In »Maixabel«. versuchen Täter und Opfer der ETA einen Umgang miteinander zu finden.

Vier Jah­re ist es nun her, seit die bas­ki­sche Ter­ror­or­ga­ni­sa­ti­on ETA am 2. Mai 2018 ihre end­gül­ti­ge Auf­lö­sung ver­kün­de­te. Fast sechs Jahr­zehn­te lang hat­te sie das Leben im Bas­ken­land und in ganz Spa­ni­en nach­hal­tig geprägt und ver­än­dert, rund 850 Men­schen ermor­det, unzäh­li­ge wei­te­re ver­letzt und gesell­schaft­lich tie­fe Wun­den geschla­gen, die noch längst nicht ver­heilt sind.

Schon lan­ge vor ihrer Selbst­auf­lö­sung stell­ten sich in der klei­nen nord­spa­ni­schen Regi­on vie­le Fra­gen: Wie soll man damit umge­hen, wenn Täter*innen und Opfer auf engs­tem Raum zusam­men­le­ben, sich viel­leicht sogar ken­nen? Was machen, wenn der Etar­ra (Ange­hö­ri­ger der ETA) der Nach­bar ist und nach abge­ses­se­ner Haft­stra­fe zurück ins Vier­tel kommt? Was poli­tisch tun mit den Par­tei­en, die der ETA nahe­ste­hen? Wie soll man die Tat­sa­che hand­ha­ben, dass vie­le Etarras gesell­schaft­lich noch immer zu Märtyrer*innen ver­klärt wer­den? Und: Wie blickt man in die Zukunft? Ist es gar mög­lich, sich die Hand zu rei­chen und zu ver­zei­hen? Wenn ja – wie viel Reue braucht es dafür?

Es sind schwie­ri­ge Fra­gen, auf die es kaum Ant­wort geben kann, und die das Bas­ken­land noch auf vie­le Jah­re, womög­lich Jahr­zehn­te beschäf­ti­gen wer­den. Icíar Bol­laín, eine der bekann­tes­ten Schau­spie­le­rin­nen und Regis­seu­rin­nen Spa­ni­ens (»Öff­ne mei­ne Augen«, »El Oli­vo«), wid­met sich mit ihrem Film »Maixa­bel« jetzt die­sem The­ma. Es ist nicht irgend­ei­ne Geschich­te, die sie erzählt: »Maixa­bel« beruht auf dem Leben von Maixa­bel Lasa, deren Ehe­mann Juan María Jáu­re­gui, Poli­ti­ker beim bas­ki­schen Able­ger der sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Par­tei PSOE, am 29. Juli 2000 in Tolosa, einem Ort 25 Kilo­me­ter süd­lich von San Sebas­tián gele­gen, ermor­det wurde.

Mit dem Schuss in den Hin­ter­kopf in einem Café eröff­net auch der Film. Aber nicht der Mord an sich ist bedeu­tend, son­dern sei­ne Fol­gen. Als bei Maixa­bel (Blan­ca Por­til­lo) das Tele­fon klin­gelt, muss sie gar nicht erst abhe­ben, um zu wis­sen, was gesche­hen ist; auch ihrer Toch­ter María (María Cere­zue­la), die an ande­rer Stel­le Geburts­tag fei­ert, genügt ein Blick ins Gesicht ihrer Tan­te, um zu ver­ste­hen. Im Jahr 2000 ist die Bedro­hung durch die ETA im Bas­ken­land all­ge­gen­wär­tig und sehr kon­kret. Ein har­ter Schnitt zeigt den Jubel der drei Etarras, denen es nach dem Mord an Jáu­re­gui gelingt, aus Tolosa zu fliehen.

Zehn Jah­re spä­ter sind zwei von ihnen, Ibon (Luis Tosar) und Luis Carr­as­co (Urko Olazabal), bereits seit sechs Jah­ren im Gefäng­nis, eine Zeit, die sie zur Refle­xi­on genutzt und sich von der ETA los­ge­sagt haben. Über die Media­to­rin Esther (Tama­ra Cano­sa) bekom­men Ex-Terrorist*innen, die sich vom bewaff­ne­ten Kampf distan­ziert haben, nun die Chan­ce, mit Ange­hö­ri­gen ihrer Opfer in Kon­takt zu tre­ten. Die­se Tref­fen, betont Esther, die­nen nicht der Abso­lu­ti­on der ehe­ma­li­gen Etarras, son­dern sol­len den Opfern die Mög­lich­keit geben, Ant­wor­ten auf ihre Fra­gen zu erhalten.

Dass Maixa­bel wie­der­um wil­lens ist, sich auf die­se Tref­fen ein­zu­las­sen, stößt in ihrem Umfeld auf Unver­ständ­nis. Die Wit­we aber lässt sich nicht von ihrem Vor­ha­ben abbrin­gen. »Wenn ich ihnen ins Gesicht sagen kann, was sie mir ange­tan haben, tue ich es.« Ihre Situa­ti­on betrach­tet sie nüch­tern. Sie sei »zu etwas gewor­den, das ich mir nicht aus­ge­sucht habe. Ich wer­de die­se Leu­te nie wie­der los. Bis zu mei­nem Tod.« »Ich ste­he mit ihnen auf und ich gehe mit ihnen ins Bett«, sagt Ibon über sei­ne Opfer, wodurch der Film auch sei­ne Reue, sein Schmerz aner­kennt – ohne ihn aber mit Maixa­bels gleichzusetzen.

Ihre Ein­stel­lung, ihre Stär­ke und Ver­letz­lich­keit zugleich, her­vor­ra­gend gespielt von Blan­ca Por­til­lo, setzt den mora­li­schen Ton des Films, der nuan­ciert von Schuld, mög­li­cher Ver­ge­bung und dem Ver­such, den Schmerz zu über­win­den, erzählt. Durch das im Spa­ni­schen übli­che­re Du gibt es im Ori­gi­nal auch eine grö­ße­re Nähe zwi­schen Opfer und Ter­ro­ris­ten als der förm­li­che­re Umgang auf Deutsch suggeriert.

»Maixa­bel« ist ein ruhig erzähl­ter, ein­dring­li­cher Film über per­sön­li­che wie kol­lek­ti­ve Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung, den man ohne Vor­kennt­nis­se ver­steht, weil die Fra­ge um Ver­ge­bung auf ande­re Situa­tio­nen über­trag­bar ist. Wer sich aller­dings mit der bas­ki­schen Geschich­te aus­kennt, ver­steht sei­ne Kom­ple­xi­tät. Denn der ermor­de­te Jáu­re­gui war vie­le Jah­re zuvor nicht nur selbst Teil der ETA gewe­sen, wie im Lau­fe des Films klar wird. Er hat sich im Fall Lasa und Zaba­la auch gegen den Mili­tär und Guar­dia Civil Enri­que Rodrí­guez Gal­in­do gestellt, einer der Strip­pen­zie­her der GAL.

Die­se para­mi­li­tä­ri­sche Ter­ror­ein­heit wur­de in den acht­zi­ger Jah­ren von der PSOE-Regie­rung selbst ins Leben geru­fen, um ver­meint­li­che Etarras zu ermor­den. Die 20-jäh­ri­gen Lasa und Zaba­la waren 1983 ihre ers­ten Todes­op­fer. Dass aus­ge­rech­net Jáu­re­gui zu einem Opfer der ETA wur­de, zeigt, wie wenig die Ter­ror­or­ga­ni­sa­ti­on ihren eige­nen Idea­len folg­te, son­dern lie­ber die­je­ni­gen aus dem Weg räum­te, deren Leben zu vie­le Grau­be­rei­che hatte.

Die Geschich­te von Maixa­bel Lasa und der Film »Maixa­bel« geben Anlass zur Hoff­nung, dass viel­leicht, trotz allem, zwar kei­ne Aus­söh­nung (wie auch?), aber eine Annä­he­rung mög­lich ist. Zumin­dest, wenn es nach der »ech­ten« Maixa­bel geht. In einem Inter­view mit der Tages­zei­tung »Púb­li­co« sag­te sie ver­gan­ge­nes Jahr über ihr Tref­fen mit den Mör­dern: »Ich dach­te mir dabei, dass es gut wäre für die zukünf­ti­ge Koexis­tenz«, vor allem, da die­se Men­schen frü­her oder spä­ter aus dem Gefäng­nis ent­las­sen wür­den. »Mir fiel eine Last von den Schul­tern, als ich erfuhr, dass zwei der ETA-Mit­glie­der, die Juan Mari ermor­det hat­ten, es nicht noch ein­mal tun wür­den, wenn sie wie­der­ge­bo­ren wür­den. Und das ist für mich eine Genug­tu­ung. Wäre es umge­kehrt, wenn sie das Gefäng­nis ver­las­sen und sich für das, was sie getan haben, wie Hel­den füh­len, wäre das sehr scha­de und bedauerlich.«

