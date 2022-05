Privatisierung für die schöne Fassade? Der Molkenmarkt könnte Schauplatz eines Paradigmenwechsels in der Stadtentwicklung werden. Foto: nd/Nicolas Šustr

»Städ­te­bau ist poli­tisch und die Aus­ein­an­der­set­zung mit den Rekon­struk­ti­ons­freun­den ist kei­ne ästhe­ti­sche Fra­ge und muss von uns als Lin­ke ent­schie­den für den Erhalt bezahl­ba­rer Woh­nun­gen geführt wer­den«, sagt Lin­ke-Stadt­ent­wick­lungs­po­li­ti­ke­rin Kata­lin Gen­n­burg zu »nd«. Die Zeit läuft am Mol­ken­markt. Bis zum 7. Juli soll ent­schie­den wer­den, wel­cher der zwei erst­plat­zier­ten städ­te­bau­li­chen Ent­wür­fe, die jeweils noch Nach­bes­se­rungs­be­darf haben, ver­bind­lich für den Neu­auf­bau des Stadt­quar­tiers im his­to­ri­schen Kern Ber­lins wer­den soll.

Die zwei Ent­wür­fe unter­schei­den sich sehr stark. Das Team Bernd Albers, Gesell­schaft von Archi­tek­ten und Vogt Land­schafts­ar­chi­tek­ten setzt mit teils sehr klei­nen Par­zel­len auf einen star­ken his­to­ri­schen Bezug. Es sieht auch die »Mög­lich­keit zur Neu­in­ter­pre­ta­ti­on oder Fas­sa­den­re­kon­struk­ti­on der his­to­ri­schen Bebau­ung« vor. Der zwei­te Vor­schlag für den künf­ti­gen Städ­te­bau kommt von einer Planer­ge­mein­schaft aus dem Kopen­ha­ge­ner Büro OS Arki­tek­ter und Czy­bor­ra Kling­beil Archi­tek­tur­werk­statt mbB. Sie leg­ten viel Wert auf Nach­hal­tig­keit und abwechs­lungs­rei­che, an der His­to­rie ori­en­tier­te, aber aktu­el­le Gebäudetypen.

»Es war schon in den Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen klar, dass der Mol­ken­markt die Nagel­pro­be für den Roll­back in der Stadt­ent­wick­lung und Woh­nungs­po­li­tik wird. Denn das kon­ser­va­ti­ve Lager, das seit 1990 für His­to­ri­sie­ren­des in der Mit­te Ber­lins kämpft, ist das Kern­team von SPD-Bür­ger­meis­te­rin Fran­zis­ka Gif­fey«, sagt Kata­lin Gennburg.

An den Bei­spie­len Pots­dam und Frank­furt am Main kann man sehen, was die Kos­ten der Rea­li­sie­rung solch einer Bebau­ung nach sich zie­hen. Nur höchst­prei­si­ge Miet- und Eigen­tums­woh­nun­gen wer­den trotz mil­lio­nen­schwe­rer Sub­ven­tio­nen in den Alt­stadt-Nach­bau­ten angeboten.

»Des­we­gen will SPD-Stadt­ent­wick­lungs­se­na­tor Andre­as Gei­sel die lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten für die Rea­li­sie­rung von Eigen­tums­woh­nun­gen wie­der öff­nen«, führt Gen­n­burg aus. Mehr­fach hat­te der Sena­tor die­se Mög­lich­keit als »Bei­trag zur Finan­zie­rung« der öffent­li­chen Bau­zie­le geprie­sen. »Das machen wir nicht mit!«, ent­geg­net die Linke-Politikerin.

Das Are­al ist auch The­ma der Ver­an­stal­tung »Kul­tur Stadt Quar­tier Mol­ken­markt« der Her­mann-Hen­sel­mann-Stif­tung und der Initia­ti­ve Offe­ne Mit­te Ber­lin am Mon­tag­abend in der Alten Mün­ze. »Wir wol­len über­le­gen, wie die Kul­tur an dem Ort ihre Ansprü­che for­mu­lie­ren könn­te«, sagt Tho­mas Flierl, Vor­stands­chef der Henselmann-Stiftung.

Die­ser Unter­schied hat auch kon­kre­te Fol­gen für eine mög­li­che Fle­xi­bi­li­tät der Nut­zung und auch für die Bau­kos­ten. »Die Gebäu­de dür­fen nicht zu klein sein, weil sie zu inef­fi­zi­ent und teu­er wer­den«, sagt The­re­sa Keil­ha­cker, Prä­si­den­tin der Ber­li­ner Archi­tek­ten­kam­mer. Und bloß, weil man auf die His­to­rie des für die auto­ge­rech­te Stadt abge­ris­se­nen Vier­tels Bezug nimmt, »heißt das nicht, dass man die Stadt von vor­ges­tern bau­en muss«, so die Stan­des­ver­tre­te­rin weiter.

»Der eine Ent­wurf ist sehr modu­lar gedacht, sehr fle­xi­bel gedacht und sieht auch grö­ße­re Volu­mi­na vor«, sagt Georg Schar­egg vom Frei­en Thea­ter TD Ber­lin, das ursprüng­lich unter dem Namen Thea­ter­dis­coun­ter bekannt war. »Ein Kri­te­ri­um für die Beur­tei­lung der bei­den Ent­wür­fe besteht dar­in, wel­che eine nach­hal­ti­ge Ver­än­de­rung der Raum­nut­zung zulas­sen«, erklärt Annet­te Maech­tel. Sie ist Geschäfts­füh­re­rin des Kunst­ver­eins nGbK, der noch in der Kreuz­ber­ger Ora­ni­en­stra­ße resi­diert, aller­dings bald in die ehe­ma­li­ge »McDonald’s«-Filiale an der Karl-Lieb­knecht-Stra­ße umzieht. Sie wird nun Mie­te­rin der lan­des­ei­ge­nen Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Ber­lin-Mit­te (WBM), denn der bis­he­ri­ge Stand­ort gehört einem Fonds aus Luxem­burg, wo exor­bi­tan­te Miet­for­de­run­gen drohen.

Die WBM und eine wei­te­re Lades­ei­ge­ne sol­len auch am Mol­ken­markt bau­en, unter ande­rem über 400 neue Woh­nun­gen, die Hälf­te davon preis­ge­bun­den. »Fle­xi­bi­li­tät ist für uns das größ­te The­ma. Wie schafft man das? Indem man grö­ße­re Struk­tu­ren ein­plant«, sagt Patri­cia March, Bereichs­lei­te­rin Pro­jekt­ent­wick­lung bei der WBM. Die his­to­ri­sche Struk­tur gebe es nicht mehr im Quartier.

»Hier etwas Neu­es zu errich­ten, was zukunfts­fä­hig und fle­xi­bel ist, muss eine beson­de­re Bedeu­tung haben«, so March wei­ter. Das gel­te sowohl im Bereich des Woh­nens als auch für die gewerb­li­chen Flä­chen, wor­un­ter sie auch die Kul­tur­räu­me zählt. Die­se hohe Fle­xi­bi­li­tät in den Gebäu­den selbst gebe es im Ent­wurf von OS Arkitekter.

Horst Arenz von der Initia­ti­ve Mie­ten­volks­ent­scheid bringt in der offe­nen Dis­kus­si­ons­run­de das The­ma sozia­le Wohn­raum­ver­sor­gung in die Ver­an­stal­tung. Er lenkt den Fokus auf die »Pla­nungs­grup­pe Stadt­kern«, die sich für eine klein­tei­li­ge Par­zel­lie­rung und teil­wei­se Pri­va­ti­sie­rung der Grund­stü­cke ein­setzt. Ihr gehör­te auch die heu­ti­ge Senats­bau­di­rek­to­rin Petra Kahl­feldt (par­tei­los, für SPD) an. »Geht es um mehr Eigen­tums­woh­nun­gen oder um sozi­al-öko­lo­gi­schen Woh­nungs­bau?«, will er vom Podi­um wissen.

»Wir sind immer davon aus­ge­gan­gen, dass alles in öffent­li­cher Hand bleibt und ich habe auch die Zuver­sicht, dass der Koali­ti­ons­ver­trag an die­ser Stel­le ein­ge­hal­ten wird«, sagt Archi­tek­ten­kam­mer-Prä­si­den­tin The­re­sa Keilhacker.

»Poli­tisch ist eine Lösung, einen Teil der Woh­nun­gen zu ver­kau­fen, um das ande­re quer­zu­sub­ven­tio­nie­ren, nicht akzep­ta­bel«, sagt Kul­tur­se­na­tor und Bür­ger­meis­ter Klaus Lede­rer (Lin­ke). »Mit mir ist nichts zu machen, was als Abwei­chung oder Auf­wei­chung der Lie­gen­schafts­po­li­tik ver­stan­den wer­den könn­te«, so Lede­rer weiter.

»Es ist unse­re ganz kla­re Auf­ga­be, Wohn­raum zu schaf­fen und die­sen in öffent­li­chem Eigen­tum zu behal­ten. Wir sind nicht in der Lage, eine ein­zi­ge Woh­nung zu ver­kau­fen. So sind der­zeit unse­re Rah­men­be­din­gun­gen und so sind unse­re Pla­nun­gen am Mol­ken­markt«, unter­streicht Patri­cia March von der WBM.