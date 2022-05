Noch läuft es auf dem Bau. Die Betriebe befürchten aber: nicht mehr lange. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die gute Nach­richt vor­weg: Die Stim­mung im Gast­ge­wer­be der Haupt­stadt ist so opti­mis­tisch wie schon lan­ge nicht mehr. Das geht aus dem aktu­el­len Kon­junk­tur­be­richt der Ber­li­ner Indus­trie- und Han­dels­kam­mer (IHK) her­vor, der am Mon­tag vor­ge­stellt wur­de. 77 Pro­zent der von der IHK vor Kur­zem befrag­ten Gastro­be­trie­be bezeich­ne­ten ihre Auf­trags­la­ge als gut oder zumin­dest befrie­di­gend. Zum Ver­gleich: Bei der letz­ten Umfra­ge zu Jah­res­be­ginn – und damit im Zei­chen etli­cher Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men – nann­ten gera­de mal 20 Pro­zent ihre Lage befrie­di­gend, der Sta­tis­tik­bal­ken bei der Anga­be »gut« lag bei sen­sa­tio­nell nied­ri­gen null Pro­zent. Aus und vor­bei. Heu­te gehen fast drei Vier­tel der Unter­neh­men in der Bran­che davon aus, dass sich ihre Geschäfts­la­ge sogar wei­ter ver­bes­sert. Die IHK spricht in dem Fall von »ins Eupho­ri­sche umge­schla­ge­nen Geschäftserwartungen«.

Ganz anders sieht die Kon­junk­tur­lau­ne im Han­del, im Bau­ge­wer­be und in der Indus­trie aus. Zwar wird die aktu­el­le Geschäfts­la­ge hier von über 80 Pro­zent der Betrie­be als befrie­di­gend bis gut beschrie­ben. Zugleich sind die Erwar­tun­gen an die kom­men­den Mona­te rapi­de zurück­ge­gan­gen. Beson­ders auf­fäl­lig ist die Ent­wick­lung auf dem Bau, wo der IHK zufol­ge fast jeder zwei­te Betrieb davon aus­geht, dass es mit dem Geschäft berg­ab geht. Anfang des Jah­res mein­ten das nur 18 Prozent.

Die Grün­de dafür, dass sich, wie die IHK fest­stellt, die »Hoff­nung auf ein schwung­vol­les Post-Coro­na-Wachs­tum« nicht erfüllt hat, lie­gen auf der Hand: Durch die Coro­na-Pan­de­mie nach­hal­tig gestör­te Lie­fer­ket­ten tref­fen auf mas­si­ve Preis­stei­ge­run­gen bei Ener­gie und Vor­pro­duk­ten, für die wie­der­um vor allem der Ukrai­ne-Krieg ver­ant­wort­lich gemacht wird. So sind Lie­fer­eng­päs­se der­zeit für ledig­lich sie­ben Pro­zent der Befrag­ten in Han­del und Bau­ge­wer­be kein Thema.

IHK-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Jan Eder nutzt den Kon­junk­tur­be­richt am Mon­tag dann auch für einen Appell an die Lan­des­po­li­tik. Ihm sei zwar bewusst, dass der Senat allein es nicht wird rich­ten kön­nen. »Aber eine Ver­bes­se­rung der Rah­men­be­din­gun­gen vor Ort kann hel­fen, einen Teil der Last zu mil­dern«, so Eder. Es sei Auf­ga­be der Poli­tik, die »Belas­tun­gen durch mög­li­che Ver­sor­gungs­eng­päs­se bei Ener­gie sowie stei­gen­de Ener­gie­kos­ten« für die Unter­neh­men der Haupt­stadt »so gering wie mög­lich« zu hal­ten. Das geplan­te Öl-Embar­go gegen Russ­land dro­he dabei, sich »sehr zu Unguns­ten Ber­lins« aus­zu­wir­ken. »Die­se Wett­be­werbs­ver­zer­rung muss die Poli­tik bei ihren Pla­nun­gen unbe­dingt berücksichtigen.«

Die Ber­li­ner Links­frak­ti­on geht noch einen Schritt wei­ter und for­dert ein Sofort­hil­fe­pro­gramm für Betrie­be, die durch ein Öl-Embar­go in eine wirt­schaft­li­che Schief­la­ge gera­ten. »Bei einem Ein­bruch der Pro­duk­ti­on in der Raf­fi­ne­rie in Schwedt auf 60 bis 70 Pro­zent im Ver­gleich zu heu­te fal­len auch Pro­duk­te weg, die die che­mi­sche oder die phar­ma­zeu­ti­sche Indus­trie braucht oder die Bau­bran­che«, sagt Frak­ti­ons­chef Cars­ten Schatz. Denk­bar sei eine »Sofort­hil­fe wie wäh­rend der Corona-Pandemie«.

Mit Blick auf die stei­gen­den Ver­brau­cher­prei­se sieht Co-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Anne Helm zugleich die Bun­des­re­gie­rung in der Pflicht, die Belas­tun­gen für Pri­vat­haus­hal­te mit gerin­gem Ein­kom­men abzu­fe­dern. »Wenn man in der Öffent­lich­keit sagt, es ist ein klei­ner Preis im Ver­gleich zu dem, den die Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner gera­de zah­len, dann muss man auch sagen, wer das wie in unse­rer Gesell­schaft schul­tern soll«, so Helm. »Aus unse­rer Sicht gehört dazu, dass wir eine Gewinn­steu­er brau­chen, mit der man bei denen, die nicht belas­tet wer­den, son­dern sogar Gewin­ne ein­fah­ren durch die Kri­sen­si­tua­ti­on, die­se Über­ge­win­ne abschöpft.« mit dpa