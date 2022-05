"Gegen jeden Antisemitismus": Neuköllner Kundgebung im Juli 2021 Foto: dpa/Jörg Carstensen

Erst bei Rei­ni­gungs­ar­bei­ten war das klei­ne Loch in einem der Fens­ter auf­ge­fal­len. Wie sich im August ver­gan­ge­nen Jah­res jedoch her­aus­stel­len soll­te, stamm­te es von einem Gewehr oder einer Pis­to­le. Auf das jüdi­sche Gemein­de­haus in Ber­lin-Mit­te war geschos­sen worden.

Nach wie vor kommt es in der deut­schen Haupt­stadt zu anti­se­mi­ti­schen Vor­fäl­len, nicht immer blei­ben dabei alle unver­letzt. Neu­es­te Zah­len der Ber­li­ner Recher­che- und Infor­ma­ti­ons­stel­le Anti­se­mi­tis­mus (Rias) zei­gen, dass die Ten­denz nach oben geht: Ins­ge­samt 1052 anti­se­mi­ti­sche Vor­fäl­le hat die Orga­ni­sa­ti­on für das Jahr 2021 regis­triert, dar­un­ter 22 kör­per­li­che Angrif­fe, 43 geziel­te Sach­be­schä­di­gun­gen und 28 Bedro­hun­gen. Im Jahr 2020 lag der Wert noch bei 1019, für 2019 wur­den 886 Fäl­le aufgenommen.

Ben­ja­min Stei­nitz, Pro­jekt­lei­ter von Rias in Ber­lin, spricht bei der Vor­stel­lung der Zah­len am Diens­tag von einem »anti­se­mi­ti­schen Grund­rau­schen«, das sich seit Jah­ren in der Haupt­stadt breit­macht. »Unse­re bereits im Jahr 2020 for­mu­lier­te Befürch­tung, dass der Anti­se­mi­ti­si­mus eine öffent­li­che Nor­ma­li­sie­rung erlebt, ist lei­der ein­ge­tre­ten.« Gera­de im Kon­text der Coro­na-Pan­de­mie habe sich die Erschei­nungs­form des Post-Shoa-Anti­se­mi­tis­mus als poli­tisch sinn­stif­tend erwiesen.

»Erst machen sich Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen breit, nach denen Per­so­nen, meist Juden, dafür ver­ant­wort­lich wären. Dann mach­ten sich die Ver­schwö­rungs­er­zäh­ler dar­an, sich selbst mit den Opfern der Shoa gleich­zu­set­zen«, sagt auch Anet­ta Kaha­ne, Grün­de­rin der Ama­deu-Anto­nio-Stif­tung. Ent­spre­chen­de Erzähl­mus­ter sei­en wäh­rend der Pan­de­mie zu einer Art »Volks­sport« gewor­den. Der Anti­se­mi­tis­mus, so Kaha­ne, fun­gie­re als Kul­tur­tech­nik, derer sich Men­schen bedie­nen, um für alles einen Schul­di­gen zu finden.

Für 2021 ist es beson­ders der Mai, der aus den Zah­len der Rias her­vor­sticht. Mit 225 anti­se­mi­ti­schen Vor­fäl­len macht der Monat rund 21 Pro­zent aller Vor­fäl­le des Jah­res aus. Es han­delt sich um einen trau­ri­gen Rekord: Noch nie hat die Orga­ni­sa­ti­on seit Pro­jekt­be­ginn im Jahr 2015 so vie­le Fäl­le in einem Monat fest­stel­len müssen.

Im Mai war es erneut zu mili­tä­ri­schen Aus­ein­an­der­set­zun­gen zwi­schen paläs­ti­nen­si­schen Ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­nen und dem Staat Isra­el gekom­men. In Ber­lin fan­den zu die­ser Zeit meh­re­re Kund­ge­bun­gen und Demons­tra­tio­nen mit teil­wei­se anti­se­mi­ti­schen Paro­len statt.

Auch was lebens­ge­fähr­den­de Über­grif­fe in Ber­lin angeht, muss die Rias für 2021 die höchs­te Zahl seit der eige­nen Grün­dung fest­stel­len. Vor­fäl­le im Zusam­men­hang mit phy­si­scher Gewalt wur­den in allen Ber­li­ner Bezir­ken, aus­ge­nom­men Rei­ni­cken­dorf, regis­triert – die meis­ten von ihnen in Neu­kölln, gefolgt von Char­lot­ten­burg-Wil­mers­dorf, Tem­pel­hof-Schö­ne­berg und Lichtenberg.

Sig­mount Königs­berg, Beauf­trag­ter gegen Anti­se­mi­tis­mus der Jüdi­schen Gemein­de in Ber­lin, zeigt sich über das Aus­maß der Gewalt ent­setzt – wie auch über die hohe Zahl der Über­grif­fe ins­ge­samt: »Das sind min­des­tens drei anti­se­mi­ti­sche Vor­fäl­le am Tag. Ja: Min­des­tens. Denn es muss davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass es noch ein gro­ßes Dun­kel­feld gibt.«

Anders als in vor­an­ge­gan­ge­nen Berich­ten muss­te Rias in die­sem Jahr auf den Ver­gleich mit inter­nen Daten­sät­zen der Poli­zei Ber­lin ver­zich­ten. Die Behör­de ver­wei­ger­te die Her­aus­ga­be nähe­rer Infor­ma­tio­nen zu den 2021 erfass­ten anti­se­mi­ti­schen Straf­ta­ten. Königs­berg ist dar­über mehr als ent­täuscht: »Durch die­se Sper­re lässt sich kein kohä­ren­tes Bild anti­se­mi­ti­scher Vor­fäl­le dar­stel­len.« Die Maß­nah­me wir­ke in ers­ter Linie zum Schutz der Täte­rin­nen und Täter.

»Das Ver­hal­ten der Poli­zei wird bei Ber­li­ner Jüdin­nen und Juden wei­te­re Irri­ta­tio­nen her­vor­ru­fen«, sagt auch Ben­ja­min Stei­nitz von Rias. Schon jetzt erreich­ten die Orga­ni­sa­ti­on immer wie­der Mit­tei­lun­gen, dass das Ver­trau­en in die Behör­den schwin­de: »Ber­lin ris­kiert so, sei­ne Vor­rei­ter­rol­le im Kampf gegen den Anti­se­mi­tis­mus ein­zu­bü­ßen. Für mich ist das eine bedau­er­li­che Entwicklung.«

Kri­tik an der Ent­schei­dung kommt auch aus der Ber­li­ner Oppo­si­ti­on. »Die sehr umfas­sen­de Recher­che­ar­beit darf nicht aus Daten­schutz­grün­den aus­ge­bremst wer­den«, sagt Cor­ne­lia Sei­beld, Spre­che­rin für Anti­se­mi­tis­mus­be­kämp­fung der CDU-Frak­ti­on am Diens­tag. »Es ist unum­gäng­lich, dass der Senat jetzt han­delt und eine daten­schutz­recht­lich pas­sen­de Grund­la­ge schafft.«

Bei der Vor­stel­lung des neu­en Ver­fas­sungs­schutz­be­rich­tes für das Jahr 2021 betont der­weil Ber­lins Innen­se­na­to­rin Iris Spran­ger (SPD): »Wir wis­sen von der Gefahr, die auch von Rechts­ex­tre­mis­ten in den Sicher­heits­be­hör­den aus­ge­hen kann.« Jeder ein­zel­ne Ver­dachts­fall sei einer zu viel und schä­di­ge den Ruf der Poli­zei. Der Bericht befasst sich ins­be­son­de­re mit der wäh­rend der seit Pan­de­mie­be­ginn wach­sen­den Gefahr für Jour­na­lis­tin­nen und Jour­na­lis­ten. Auf sie sol­len im Jahr 2021 so vie­le Atta­cken regis­triert wor­den sein wie noch nie zuvor. Genaue Zah­len nennt der Ver­fas­sungs­schutz aller­dings nicht.