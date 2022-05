Benjamin Raschke, Brandenburger Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen, spricht beim Halbzeitempfang der Grünen-Fraktion im Landtag neben der Co-Vorsitzenden Petra Budke. Foto: dpa/Soeren Stache

Die Grü­nen wol­len in Bran­den­burg auch nach der Land­tags­wahl 2024 Regie­rungs­par­tei blei­ben. Und sie wol­len, wie Frak­ti­ons­chef Ben­ja­min Rasch­ke am Diens­tag­abend ein­gangs hin­zu­füg­te, ihren Bei­trag dazu leis­ten, »dass im nächs­ten Lan­des­par­la­ment nicht wie­der 23 Nazis sit­zen«. Der Emp­fang der zehn­köp­fi­gen Frak­ti­on zur Halb­zeit der Legis­la­tur­pe­ri­ode in der Reit­hal­le der Pots­da­mer Schiff­bau­er­gas­se war groß und der ers­te sei­ner Art nach Corona.

»Wenn ihr ruft, dann kom­men alle«, rief Ber­lins Mobi­li­täts­se­na­to­rin Bet­ti­na Jarasch (Grü­ne) bewun­dernd. Natür­lich sind Gesund­heits­mi­nis­te­rin Ursu­la Non­ne­ma­cher und Umwelt­mi­nis­ter Axel Vogel (bei­de Grü­ne) vor Ort. Aber auch Kul­tur­mi­nis­te­rin Man­ja Schü­le (SPD) und Infra­struk­tur­mi­nis­ter Gui­do Beer­mann (CDU) lie­ßen sich als Ver­tre­ter der Koali­ti­ons­part­ner bli­cken. Star des Abends aber war Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock (Grü­ne). Die aus Han­no­ver stam­men­de, aber schon vor Jah­ren nach Pots­dam gezo­ge­ne Poli­ti­ke­rin nahm in ihrem Gruß­wort auch zu den Aus­wir­kun­gen ihrer Poli­tik der schnellst­mög­li­chen Abkehr von rus­si­schem Öl und Gas auf Bran­den­burgs Wirt­schaft Stel­lung. Mit Blick auf die PCK-Raf­fi­ne­rie in Schwedt räum­te sie ein, dass »gewis­se Orte« beson­ders betrof­fen sein wer­den. Dies sei »nicht ein­fach«, aber auch eine »gro­ße Chan­ce«. Baer­bock ver­si­cher­te: »Wir küm­mern uns um Arbeits­plät­ze vor Ort.«

Europäische Friedensordnung zersprengt

Sie hal­te an dem Ziel fest, aus fos­si­len Brenn­stof­fen aus­zu­stei­gen, sofern Russ­land sie lie­fert. Alles ande­re bedeu­te, sich »erpress­bar« zu machen. Russ­land habe durch sei­nen Angriff in der Ukrai­ne die euro­päi­sche Frie­dens­ord­nung »zer­sprengt«, erklär­te die Außen­mi­nis­te­rin. Man ste­he in einer neu­en Zeit­rech­nung, sei in einer neu­en Welt auf­ge­wacht. Aber Baer­bock sag­te an die­sem Abend auch Din­ge wie: Man dür­fe das Kind nicht mit dem Bade aus­schüt­ten, sie neh­me Kri­tik dank­bar an und mit­un­ter habe auch der ande­re recht.

Zuvor hat­te Land­tags­frak­ti­ons­chefin Petra Bud­ke selbst­be­wusst die Bilanz der zwei­ein­halb­jäh­ri­gen Regie­rungs­be­tei­li­gung der Grü­nen in Bran­den­burg gezo­gen – einer Par­tei, die hier tra­di­tio­nell einen schwe­ren Stand hat­te und bei der Land­tags­wahl 2019 auf 10,8 Pro­zent der Stim­men kam. Mit den Ergeb­nis­sen in den alten Bun­des­län­dern kann sich der Lan­des­ver­band nicht mes­sen. Als sich 1999 Deutsch­land unter einer rot-grü­nen Bun­des­re­gie­rung am völ­ker­rechts­wid­ri­gen Angriffs­krieg gegen Jugo­sla­wi­en betei­lig­te, sprach sich ein Klei­ner Par­tei­tag von Bran­den­burgs Grü­nen für ein sofor­ti­ges Ende der Luft­an­grif­fe aus. Im Land­tag war die Par­tei da schon nicht mehr ver­tre­ten und es soll­te bis 2009 dau­ern, bis ihnen der Wie­der­ein­zug gelang.

Selbstbewusst trotz Krisen

»Mit uns hat in Bran­den­burg ein neu­er Poli­tik­stil Ein­zug gehal­ten«, einer mit dem alle drei Regie­rungs­part­ner »gut leben kön­nen«, erklär­te Bud­ke. Ans Revers der Grü­nen hef­te­te sie die Zunah­me der Zahl der Frau­en­schutz­räu­me, das Orts­teil-Bud­get, das »Rie­sen­pa­ket Moor­schutz«, den Pakt für die Pfle­ge und ande­re Dinge.

Bun­des­fa­mi­li­en­mi­nis­te­rin Lisa Paus (Grü­ne) sprach mit Blick auf die inter­na­tio­na­le Lage von Jugend­li­chen, die die Zukunft fürch­ten. Vor allem in die­ser Alters­grup­pe sowie unter den Bes­ser­ver­die­nen­den fin­den die Grü­nen gro­ße Tei­le ihrer Anhän­ger­schaft. Als War­nung lie­ße sich die Bemer­kung von Paus ver­ste­hen, man sol­le sich hüten, lebens­rei­fe­re Men­schen aufs Alten­teil abzu­schie­ben. 58 Pro­zent der Wahl­be­rech­tig­ten sei­en über 50 Jah­re alt. Von der Abschaf­fung der Alters­ar­mut rede­te die neue Minis­te­rin zwar nicht, aber davon, sie »ein­däm­men« zu wol­len. Und es dür­fe nicht län­ger so sein, dass arme Eltern ver­schämt Zuschüs­se für die Klas­sen­fahrt ihrer Kin­der bean­tra­gen müs­sen. »Alle Kin­der sol­len die glei­chen Chan­cen haben.«

Sena­to­rin Jarasch dank­te Bran­den­burgs Grü­nen für den Beschluss, die Ener­gie­ver­sor­gung der Haupt­stadt in die eige­nen Plä­ne ein­zu­be­zie­hen. »Die­se Art von Soli­da­ri­tät ist nicht selbst­ver­ständ­lich.« Jarasch dank­te auch Bran­den­burgs Infra­struk­tur­mi­nis­ter Beer­mann für ver­schie­de­ne Ver­ein­ba­run­gen und vor allem für das Vor­ha­ben, die Pots­da­mer Stamm­bahn im Süd­wes­ten Ber­lins wie­der­zu­be­le­ben. »Es ist mir eine Ehre, als Baye­rin die ers­te preu­ßi­sche Bahn wie­der zu akti­vie­ren«, erklär­te Jarasch dazu.