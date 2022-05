Der türkische Präsident Erdogan wirft Griechenland Feindseligkeit vor, weil Athen die Rüstungspläne des expansiven Nachbarn mit Sorge sieht. Foto: dpa

Für Erdo­gans Tür­kei lebt es sich in der poli­ti­schen Are­na längst unge­niert. Rück­sichts­los wird die neo-osma­ni­sche Agen­da vor­an­ge­trie­ben. Nun lässt Anka­ra gegen­über dem Nato-Part­ner und benach­bar­ten EU-Mit­glied Grie­chen­land gro­ben Wor­ten Taten fol­gen. Euro­pas Tor­wäch­ter am Bos­po­rus sorgt dafür, dass wie­der mehr Flücht­lin­ge über die dor­ti­ge EU-Außen­gren­ze zu gelan­gen ver­su­chen. Die Men­schen wer­den für eine Straf­ex­pe­di­ti­on miss­braucht, nach­dem der grie­chi­sche Pre­mier Mit­sota­kis dem US-Kon­gress von einer Lie­fe­rung von Kampf­jets des Typs F-16 an den expan­sio­nis­ti­schen Nach­barn abge­ra­ten hat. Trotz des Migra­ti­ons­pakts mit Brüs­sel denkt Erdo­gan nicht dar­an, auf den Ein­satz des Druck­mit­tels ganz zu verzichten.

Als mili­tä­risch poten­ter Bünd­nis­part­ner des Wes­tens besitzt die Tür­kei reich­lich Spiel­raum für der­lei Pro­vo­ka­tio­nen und Erpres­sungs­de­lik­te. Mit dem bela­rus­si­schen Nach­ah­mer Luka­schen­ko war man hier weni­ger gnä­dig. Den Preis hoch­trei­ben soll auch die tür­ki­sche Veto-Dro­hung gegen Finn­lands und Schwe­dens Nato-Ein­tritt. Gera­de ange­sichts des Gas­streits im Mit­tel­meer hat Grie­chen­land allen Grund zur Sorge.