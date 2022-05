Der Prellbock der Stammbahn am ehemaligen Bahnhof Düppel steht noch. Foto: dpa/Sören Stache

Man kann nur froh sein, dass in Ber­lin mit Bet­ti­na Jarasch (Grü­ne) nun eine Poli­ti­ke­rin das Amt der Mobi­li­täts­se­na­to­rin inne­hat, die ihr Geschäft ver­steht. Fünf Mona­te nach ihrer Ein­füh­rung in das Amt hat sie gemein­sam mit ihrem bran­den­bur­gi­schen Amts­kol­le­gen Gui­do Beer­mann (CDU) ein Pro­blem für den Eisen­bahn-Aus­bau abge­räumt, das die Vor­gän­ge­rin­nen in bei­den Län­dern jah­re­lang aus­ge­ses­sen haben.

Der Weg ist frei für die kon­kre­te­re Pla­nung von zwei wich­ti­gen Eisen­bahn­kor­ri­do­ren der Regi­on. Zum einen die Pots­da­mer Stamm­bahn als Ent­las­tung für die wich­ti­ge Ver­bin­dung von Ber­lin nach Pots­dam und weit dar­über hin­aus. Zum ande­ren der Kor­ri­dor von der Haupt­stadt nach Hen­nigs­dorf und wei­ter in die Prignitz.

Dass bis zur letz­ten Minu­te bei den Ber­li­ner Haus­halts­ver­hand­lun­gen nicht klar war, ob genü­gend Geld für die Wei­ter­füh­rung der Pla­nun­gen für die vie­len Kor­ri­do­re des Infra­struk­tur­aus­bau­pro­jekts i2030 zur Ver­fü­gung ste­hen wür­de, ist bit­ter. Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass der Bund gera­de 2,5 Mil­li­ar­den Euro für ein ver­kehrs­po­li­ti­sches Stroh­feu­er namens 9-Euro-Ticket ver­brennt. Die Sor­gen, dass wegen man­geln­der Kapa­zi­tä­ten im Nah­ver­kehr ein mög­li­cher Fahr­gast­an­sturm eher Kun­din­nen und Kun­den abschreckt als neue gewinnt, sind dabei nicht unbegründet.

Von der Idee bis zur Umset­zung des Aus­baus der Eisen­bahn-Infra­struk­tur ver­ge­hen min­des­tens 15 Jah­re. Wegen feh­len­den Pla­nern, kom­pli­zier­ten Geneh­mi­gungs­pro­zes­sen, man­geln­den Bau­ka­pa­zi­tä­ten und Finan­zie­rungs­eng­päs­sen. Zumin­dest die Geld­fra­ge müs­sen Bun­des­re­gie­rung und Bun­des­tag schnell ent­schär­fen. Es sind schon genug Jahr­zehn­te ver­plem­pert worden.

Dass Aus­bau etwas bringt, zeigt die Schweiz, wo die Men­schen sta­tis­tisch jähr­lich fast dop­pelt so weit Bahn fah­ren wie in Deutsch­land. Dort hat man aber auch schon 1987 mit einem mas­si­ven und vor allem plan­vol­len Pro­gramm begon­nen. Ange­sichts der Kli­ma­kri­se haben wir aber kei­ne 35 Jah­re mehr, um hier einen gro­ßen Schritt vor­wärts zu kommen.