands in die Ukrai­ne hat Euro­pa zwei­fel­los in eine außer­ge­wöhn­li­che wirt­schaft­li­che Unsi­cher­heit gestürzt. Dies hat zu deut­lich höhe­ren Prei­sen für Ener­gie, Roh­stof­fe, Waren und Lebens­mit­tel geführt, was den Ver­brau­chern und Unter­neh­men scha­det«, warn­te denn auch EU-Vize­kom­mis­si­ons­chef Val­dis Dombrovskis.

Ins­be­son­de­re ein abrup­ter Lie­fer­stopp von rus­si­schem Gas könn­te zu einem Pro­blem für die Kon­junk­tur wer­den und die Schul­den­stän­de in die Höhe trei­ben, allein schon, weil sie sich auto­ma­tisch erhö­hen, wenn die Wirt­schafts­leis­tung sinkt. So berech­ne­te der Öko­nom Tom Krebs jüngst für das gewerk­schafts­na­he Insti­tut für Makro­öko­no­mie und Kon­junk­tur­for­schung, dass ein abrup­ter Ver­sor­gungs­stopp die Pro­duk­ti­on in Deutsch­land in den ers­ten zwölf Mona­ten um 114 bis 286 Mil­li­ar­den Euro ein­bre­chen las­sen wür­de. Das ent­sprä­che einem Ver­lust von rund drei bis acht Pro­zent des Bruttoinlandsprodukts.

Brüs­sel kann die Aus­set­zung der Schul­den­re­geln nicht allein beschlie­ßen. Es bedarf dafür der Zustim­mung aller EU-Mit­glie­der. »Man kann abhän­gig wer­den von Staats­ver­schul­dung, und wir müs­sen die Sucht nach immer mehr Ver­schul­dung been­den, so schnell wie mög­lich«, kom­men­tier­te Bun­des­fi­nanz­mi­nis­ter Chris­ti­an Lind­ner (FDP) am Ran­de eines Tref­fens der Finanz- und Wirt­schafts­mi­nis­ter der Euro­län­der am Mon­tag den Vor­schlag aus Brüs­sel. Man dür­fe der Infla­ti­on nicht mehr finan­zi­el­len Raum geben. »Wir raten dazu, mög­lichst kei­nen Gebrauch davon zu machen, im nächs­ten Jahr wie­der vie­le Schul­den auf­neh­men zu kön­nen.« Er selbst plant indes­sen für die­ses Jahr eine Neu­ver­schul­dung von knapp 140 Mil­li­ar­den Euro.

Indes gibt es schon län­ger eine Dis­kus­si­on über eine Reform der EU-Schul­den­re­geln. Die EU-Kom­mis­si­on will dies­be­züg­lich nach dem Som­mer einen Vor­schlag machen. »Der Sta­bi­li­täts­pakt muss drin­gend refor­miert wer­den, damit die Euro­län­der sich in wirt­schaft­lich schwie­ri­gen Zei­ten nicht wei­ter in die Kri­se spa­ren müs­sen, son­dern wich­ti­ge Zukunfts­in­ves­ti­tio­nen finan­zie­ren kön­nen«, for­dert auch Lin­ken-Poli­ti­ker Ulrich. Die Bun­des­re­gie­rung dür­fe ent­spre­chen­de Vor­schlä­ge aus Paris und Brüs­sel nicht län­ger blockieren.